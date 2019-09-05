Для топ-коррупционеров настал черный день: 5 сентября наконец-то заработал Высший антикоррупционный суд (ВАС). О его создании мечтали борцы с коррупцией, запустить его требовали международные партнеры, а его появления пытались избежать многие украинские политики. Теперь общество с нетерпением будет ждать строгих приговоров топ-коррупционерам, хотя об этом говорить пока рано. А вот как прошло торжество в честь долгожданного старта работы Антикорсуда, "Апостроф" наблюдал лично.

Первый раз в первый класс

В четверг, 5 сентября, в 9:20 утра глава ВАС Елена Танасевич в строгом сером костюме уже встречала ВИП-гостей, прибывших на торжественную часть начала работы Антикоррупционного суда. Одним из первых приехал новоназначенный генеральный прокурор Руслан Рябошапка, в сопровождении двух машин охраны. Всем своим видом генпрокурор показывал открытость к общению, но вот журналисты не проявили к нему интереса. Директор НАБУ Артем Сытник, который подтянулся следующим, также ни капли не заинтересовал СМИ.

На крыльцо суда подтянулся директор НАБУ Артем Сытник Фото: Апостроф / Марина Шашкова

Сославшись на невнимательность, глава САП Назар Холодницкий хотел проскочить мимо Танасевич незамеченным. Судья, конечно же, его остановила, обратив на себя внимание.

"Танасевич еще даже представители власти не запомнили", - пошутили между собой журналисты.

Не исключено, что главу суда это совсем не смущает. Главное - чтобы узнал гарант, которого она с ожиданием выглядывала на крыльце суда. Вероятно, чтобы не испортить радость встречи Владимира Зеленского с Танасевич, госохрана решила загнать всех журналистов внутрь здания.

Торжественная часть проходила в небольшом помещении, вход в которое был разрешен только через металлоискатель. С первого взгляда стало понятно, что опыта организовывать подобные мероприятия у аппарата суда немного: места для представителей СМИ фактически предусмотрено не было. Поэтому большинству журналистов пришлось толпиться у входа в зал и бороться с охраной и пресс-службой за кусочек занятого места.

Торжественная часть проходила в помещении средних размеров с балконом внутри Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Там у входа стоит "Радио Свобода". Их нужно убрать. Они хотят Богдану (глава Офиса президента, - "Апостроф") вопрос задать", - напряженно в свой микрофон передавал кому-то задание охранник. "Убрать" журналистов не получилось, но и поставить вопросы им удалось не сразу.

"Я после такого буду спать три дня", - жаловалась своим коллегам глава пресс-службы суда.

Ей приходилось неусыпно следить, дабы журналисты не заступали проход и не занимали места гостей. Но занять то, чего и так не было, сложно. Между собой сотрудники суда плакались, что стульев очень мало, и им пришлось уступать свои места гостям. Все было настолько печально, что послу Канады в Украине Роману Ващуку едва не пришлось стоять. В переполненном зале особо выделялись два свободных стула, которые предназначались для высокопоставленных гостей Зеленского и Богдана. И за эти места в ВАС переживали наибольше.

"Победа" на проспекте Победы

За десять минут до входа в зал президента охранники очистили проход от рамки металлоискателя - гаранта и его свиту никто не собирался проверять. Владимир Зеленский вошел в зал вместе с Еленой Танасевич.

Гаранта и его свиту никто не собирался проверять Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Я, кстати, хотел бы сказать Андрею Богдану: Ты видишь, как люди за один месяц сделали ремонт. А у нас нет денег", - пошутил Зеленский в своей вступительной речи, напомнив о несостоявшемся переезде Офиса президента в новое здание.

Времени у аппарата суда действительно было немного. Здание по адресу проспект Победы, 41, ВАС получил в распоряжение два месяца назад. В прошлом здесь размещался главный офис ликвидированного Брокбизнесбанка, который принадлежал сбежавшему олигарху Сергею Курченко. В здании провели легкий косметический ремонт, а на входе повесили табличку, чтобы все знали, чем здесь занимаются.

"Очень символично, что суд находится на проспекте Победы. Я желаю вам и всем нам победы", - поздравил судей со стартом работы президент, напомнив, что на них лежит большая ответственность.

Танасевич, которая взяла слово после Зеленского, моментально отреагировала на речь гаранта и показала, что она помнит о миссии суда.

Танасевич моментально отреагировала на речь гаранта и показала, что она помнит о миссии суда Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Миссия ВАС заключается в осуществлении правосудия. ... Суд готов к выполнению возложенных на него обязательств", - сказала глава Антикорсуда. А Зеленский тем временем, стоя за спиной Танасевич, обменивался улыбками с Богданом, который сидел в первом ряду и, судя по всему, невнимательно следил за происходящим.

Торжественная часть длилась не больше 20-ти минут. После журналистам обещали организовать брифинг, но не с главой суда, а с ее заместителем. Сама Танасевич отправилась провожать главных людей страны.

"Как требует протокольная часть, я провела президента до автомобиля и попрощалась с ним", - рассказала глава Антикорсуда "Апострофу" о том, как прошло прощание.

И пока она провожала Зеленского, сквозь толпу журналистов к ней пытался пробиться Сытник. Директор НАБУ анонсировал, что готов передать в ВАС около 200 дел. Сама же Танасевич в комментарии "Апострофу" сообщила, что никаких дел от правоохранительных органов она еще не получала.

Сытник анонсировал, что готов передать в ВАС около 200 дел Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"С 9-ти утра работают три канцелярии по трем адресам, где можно зарегистрировать передачу дел в суд", - сказала глава ВАС. К общению с журналистами она не привыкла, поэтому отвечала коротко и сжато.

На брифинге СМИ рассказали, что у суда есть еще два здания – по ул. Крещатик, 42а (бывшее здание Печерского райсуда) и в Крестовом переулке, 4 (здесь размещалась Апелляционная палата суда). На проспекте Победы, увы, всем уместиться не удалось. Сколько было потрачено на ремонт во всех зданиях, в аппарате ВАС не уточнили. Только сказали, что на главное здание им выделили 5 миллионов гривен.

Уже прогнозируют, что суду придется столкнуться с некоторыми юридическими проблемами, связанными с юрисдикцией суда. На рассмотрение в суд может попасть множество незначительных дел, которые способны затормозить работу ВАС, и вынесение приговоров затянется на длительное время. Чтобы этого не случилось, парламент должен проголосовать за законопроект, способный решить эту проблему.

Кроме морально этических проблем, суду придётся столкнуться и с юридическими Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Есть проблема, которую мы не успели еще решить, - это вопрос с границами подсудности. Раньше кое-кто - не будем вспоминать фамилии - на законодательном уровне постарался, чтобы вашу работу можно было заблокировать, завалив тысячей мелких дел. Кто-то очень хотел, чтобы вы каждый день занимались делами, когда сельский голова не так потратил 200 гривен. Таких дел много, и это делалось, чтобы действительно громкие дела коррупционеров оставались в тени, в длинном ящике. Мы уже работаем над этим вопросом, и будем вам помогать, в том числе Верховная Рада на законодательном уровне. Мы сделаем все. Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел с разворовыванием, с коррупционерами - топ-чиновниками, и мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и все эти люди были наказаны", - пообещал президент. Зеленский дал понять, что с принятием законопроекта ВАС будет заниматься только делами САП и НАБУ.

Собеседники "Апострофа" в суде прогнозируют, что за данное решение в Верховной Раде проголосуют на ближайшей пленарной неделе. Но до этого времени в суд могут передать тысячи мелких дел.

Возникает вопрос: как быть с ними после принятия закона, сможет ли Антикорсуд закончить их рассмотрение. Ответить не может и глава ВАС. Не под запись собеседники "Апострофа" в суде также признают, что не знают, как будут поступать.