Что не так с заявлением Гончарука про отставку: важное пояснение

Премьер Алексей Гончарук не должен был подавать заявление про отставку президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в 115 статье Конституции и 15 статье закона про Кабмин. Кроме того, информацию о заявлении "Апострофу" прокомментировал политолог Игорь Петренко.

"По сути, он сделал это неправильно. Он не должен был его президенту подавать. Он мог просто сказать о своем желании и сообщить, что вот, он направил в парламент свое прошение. Это исключительно игра Гончарука. Нельзя говорить, что власть кого-то разводит. Это его попытки сохранить свое место максимально долго, насколько это возможно", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что согласно Конституции, премьер должен подать заявление об отставке в Верховную Раду, а параллельно может отправить в ОПУ, чтобы проинформировать.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время утреннего заседания парламента сказал, что заявления Гончарука об увольнении не было.

Как сообщал "Апостроф", уже появилась реакция Офиса президента на заявление Гончарука.

В соцсетях бурно обсуждают возможную отставку премьера.