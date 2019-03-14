НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии - эксперт по Альянсу

Оказывается, для вступления Украины в НАТО не нужен референдум, да и военный конфликт на Востоке не создает никаких помех для членства в Североатлантическом Альянсе.

В чем заключаются популярные мифы о НАТО, а также какое решение может быть принято по Украине и Грузии - в интервью "Апострофу" рассказал глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" СЕРГЕЙ ДЖЕРДЖ.

Первую часть интервью с Сергеем Джерджем читайте здесь: Путину все время нужен враг: если не НАТО, то инопланетяне

- Существует миф о том, что якобы в случае территориального конфликта страна не может стать членом НАТО.

- Такого нет. Есть Североатлантический (Вашингтонский) договор, и это основной документ НАТО. Во-первых, там есть строка, что все европейские страны, которые исповедуют демократию, поддерживают принципы этого договора, вносят свой вклад в европейскую безопасность, - имеют право быть членами альянса. Во-вторых, НАТО - это политико-военная организация, поэтому для политиков и военных, которые там есть, понятны вопросы мира и войны.

В данном случае Украине нужно протянуть руку помощи, мы много лет были участниками разных программ НАТО, принимали участие практически во всех миссиях альянса, мы делали свой вклад в мировую безопасность. Сегодня время помочь Украине. Поэтому относительно Украины может быть принято политическое решение. И вопрос того, какие отношения с Россией у нас сегодня - это очень субъективный показатель. Я не скажу, что он не действует, на лидера любой страны влияют все факторы. Но мы должны отстаивать свою позицию, которая состоит в том, что Европа будет сильнее вместе с Украиной, а не наоборот.

- Какие мы знаем примеры других стран, которые имея нерешенные территориальные конфликты, становились или оставались членами НАТО?

- Норвегия - страна-основатель НАТО. У нее был территориальный спор с Россией по поводу Северных островов. Только в 2015-2016 годах этот вопрос был закрыт окончательно, а до этого долгое время был спор с СССР, потом с РФ. Потом отношения Турции и Греции - две страны, которые исторически имеют разные подходы к территориальному разделению некоторых островов в Средиземном море. Но и там, и там понимают, что есть вопросы выше таких конфликтов. Это безопасность и дальнейшее развитие всей Европы, и в НАТО приняли решение принять обе страны почти одновременно в свой состав. После этого конфликты прекратились, потому что диалог уже мог реализовываться не только между двумя странами, а в рамках целой большой организации. Это более честный и прозрачный подход.

Конечно, есть политические споры между Грецией и Турцией, но войны не было, и НАТО как раз этому способствовало. В этом и заключается одна из идей создания данной организации, а именно, прекратить напряжение внутри европейских стран. Мы знаем сложные отношения Франции и Германии, Франции и Великобритании, Испании и Португалии в свое время, но уже в прошлом столетии после Второй мировой войны лидеры этих стран начали говорить о том, что мы должны строить новую Европу, где целью будет экономический успех, и НАТО стало триггером объединенной Европы. НАТО создано в 1949 году, а первые европейские объединения датируются 1953 годом. Без объединения на уровне доверия, на уровне безопасности невозможно сотрудничество политическое и экономическое, и та Европа, которую мы видим сегодня, во многом зависит от создания альянса.

- То есть ни Южная Осетия и Абхазия, ни Приднестровье в Республике Молдова, ни Донбасс в Украине не являются преградой для вступления в НАТО?

- Да, никаких международных предпосылок нет. Всем известны международные границы суверенной Украины. Не украинцы начали эту войну и не наша вина, что эта война случилась. Генеральный секретарь НАТО сейчас чаще вспоминает Грузию, чем Украину в контексте будущего вступления в Североатлантический Альянс, но ее территориальные вопросы остались нерешенными. Фактически, НАТО может политическим решением принять и Грузию, и Украину в свой состав.

- Касательно членства Украины в НАТО, есть мнение, что это можно решить только с помощью референдума. Так ли это?

- В большинстве стран референдум не проводился, фактически руководство страны брало на себя ответственность, и так оно и должно быть. Референдум - это политический момент, потому что мы не можем сделать из всех граждан экспертов по безопасности, а если лидеры страны говорят: "Мы не знаем, как поступить, у людей спросим", то это тоже лукавство, потому что кто как не они имеют доступ к информации, в том числе и закрытой, включая данные разведки и аналитических центров.

Во многих странах это не делалось, например Германия, которая в свое время блокировала предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины, и вопрос, который они ставили, это то, что в обществе нет поддержки процесса. У меня ответный вопрос - какая поддержка в обществе была в 1955 году в Западной Германии относительно членства в НАТО? Я думаю, что в тот момент, если бы проводили референдум, результат был бы отрицательным. Но лидеры Западной Германии понимали, что пришло время выстраивать новые отношения, новую Европу, а прошлые страницы нужно перевернуть и все строить с чистого листа, особенно в вопросах безопасности.

Относительно Украины вопрос во многом политизирован. Но то, что Верховная Рада приняла изменения в Конституцию (7 февраля 2019 года, и с 21 февраля документ вступил в силу), говорит о том, что в этой ситуации уже референдум не нужен, потому что большинство депутатов (333 человека) проголосовали за это решение, и это фактически заменяет референдум.

Впрочем, одна из цифр которую озвучил Фонд "Демократические инициативы им. И. Кучерева" гласит, что если бы референдум относительно вступления Украины в НАТО происходил сейчас, то 74% украинцев сказали бы "так".