Абырвалг от партии Зеленского: самые досадные ляпы "слуг народа"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в одном из интервью признался, что депутатов президентской партии ругают за всякого рода ляпы и скандальные заявления, а ему, дескать, приходится искать им оправдание. Депутаты президентской фракции и вправду часто попадают в неприятные ситуации из-за неумения нормально изъясняться. И если раньше объектами шуток в украинской политике были какие-то определенные фигуры - экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров или мэр Киева Виталий Кличко – то теперь подставиться может кто угодно из огромной фракции, представляющей в парламенте монобольшинство. "Апостроф" вспомнил самые громкие ляпы "зеленых" и узнал, можно ли с этим явлением как-то бороться.

Продай собаку и прочие прямые эфиры

Из-за банального отсутствия опыта выступления персонажей, еще вчера не имевших никакого отношения к "паблисити", создается впечатление их полной оторванности от реальных общественных проблем. Ярким примером хронического неумения следить за своим языком стало приснопамятное заявление депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, который в прямом эфире умудрился насоветовать пенсионерке продать собаку, чтобы она могла оплатить счета за газ.

"Если она (собака — "Апостроф") элитной породы, то можно ее продать… в любой момент и спокойно оплатить счета", — сказал Брагарь.

После того, как данное видео стало "хитом" соцсетей заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук извинилась за высказывания своего коллеги. Она выразила надежду, что эта ситуация станет уроком для тех, кто ищет быстрой популярности, а также посоветовала депутатам, не готовым к прямым эфирам, отказаться от участия в ток-шоу и заниматься законодательной работой.

Впрочем, как раз профессионализм и умение умело аргументировать свою позицию – это добродетели, которых "слугам" явно не хватает. Как-никак, из 250 представителей данной политсилы в Верховной Рады лишь считанные депутаты способны адекватно дискутировать на телевидении.

Крайне низкий уровень депутатов в президентской фракции вскрылся достаточно быстро – буквально сразу после того, как журналисты решили познакомиться со "слугами". И тут началось. К примеру, Владимир Тимофийчук даже не смог вразумительно объяснить, за какие заслуги он стал депутатом.

"Я выращивал зерновые культуры. У себя дома в Снятинском районе, Коломойском (тут депутат допустил оговорку, но быстро исправился)... Коломыйском районе", - рассказал Тимофийчук. А после вопроса о том, как же нардеп оказался в политике, тот стал убегать от журналистки в направлении зала заседаний, сославшись на нехватку времени. "Помогал президенту. Нашему", - все-таки выдавил из себя объяснение нардеп.

Кроме того, он заявил, что избирателям ничего не обещал и законопроектов не предлагал. На вопрос, за какие навыки – личностные или профессиональные – его включили в команду, Тимофийчука начало заметно трусить. "Профессиональные... Аграрные... Фермер я", - приблизительно так прозвучал ответ народного депутата.

А некоторые избранники, которые, по логике вещей, должны были быть готовыми к публичным выступлениям, "прокалываются" на ровном месте. Например, бывшая журналистка и действующий депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине "пора приглушить свободу слова".

"Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить – из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - сказала она. Такие слова "слуга" сказала, комментируя дело в отношении своей коллеги Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Тем самым Василевская-Смаглюк усугубила конфликт, касающийся давления на свободу слова в Украине со стороны власти.

Чаще всего депутаты допускают различные скандальные высказывания по абсолютно прозаичной причине: они - полные профаны в публичной политике. Данная ситуация с появлением огромного количества депутатов-невежд возникла не на ровном месте и была напрямую связана с запросом общества на тотальное обновление власти. Новый созыв Верховной Рады в большинстве своем не занимался политикой вовсе, а депутаты занимались совершенно другими делами. Поэтому неудивительно, что выход "на свет" оказался достаточно болезненным для новоиспеченных слуг народа, прошедших один-единственный тренинг в Трускавце по публичной коммуникации перед началом работы в Раде.

Болтун – находка для шпиона

Нынешний созыв Верховной Рады отличился не только в публичных высказываниях, но и в тайных переписках. Неготовые к тому, что их личная жизнь станет достоянием общественности, первое время депутаты чуть ли не ежедневно "палились" на кадрах фотокорреспондентов, работающих под куполом. Самыми резонансными стали переписки интимного характера, запечатленные в кадрах фотообъективов. В основном депутаты переписываются на работе во время пленарных заседаний.

Первой поймали на интимной переписке заместителя председателя комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутата от партии "Слуга народа" Елену Криворучкину. В объективы камер попала ее переписка с абонентом "любимый", где тот называл нардепа нежно - "зеленой кнопочкой". После принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности Криворучкина прислала сообщение: "Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады".

Фото: strana.ua

Еще одна "слуга народа", председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова решала судьбу народа, переписываясь на заседании комитета с мужчиной о сексе на новом матрасе. "Урааааааааа. Люблю тебя сильнее матраса. Секс на новом матрасе. Урааааа".

Фото: informator.press / Роман Петушков

Но все эти пикантные переписки переплюнул председатель комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, который в течение двух дней во время заседания Верховной Рады пытался заказать эскорт-услуги через сайты знакомств. Переписывался "слуга" с молодыми девушками, интересуясь, сколько денег им нужно в месяц. Очевидно, таким образом "слуга народа" переживал, хватит ли его зарплаты на гонорар девушке.

Фото: bykvu.com

В скандальную историю с бизнесменом из Днепра угодил еще один депутат от "Слуги народа" - Вячеслав Медяник. Он в сессионном зале решал технические вопросы с бизнесменом из Днепра Александром Яровым и советовал, как уладить дела с прокуратурой. Специальная антикоррупционная прокуратура открыла дело. Но из фракции "слуг" Медяника не исключили. Давид Арахамия сообщил, что нарушитель уже прошел полиграф и подозрения о его договорняках не подтвердились.

Фото: strana.ua

Все простилось и главе комитету по вопросам здравоохранения Михаилу Радуцкому, чья переписка о том, что Скарлецкая, является его кандидатурой на должность министра здравоохранения, была заснята журналистами буквально на первом же заседании Верховной Рады. Выходит, депутату можно иметь собственного министра...

Фото: censor.net.ua

Как научить "слуг народа" говорить

Ранее депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук извинилась за скандалы, в которые фракция регулярно попадает в последнее время.

"Мы извиняемся за то, что у нас происходит во фракции. Нам действительно за это стыдно, мы работаем над этими ошибками... Это недостойно, и мы понимаем, насколько это важно, чтобы мы чувствовали ответственность, и мы ее чувствуем. Но сложилось так, ничего не сделаешь", – сказала Верещук.

Депутат добавила, что в Европе "на нас смотрят и нам надо работать, и мы будем над этим работать".

По мнению политолога, эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, руководство фракции и партии должно поставить четкие и жесткие рамки высказываний для однопартийцев.

"Учитывая специфику формирования фракции, туда попадали люди, которые чем-то кому-то обязаны. Соответственно, эти люди пользуются определенным влиянием и могут требовать от них посещать разнообразные тренинги и согласовывать определенные позиции и тезисы", - сказал Петренко "Апострофу".

Эксперт отметил, что многие члены партии и фракции нуждаются в улучшении навыков коммуникации путем проведения образовательных мероприятий, привлечения экспертной среды, понимания разнообразности мнений. По его мнению, все зависит от политической воли Офиса президента.

Основная проблема заключается даже не в превентивной работе, а в пост-коммуникации. На данный момент реакция Офиса президента и руководства фракции на "ляпы" депутатов является запоздалой и не всегда адекватной. По мнению экспертов, для улучшения работы необходимо привлечь антикризисных менеджеров, которые разработают единый стандарт реакции, общий сценарий поведения.

Пример неудачной реакции на журналистов

О наказании депутатов речь не идет. Поскольку депутат сохраняет свой индемнитет – имеет привилегии на свободные голосования и высказывания в парламенте – фракция может урегулировать вопрос исключительно в рамках авторитета и личного давления. А исключение из фракции, как крайняя мера наказания, делает депутата свободной от влияния фракции фигурой, что также невыгодно для руководства "Слуги народа".

И наконец, главная проблема – даже если бы СН смогло устроить "зачистку" своих депутатов в Верховной Раде, это бы ничем не закончилось. Проблема всё та же – из-за ужасного кадрового дефицита депутатов банально некому заменить. А значит, команде Зеленского стоит ждать новых ляпов от своих представителей в парламенте. Причем, неизвестно, где может "рвануть" - учудить в этой фракции могут практически все…