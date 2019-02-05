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Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Как долго в Украине продержится весенняя погода

Адриан Радченко вторник, 5 февраля 2019, 15:06
Как долго в Украине продержится весенняя погода Фото: EPA/UPG

В разгар зимы украинцев продолжает радовать весенняя погода. В первые дни февраля на большинстве территории страны установились теплые как для этого месяца климатические условия. Сохранится ли такая погода до конца недели, узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Гидрометцентра", до конца недели будет незначительное похолодание, но сильных морозов пока ждать не стоит.

Так, в среду, 6 февраля, на большинстве территории страны днем будет от 1 до 3 градусов с отметкой "плюс". В Луганской и Донецкой областях будет 2-4 градуса тепла, а в Закарпатской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях воздух прогреется до 3-6 градусов. Теплее всего будет днем в Крыму - до +11-13 градусов. Ночью по всей стране будет мороз - от 1 до 4 градусов. И только в Крыму "плюс" сохранится и ночью - +2-4.

Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой и Кировоградской областях.

Погодная картина существенно не изменится и в четверг, 7 декабря. В большинстве областей днем ожидается 1-3 градуса тепла, а ночью по всей стране будет 1-4 градуса с отметкой "минус". В Волынской, Львовской, Закарпатской областях и в Крыму днем будет +4-6. В этот день украинцев будет радовать солнечная погода - осадков не ожидается.

Читайте: Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале

В последний рабочий день недели, 8 февраля, днем в Западных областях будет 3-6 градусов тепла, в центре и на юге - 1-3 тепла, а в северных и восточных областях будет небольшой мороз - от 1 до 3 градусов с отметкой "минус". Ночью на западе будет 1-3 градусов мороза, в центре -3-5, а в восточных областях -4-6. Осадков в пятницу не ожидается за исключением Волынской и Львовской областей, где днем пройдет дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды на среду, 6 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на четверг, 7 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на пятницу, 8 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на субботу, 9 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на воскресенье, 10 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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На выходные температурная картина практически не изменится. Что касается осадков, то в субботу снег ожидается в восточных областях, а в воскресенье мокрый снег с дождем пройдет в северных и центральных регионах Украины.

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