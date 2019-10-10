Сколько денег из бюджета "съели" участники марафона с Зеленским: опубликован документ

Стало известно, сколько денег было потрачено на еду для участников во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского в Киеве в четверг, 10 октября.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", который публикует фото документов с соответствующей сметой.

Если говорить о конкретных цифрах, то на еду потратили более 130 тысяч гривен. В частности, завтрак, который состоял из десертного, основного и хлебного столов, а также напитков, обошелся в 68278 гривен.

А на обед, который включал закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки, потратили 61845 гривен.

Подробнее о пресс-марафоне, читайте в материале "Апострофа": Рекордный пресс-марафон Зеленского: онлайн видео трансляция общения с журналистами.