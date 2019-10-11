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Зеленский победил Лукашенко и Путина, установив новый мировой рекорд

пятница, 11 октября 2019, 00:15
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Пресс-марафон президента Владимира Зеленского побил рекорд по длительности, оставив позади пресс-конференции лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Общение украинского президента с журналистами длилось 10 октября более 14 часов.

Напомним, что в 2017 году пресс-конференция Лукашенко продолжалась 7 часов и 21 минуту. На ней присутствовали около 50 журналистов. В 2015 году общение Лукашенко с журналистами длилось 7 часов и 7 минут.

Путин свой рекорд поставил в 2008 году. Тогда он общался с журналистами в течение 4 часов 40 минут и ответил более чем на 100 вопросов.

Напомним, представители Национального реестра рекордов пришли на пресс-марафон Зеленского и заявили о поставленном рекорде по длительности общения с прессой.

Как сообщал "Апостроф", в ходе пресс-марафона на еду для его участников потратили более 130 тысяч гривен. В частности, завтрак обошелся в 68 278 гривен. Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что журналистов на марафоне угощает бюджет.

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