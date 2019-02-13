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Выдано в ОРДЛО: врачи раскрыли аферу с вакцинацией детей от кори

среда, 13 февраля 2019, 22:57

Во вторник, 12 февраля в одну из амбулаторий Одесской области родители трехлетнего ребенка принесли поддельную справку о вакцинации от кори.

Об этом сообщает заместитель директора по медицинской работе Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрий Самофалов на своей странице в Facebook.

"Согласно этой справке, ребенок был привит даже больше раз, чем надо. У врача амбулатории сразу возникли подозрения, ведь, во-первых, родители ребенка всегда отказывались от прививки, а во-вторых, прививки в справке записаны с ошибками, и согласно справке, ребенок трех лет уже дважды вакцинирован от кори", – написал он.

Медик отметил, что "маленькое расследование" показало, что адреса улица Прохоровская, 79, где якобы располагается выдавшая справку клиника "Интер", не существует вообще.

"Серии вакцин не соответствуют существующим, вакцины с такими сериями не получали в Одесской области в последние пять лет. Согласно реестру ЕГРПОУ (Единый госреестр предприятий и организаций Украины - ред.), юридический адрес ООО "Клиника "Интер" находится на временно оккупированной территории в городе Луганске. В телефонном разговоре по телефону 0 800 331 092 сообщают, что это ООО "Клиника "Интер", но не могут предоставить адекватную информацию, какой у них объем услуг и в каких городах они находятся", – отметил Самофалов.

По его информации, схожая история со справкой, выданной якобы клиникой "Интер" по несуществующему адресу, произошла в Запорожье.

"Вот такие у нас привитые", – подчеркнул Самофалов.

Как сообщал "Апостроф", с начала 2019 года корью в Украине заболели 285 военнослужащих. Также вспышку кори зафиксировали в Министерстве здоровья Украины, там заболели три чиновника.

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