Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Шоумен Сергей Сивохо недавно стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Компанию ему составит бывший директор компании "Квартал-Концерт", народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко. "Апостроф" разбирался, какие полномочия и возможности получат представители шоу-бизнеса в главном координационном органе по вопросам национальной безопасности, а также зачем вообще им дали такие должности.

В понедельник, 21 октября, шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо сообщил на своей странице в Facebook, что стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он также опубликовал фото выданного удостоверения. По словам Сивохо, его задачей будет генерация определенных идей для органов власти по гуманитарной политике в отношении оккупированных территорий Донбасса. Принятые к исполнению предложения будут затем доноситься обществу.

"Это очень долгий процесс, но начинать нужно было уже вчера. Начнем сегодня", - написал он.

Уже 23 октября народный депутат Максим Ткаченко ("Слуга народа") сообщил о назначении на аналогичную должность.

"Для меня большая ответственность стать советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов множество. Впереди - много продуктивной работы", - написал он на своей странице в Facebook

Отметим, что Ткаченко является первым заместителем председателя парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Был избран в Верховную Раду IX созыва по спискам партии "Слуга народа". Занимает должность одного из заместителей главы фракции. Как и Сивохо, Ткаченко родом из Донбасса и имеет отношение к шоу-бизнесу. До прихода в политику был генеральным директором компании "Квартал-Концерт", занимавшейся организацией гастролей и продажей билетов, а также продюсером украинских музыкальных групп.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года Сергей Сивохо баллотировался от "Слуги народа" по мажоритарному округу №49 (Донецкая область), но, в отличие от Ткаченко, в Верховную Раду не попал.

СНБО является координационным органом по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте. Он вносит предложения президенту относительно реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны. В 2014 году полномочия секретаря СНБО были существенно расширены. Принятые в профильный закон изменения предоставили ему полномочия по принятию решений относительно неотложных мер по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, а также координация и контроль деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью.

Статусное место

Согласно официальному сообщению на сайте Верховной Рады, в период с 23 по 25 октября комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проводил выездные заседания в Краматорске и Северодонецке. В первый же день заседания Сивохо разместил на своей странице в Facebook ряд сообщений, которые вызвали неоднозначную реакцию.

"Сегодня хорошенько досталось МинВОТу (Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, - "Апостроф") и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги. Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года. И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем", - написал он.

Сивохо считает, что Украина должна создать все условия для украинцев, которые проживают по обе стороны линии соприкосновения.

Сивохо считает, что Украина должна создать все условия для украинцев, которые проживают по обе стороны линии соприкосновения Фото: Getty Images

Отметим, на сайте СНБО официальных сообщений или документов о назначение Сивохо и Ткаченко советниками нет. Деятельность Совета регламентируется законом об СНБО и положением про его аппарат. В этих документах нет упоминаний о советниках секретаря СНБО. Нет должностей советников и в утвержденной президентом Владимиром Зеленским, 18 октября, структуре аппарата ведомства. Бывший сотрудник аппарата СНБО, пожелавший остаться неназванным, рассказал "Апострофу", что должность советника вводится внутренним распоряжением секретаря СНБО. Как правило, это непубличный документ внутреннего пользования.

"Количество советников определяется штатным расписанием, а их обязанности прописаны в должностной инструкции. Советников оформляют в патронатную службу, они не являются государственными служащими, поэтому могут заниматься бизнесом или совмещать должности", - говорит собеседник.

По его словам, удостоверение советника секретаря СНБО, не дает никаких дополнительных полномочий или преференций, и является, по сути "статусным сувениром".

"Выдача подобных удостоверений зависит от личностных отношений секретаря СНБО и его советника. Эта "корочка" дает доступ для входа в здание аппарата, возможность посещать заседания, если на них открыт общий доступ и не обсуждается служебная или имеющая государственную тайну, информация. Это все. Никакой ответственности или полномочий больше нет. В случае с Сивохо, думаю, его удостоверение было выдано, чтобы увеличить его публичную значимость в регионе, где он будет организовывать информационную кампанию. У Ткаченко статус народного депутата, а советником он назначен за компанию", - отмечает собеседник.

Бывший секретарь СНБО (в 2005-2006 годах) Анатолий Кинах заявил "Апострофу", что в период пребывания его на должности, института советников секретаря не было. При этом для решения поставленных задач, в качестве консультантов, привлекались системные специалисты высокого уровня подготовки, а не "специалисты разговорного и развлекательного жанра".

"СНБО имеет большое стратегическое значение в стране, особенно сейчас, когда не решен вопрос боевых действий на Донбассе. Со времен президента Виктора Януковича, Совет превратили в отстойник кадров, эта традиция продолжается и сейчас. Уже при новом президенте, не было проведено ни одного системного заседания. Например, по той же формуле Штайнмайера, Минскому переговорному процессу, где нужно обсудить позиции, создать директивы", - говорит он "Апострофу".

По информации издания, перед Сивохо и Ткаченко поставлена задача сформировать положительный имидж власти и партии "Слуга народа" на неподконтрольных территориях Донбасса. Источник "Апострофа" в руководстве партии рассказал, что, вероятнее всего, их готовят к проведению выборов, которые будут объявлены после имплементации так называемой, "формулы Штайнмайера".

"Они хорошо узнаваемы в регионе. Ткаченко, например, возглавлял в Луганской области команду Зеленского на президентских выборах, а Сивохо баллотировался в Дружковке. Их главная задача - провести информационную кампанию, создать ядро региональных организаций партии, а после, возможно, баллотироваться там. Вопрос еще обсуждается", - сказал собеседник.

Ткаченко возглавлял в Луганской области команду Зеленского на президентских выборах Фото: unian

Все для телевизора

Президент Зеленский в кадровых вопросах делает ставку на представителей "Студии "Квартал 95" и известных публичных деятелей. Его первым помощником является соучредитель студии Сергей Шефир, заместителями главы Офиса президента назначены сценарист студии Юрий Костюк, исполнительный продюсер Сергей Трофимов. Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак занимает должность помощника главы государства, а юрист "Квартала" Иван Баканов – является председателем Службы безопасности Украины. Эксперт по стратегическим коммуникациям Денис Богуш подтверждает мысль о том, что назначение Сивохо советником по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса призвано обеспечить позитивную информационную кампанию для избирателей. Однако кадровые назначения новой власти не имеют системности и логики.

"Такого понятия как "кадровая политика" у представителей новой власти не существует. На многих государственных должностях находятся странные персоны, которые не имеют никакого отношения к государственным процессам. Состав пропрезидентской фракции в Раде вызывает одно недоумение, избиратель выбрал тех, кто не имеет никакого понятия, как функционирует государство. В будущем это приведет, к тому, что институты власти покинут последние чиновники, на которых держится государство. Но для телевизора и избирателя красивую картинку будет кому делать", - говорит "Апострофу" эксперт.

Вице-президент Украинской PR-Лиги Елена Деревянко говорит, что политика воспринимается, новой командой власти, как реалити-шоу. А такой формат объективно требует медийных лиц в качестве актеров.

"Эти назначения - логическое продолжение кадровой политики новой властной команды. Для которой наличие профильного образования или соответствующего, занимаемой должности опыта работы, имеет намного меньшее значение, чем его "раскрученность" и личное доверие к нему назначающих. Каким будет результат работы новых лиц в СНБО покажет время, пока все это все из категории "вещь в себе", - заявила она "Апострофу".