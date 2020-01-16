Про бюджет, валюту и оливье: появилась полная запись "пленок" Гончарука

В сети появилась полная версия записи третьей части разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с представителями финансового блока правительства и НБУ, в которой они рассуждали о бюджете страны и о том, как курс доллара повлияет на стоимость оливье на новогоднем столе.

Запись, которую выложили в В YouTube, длиться полтора часа.

В разговоре участвуют, кроме премьер-министра Алексея Гончарука, также министр финансов Оксаны Маркаровой и двое заместителей главы Нацбанка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб. Украинский премьер во время обсуждения бюджета страны, курса валют и торгового баланса отличился фразами, которыми наводил примеры, ка нужно объяснять ситуацию президенту Владимиру Зеленскому.





"Смотрите, Владимир Александрович, вот это произошло с вот этим. Вот это произошло с валютой. Ему нужно рассказать истории. У него в голове тогда появится внятная картинка”, “Ему надо сказать: Смотри, Вова, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом", - убеждал Алексей Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", первая часть аудио уже стала причиной скандала из-за того, что на ней мужчина с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит неоднозначные слова в адрес Владимира Зеленского.

Позже появилась вторая часть пленок Гончарука, в которой участники встречи говорят, что у них "планов нет", а власть обвинят в "ухандокивании экономики".