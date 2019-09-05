Для топ-коррупционеров настал черный день: 5 сентября наконец-то заработал Высший антикоррупционный суд (ВАС). О его создании мечтали борцы с коррупцией, запустить его требовали международные партнеры, а его появления пытались избежать многие украинские политики. Теперь общество с нетерпением будет ждать строгих приговоров топ-коррупционерам, хотя об этом говорить пока рано. А вот как прошло торжество в честь долгожданного старта работы Антикорсуда, "Апостроф" наблюдал лично.
Первый раз в первый класс
В четверг, 5 сентября, в 9:20 утра глава ВАС Елена Танасевич в строгом сером костюме уже встречала ВИП-гостей, прибывших на торжественную часть начала работы Антикоррупционного суда. Одним из первых приехал новоназначенный генеральный прокурор Руслан Рябошапка, в сопровождении двух машин охраны. Всем своим видом генпрокурор показывал открытость к общению, но вот журналисты не проявили к нему интереса. Директор НАБУ Артем Сытник, который подтянулся следующим, также ни капли не заинтересовал СМИ.
Сославшись на невнимательность, глава САП Назар Холодницкий хотел проскочить мимо Танасевич незамеченным. Судья, конечно же, его остановила, обратив на себя внимание.
"Танасевич еще даже представители власти не запомнили", - пошутили между собой журналисты.
Не исключено, что главу суда это совсем не смущает. Главное - чтобы узнал гарант, которого она с ожиданием выглядывала на крыльце суда. Вероятно, чтобы не испортить радость встречи Владимира Зеленского с Танасевич, госохрана решила загнать всех журналистов внутрь здания.
Торжественная часть проходила в небольшом помещении, вход в которое был разрешен только через металлоискатель. С первого взгляда стало понятно, что опыта организовывать подобные мероприятия у аппарата суда немного: места для представителей СМИ фактически предусмотрено не было. Поэтому большинству журналистов пришлось толпиться у входа в зал и бороться с охраной и пресс-службой за кусочек занятого места.
"Там у входа стоит "Радио Свобода". Их нужно убрать. Они хотят Богдану (глава Офиса президента, - "Апостроф") вопрос задать", - напряженно в свой микрофон передавал кому-то задание охранник. "Убрать" журналистов не получилось, но и поставить вопросы им удалось не сразу.
"Я после такого буду спать три дня", - жаловалась своим коллегам глава пресс-службы суда.
Ей приходилось неусыпно следить, дабы журналисты не заступали проход и не занимали места гостей. Но занять то, чего и так не было, сложно. Между собой сотрудники суда плакались, что стульев очень мало, и им пришлось уступать свои места гостям. Все было настолько печально, что послу Канады в Украине Роману Ващуку едва не пришлось стоять. В переполненном зале особо выделялись два свободных стула, которые предназначались для высокопоставленных гостей Зеленского и Богдана. И за эти места в ВАС переживали наибольше.
"Победа" на проспекте Победы
За десять минут до входа в зал президента охранники очистили проход от рамки металлоискателя - гаранта и его свиту никто не собирался проверять. Владимир Зеленский вошел в зал вместе с Еленой Танасевич.
"Я, кстати, хотел бы сказать Андрею Богдану: Ты видишь, как люди за один месяц сделали ремонт. А у нас нет денег", - пошутил Зеленский в своей вступительной речи, напомнив о несостоявшемся переезде Офиса президента в новое здание.
Времени у аппарата суда действительно было немного. Здание по адресу проспект Победы, 41, ВАС получил в распоряжение два месяца назад. В прошлом здесь размещался главный офис ликвидированного Брокбизнесбанка, который принадлежал сбежавшему олигарху Сергею Курченко. В здании провели легкий косметический ремонт, а на входе повесили табличку, чтобы все знали, чем здесь занимаются.
"Очень символично, что суд находится на проспекте Победы. Я желаю вам и всем нам победы", - поздравил судей со стартом работы президент, напомнив, что на них лежит большая ответственность.
Танасевич, которая взяла слово после Зеленского, моментально отреагировала на речь гаранта и показала, что она помнит о миссии суда.
"Миссия ВАС заключается в осуществлении правосудия. ... Суд готов к выполнению возложенных на него обязательств", - сказала глава Антикорсуда. А Зеленский тем временем, стоя за спиной Танасевич, обменивался улыбками с Богданом, который сидел в первом ряду и, судя по всему, невнимательно следил за происходящим.
Торжественная часть длилась не больше 20-ти минут. После журналистам обещали организовать брифинг, но не с главой суда, а с ее заместителем. Сама Танасевич отправилась провожать главных людей страны.
"Как требует протокольная часть, я провела президента до автомобиля и попрощалась с ним", - рассказала глава Антикорсуда "Апострофу" о том, как прошло прощание.
И пока она провожала Зеленского, сквозь толпу журналистов к ней пытался пробиться Сытник. Директор НАБУ анонсировал, что готов передать в ВАС около 200 дел. Сама же Танасевич в комментарии "Апострофу" сообщила, что никаких дел от правоохранительных органов она еще не получала.
"С 9-ти утра работают три канцелярии по трем адресам, где можно зарегистрировать передачу дел в суд", - сказала глава ВАС. К общению с журналистами она не привыкла, поэтому отвечала коротко и сжато.
На брифинге СМИ рассказали, что у суда есть еще два здания – по ул. Крещатик, 42а (бывшее здание Печерского райсуда) и в Крестовом переулке, 4 (здесь размещалась Апелляционная палата суда). На проспекте Победы, увы, всем уместиться не удалось. Сколько было потрачено на ремонт во всех зданиях, в аппарате ВАС не уточнили. Только сказали, что на главное здание им выделили 5 миллионов гривен.
Уже прогнозируют, что суду придется столкнуться с некоторыми юридическими проблемами, связанными с юрисдикцией суда. На рассмотрение в суд может попасть множество незначительных дел, которые способны затормозить работу ВАС, и вынесение приговоров затянется на длительное время. Чтобы этого не случилось, парламент должен проголосовать за законопроект, способный решить эту проблему.
"Есть проблема, которую мы не успели еще решить, - это вопрос с границами подсудности. Раньше кое-кто - не будем вспоминать фамилии - на законодательном уровне постарался, чтобы вашу работу можно было заблокировать, завалив тысячей мелких дел. Кто-то очень хотел, чтобы вы каждый день занимались делами, когда сельский голова не так потратил 200 гривен. Таких дел много, и это делалось, чтобы действительно громкие дела коррупционеров оставались в тени, в длинном ящике. Мы уже работаем над этим вопросом, и будем вам помогать, в том числе Верховная Рада на законодательном уровне. Мы сделаем все. Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел с разворовыванием, с коррупционерами - топ-чиновниками, и мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и все эти люди были наказаны", - пообещал президент. Зеленский дал понять, что с принятием законопроекта ВАС будет заниматься только делами САП и НАБУ.
Собеседники "Апострофа" в суде прогнозируют, что за данное решение в Верховной Раде проголосуют на ближайшей пленарной неделе. Но до этого времени в суд могут передать тысячи мелких дел.
Возникает вопрос: как быть с ними после принятия закона, сможет ли Антикорсуд закончить их рассмотрение. Ответить не может и глава ВАС. Не под запись собеседники "Апострофа" в суде также признают, что не знают, как будут поступать.