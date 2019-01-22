Сегодня, 22 января, Украина празднует исторический юбилей – 100 лет со дня провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР. В Украине этот праздник отмечают на государственном уровне с 1999 года как День соборности страны. В этот день политики обычно произносят речи о единении, патриотизме, национальной общности и украинской идее. Впрочем, многие из них для того, чтобы оказаться при власти, используют технологии диаметрально противоположные, декларируемым принципам, разделяя украинцев на почве острых тем и снимая при этом электоральные сливки. За ответами на вопросы: к чему могут привести подобные процессы, и какой урок должны вынести украинцы с событий 100-летней давности, "Апостроф" обратился к историкам.

Стоит отметить, что разделение украинцев в новейшей истории страны, началось с момента обретения независимости. Риторика украинского национализма, которую исповедовал лидер НРУ Вячеслав Чорновил, была представлена его оппонентами с негативной стороны, как опасная и разделительная, в результате - первые президентские выборы независимой Украины Чорновил проиграл.

Следующий острый виток разделения страны на запад и восток случился во времена оранжевой революции. Тогда появились мифы о делении "оранжевыми" украинцев на три сорта, а Юлии Тимошенко, как одному из лидеров команды Виктора Ющенко, приписывали инициативу обнести Донбасс колючей проволокой. Все это происходило на фоне дискуссий по языковому вопросу, а также таким острым темам, как внешнеполитический курс Украины, религия, вступление в НАТО и т.д.

С началом президентской каденции Виктора Януковича масла в огонь подлил так называемый закон Кивалова-Колесниченко, о статусе русского языка. Дальше были события на Майдане, побег представителей тогдашней власти и оккупация части Донбасса и Крыма. Но даже после этих событий темы, разделяющие украинцев, никуда не исчезли, и продолжают эксплуатироваться политиками до сегодняшнего дня. В чем схожесть нынешней ситуации и тех событий, которые происходили в Украине сто лет назад, "Апостроф" расспросил историков.

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский:

"Если быть совсем точными, то Акт злуки был более символичным, чем практическим, потому как не удалось перевести эти процессы в русло создания единого государства. С 1991 года Украину пытались поделить все это время. Ярче всего это проявилось в начале нулевых, во время парламентской и президентской кампаний со всеми этими разделениями украинцев на три сорта, разделения по языковому признаку. Сейчас Россия начала делить Украину уже военным путем, но получила результат противоположный тому, который она задумывала. РФ хотела разделить Украину, но Украина только объединилась.

Во время любой избирательной кампании, а в особенности если их еще и две подряд, политики пытаются растягивать свой электорат, это вполне понятно. Правда, происходит это во вред стране, но это не непоправимый вред. В 2019 году самое главное для Украины - сохранить единство. Мы можем быть разными в своем внутреннем выборе, но мы должны быть едины в выборе защиты от внешнего врага. "Пятая колона" в Украине культивировалась все годы независимости. Ее представители есть в гражданском обществе, власти, политических партиях, но критического влияния этих людей на умы украинцев нет. Поэтому я бы не преувеличивал возможности разделения Украины".

Акция, посвященная Дню соборности Украины в Киеве 22 января 2016 года Фото: GettyImages

Доктор исторических наук Валентина Пискун:

"100 лет назад мы все это уже проходили, и подобная картина развивалась на геополитической карте Европы в соответствии с тем, каким был расклад сил в мире. С одной стороны - Антанта, с другой - покоренная Германия, разбомбленная Австрия. Еще в 1917 году украинцы заложили программу, в соответствии с которой и действовали. Они постепенно отвоевывали у Российской империи управление процессами, происходящими в России. Мы наблюдали игру разных игроков, в которую включались сами этнические украинцы, нацменьшинства. Сегодня мы наблюдаем такую же игру разных геополитических центров. Почему игра сосредоточилась именно на Украине? Потому что тут - большой человеческий ресурс. Нас, конечно, уже не 52 миллиона, но 42 миллиона еще осталось и в этом ресурсе нуждаются все. Посмотрите на ту же Германию, которая забирает, например, наших айтишников. С другой стороны, ведь теряя Украину, Россия теряет очень многое.

Но заинтересованы ли эти игроки, чтобы у нас было мощное государство? Никто не заинтересован. Никому не нужен еще один конкурент на геополитической арене. Ведь если украинцы будут успешными, они станут конкурентами, а кому в мире нужен еще один конкурент? Но мы уже не в 1919 году, а в 2019. За 100 лет наши люди многому научились, и тот инструмент, который использовала Россия для разделения в 1919 году, создавая лоскутные республики, такие как Донецко-Криворожская, и инициируя волнения в отдельных регионах, этот инструмент через 100 лет не сработал".

Фоторепродукция Акта злуки 22 января 1919 года Фото: УНИАН

Историк Александр Зинченко:

"Этот день не только о соборности, не только о единстве, но и об утраченных возможностях. И мне кажется, что эта часть урока сегодняшнего дня, которая не до конца усвоена украинским обществом. Мы часто говорим о символизме этого дня, и это, конечно, очень важно помнить об идее соборности и общего объединения всех украинцев в едином государстве. Это важный символизм, который разрушает миф так называемого советского воссоединения Украины. Но в этот же день мы должны поставить себе вопрос: почему эта соборность не продержалась даже года? Почему распалось Украинское соборное государство? Почему акт был денонсирован Петрушевичем (Евгений Петрушевич - председатель совета ЗУНР, - "Апостроф")? Таким образом, этот день должен стать предметом достаточно серьезного анализа: как украинцы умеют терять собственные возможности, ведь очень часто говорят, что украинцы никогда не потеряют возможность потерять возможность.

Очевидно, что в 1919 году страна оказалась в "глазе тайфуна". То есть в какой-то момент установилась абсолютно безоблачная погода, и показалось, что это - прекрасный момент, чтобы отпраздновать что-то очень важное, например, Акт Злуки. Но в этот момент мы не видим, что вокруг нас проносится мощный исторический ветер. С одной стороны "задувает" большевицкая Россия, с другой стороны Буковину оккупируют румынские войска, а на Волыни и Галичине происходят стычки с польскими войсками, венгры заглядываются на Закарпатье. И этот тайфун рано или поздно должен был очень серьезно потрепать украинскую государственность, что и случилось.

Живая цепь единства в День Соборности Украины. Фото из архива фотохудожника Владимира Дубаса 1989-1991 годов

Почему это объединение не стало продолжительным? ЗУНР жила еще по австрийскому закону, и быстро перейти на законодательство УНР, а это очень часто были законы Российской империи, было очень сложно. А не все лидеры Директории это понимали, воспринимая этот процесс как отговорки со стороны ЗУНР. Это была техническая проблема, которую, впрочем, быстро преодолеть было очень сложно. Так ведь и у нас до сих пор есть действующие законы, которые принимались еще в УССР. И таких подводных камней в этой истории было огромное множество.

А сегодня очень часто украинцы повторяют некоторые ошибки столетней давности. Некоторые вопросы мы воспринимаем эмоционально. Например, какие-то вопросы требуют сугубо специального, профессионального подхода, как в истории с нестыковками законодательства. А для популистов это просто фантастическое поле для маневра: заявить, что оппоненты ничего не понимают, ничего не знают, а мы знаем и все изменим за три дня. Не напоминает сегодняшний день?

Некоторые изменения тогда требовали огромного количества времени, которого просто в тех условиях не было. Период затишья, когда страна находилась в "глазе тайфуна", был очень коротким. А для того, чтобы утрясти все противоречия, обусловленные сложным процессом согласования способа бытия двух частей Украины, нужны были не просто года, а десятилетия. Поэтому этот день - повод подумать о том, насколько легко могут быть утрачены достижения сегодняшнего дня под влиянием популистов".