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"Ложись, Бандера": кому выгоден скандал и почему его раздувают

Георгий Касьянов о скандальной ситуации с полицейским, который кричал "Ложись, Бандера"

Георгий Касьянов, доктор исторических наук, специально для "Апострофа" среда, 13 февраля 2019, 16:09

Скандальная ситуация с избиением активиста полицейским в Киеве, который при этом выкрикнул "Ложись, Бандера", является политическим пиаром. Вместе с тем, эта ситуация сигнализирует о серьезной проблеме в общественном сознании и поведении, поскольку люди используют определенные "символы", не зная их значение. Такое мнение высказал "Апострофу" доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

Скандал с "Ложись, Бандера!" явно спровоцирован и раскручен - это абсолютно четкая медийная и политтехнология, превратившая частный случай в некую большую проблему. Когда много лет назад Наталья Витренко толкла каблуками депутата Мовчана с криками: "Бандера проклятый", это не вызвало особого резонанса.

Слова "бандера", "бандеровцы" - некая собирательная метафора, употребляемая самыми разными людьми. Ироническое "жидобандеровец" не вызывало таких страстей, хотя при желании могло быть использовано, например, для обвинений в антисемитизме... В данном конкретном случае вполне конкретный человек с определенным культурным уровнем, своими мухами и стереотипами в голове "выплюнул" эту фразу вместе со злобой. Лично для него и ему подобных - это некий негативный маркер, достаточно распространенный в определенной части общества.

С другой стороны, эта ситуация сигнализирует о более серьезной проблеме в общественном сознании и поведении. Возьмем флешмоб, который запустили полицейские: "Я - Бандера! Слава Украине!". Они знают, кто такой Бандера? Насколько глубоко они знакомы с историей и его биографией? Я очень в этом сомневаюсь. Наверное начальство дало команду и они быстро отреагировали.

СМИ и политики радостно ухватились за этот случай по разным причинам. Представителям националистических организаций он выгоден как пиар их движения и его символов. Полицейское начальство охотно включилось, поскольку эта раздутая история отвлекает внимание общества от проблем с "реформированной" полицией.

Есть и другая проблема. Руководство Нацполиции размещает посты "Я - бандеровец". Но я очень сомневаюсь, что автор поста глубоко осведомлен о том, кто такие бандеровцы. Возможно, он питается эрзацами пропаганды Украинского института национальной памяти, но выглядит это как приспособленчество под политическую конъюнктуру. И это очень беспокоит. Получается, что наш порядок охраняют люди, которые приспосабливаются под идеологические веяния. Если бы полицейский крикнул "Ложись, коммуняка", и по этому поводу высказали недовольство власть имущие и "возмущенная общественность" - появился бы хэштег "Я – коммунист"? А если руководство полиции – убежденные "бандеровцы", тогда возникнет вопрос о деполитизации полиции...

В более широком плане эта ситуация является маркером того, что происходит в обществе. Если говорить об исторической политике, то последние несколько лет мы видим очень интенсивное продвижение мифа о Бандере и националистическом обществе. Бандера и его сторонники представлены героями, рыцарями без страха и упрека, белыми и пушистыми борцами за независимость, которые боролись с внешними врагами и отдавали свои жизни. Все другие аспекты этого движения – а есть очень специфические, связанные с террором, политическими убийствами не только этнических поляков или евреев, а и украинцев, далеко не коммунистов - куда-то прячутся. Выстраивается идеализированный образ самого движения и его лидера, и все это целенаправленно навязывается обществу, которое хоть и достаточно вяло, но потребляет этот идеологический субпродукт.

При этом замалчивается тот факт, что ОУН изначально возникала как организация, которая была готова строить корпоративное общество по правилам итальянского фашизма, в котором единственной правящей силой должна была быть ОУН. Образ Бандеры имеет мало общего с реальным политическим деятелем.

Но есть еще один аспект. Давайте будем последовательны. Если "бандера" - это оскорбление, давайте внесем это слово в список запрещенных. Если это комплимент, то какие претензии к представителю правоохранительных органов? Проведите фонографическую экспертизу, может выяснится, что это был "крик восхищения"?

Ответственность за превышение полномочий, за нарушение устава и регламентов службы – само собой, должна быть. Вот на это и обратите внимание, силы и полемический запал.

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