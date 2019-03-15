Неужели долгожданное тепло: синоптики рассказали о погоде на выходные

В ближайшие выходные погода не порадует украинцев весенним теплом. Синоптики прогнозируют дожди. О том, какой будет погода в ближайшие дни, - узнавал Апостроф.

Согласно данным Гидрометцентра, в субботу, 16 марта, будет дождливо. Более того, ночью на большей части территории страны – западные и восточные области – ожидается мокрый снег.

Температура воздуха днем составит 7-10 градусов на западе, севере, востоке и в центре, а в южных областях и Крыму будет +10-13. Ночью ожидается от 0 до 3 градусов тепла, в Одесской области и Крыму будет +2-4.

В воскресенье, 17 марта, в северных, центральных и южных областях осадков не ожидается, тогда как в западных и северных регионах синоптики прогнозируют дождь.

прогноз погоды на 16 марта 1 / 1 прогноз погоды на 17 марта 1 / 1 прогноз погоды на 18 марта 1 / 1 прогноз погоды на 19 марта 1 / 1 прогноз погоды на 20 марта 1 / 1

Днем в западных областях будет +11-15, а в Закарпатской области – до 16 градусов тепла. В центральных и южных областях ожидается +8-12. В северных и восточных регионах будет +6-8. Ночью практически по всей стране синоптики прогнозируют +2-4.

Резкое потепление наступит в понедельник, 18 марта. Если ночью все еще будет холодно, то днем в центральной части Украины ожидается 15-17 градусов тепла. На востоке синоптики прогнозируют +10-13, а в трех западных областях (Волынь, Львовщина и Закарпатье) – 11-13 градусов с отметкой плюс. В вышеуказанных западных областях синоптики прогнозируют дождь днем. Холоднее всего в понедельник будет на Одесчине (+9-11).

Читайте: С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна

Но во вторник, 19 марта, снова похолодает. В западных, северных и части центральных областей ожидаются дожди, а в восточной и южной части Украины осадков не ожидается.

Днем в западных областях будет +7-11, в северных и восточных областях – 11-13 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в центральных, южных областях, а также в Крыму (+13-15). А на полуострове и вовсе +15-17. Ночью на большинстве территории страны ожидается +2-5.

Не лучшая погодная картина будет в среду, 20 марта.