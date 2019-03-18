Словно небо прорвало: синоптики рассказали о погоде на неделю

Экватор первого месяца календарной весны уже пройден, однако стабильного потепления и ясного неба над территорией Украины все еще не наблюдается. Впрочем, синоптики уверяют, что погода на текущей неделе будет достаточно комфортной, хотя и дождливой. Что стране обещают синоптики, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 19 марта, на территории Западной Украины и на севере страны ожидаются осадки. Правда, на западе дожди будут слабые, а вот на севере - более обильные.

Теплее всего в этот день будет на юге, востоке и в центре Украины. В этих регионах днем столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов тепла, а ночью температура воздуха резко упадет: до 1-4 градусов тепла на юге и в центре, и даже до 2 градусов мороза на востоке.

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На севере Украины 19 марта будет намного прохладнее: 8-10 градусов с отметкой "плюс" в дневное время суток и около 3-5 тепла - после захода солнца.

Прохладнее всего в этот день будет на Западной Украине: от 6 до 8 тепла столбики термометров покажут в дневное время суток и 2-5 градусов с отметкой "плюс" можно будет наблюдать ночью.

В среду, 20 марта, температурная картина кардинально не изменится, только на западе страны дневные температуры вырастут на 1-2 градуса, на остальной же территории Украины - без резких колебаний температуры. А вот осадки в этот день покинут страну: ясное и солнечное небо синоптики прогнозируют над всей Украиной.

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В четверг, 21 марта, сохранится солнечная и сухая погода, только на Западной Украине, кроме Закарпатья, целый день небо будет затянуто облаками, однако дожди они не принесут.

В этот день дневные температуры на востоке страны немного упадут: столбики термометра покажут от 5 до 8 градусов с отметкой "плюс". А вот ночного "минуса" уже не будет: минимальная температура ночью на востоке будет достигать 1-2 градусов тепла.

Немного похолодает днем на юге и в центре Украины: от 8 до 11 градусов тепла в этих регионах будет днем и 1-4 градуса с отметкой "плюс" столбики термометров покажут ночью. А вот на севере и западе страны, наоборот, потеплеет. Здесь дневные температуры воздуха установятся на уровне 9-11 градусов тепла, а ночные - упадут до нуля.

Конец рабочей недели синоптики прогнозируют дождливым. Осадки минуют только южные регионы страны и Запорожскую области, на остальной же территории Украины ожидаются дожди, правда, не очень обильные.

В этот день практически по всей территории Украины установится единая температура воздуха: от 7 до 10 градусов тепла днем и 1-3 градуса с отметкой "плюс" столбики термометра покажут в ночное время суток. Только на юге немножко теплее: 9-11 тепла синоптики ожидают здесь днем и 2-4 градуса тепла - ночью.

Выходные же синоптики обещают украинцам достаточно теплые: температура около 10-12 градусов выше нуля будет держаться на всей территории страны, однако в эти дни возможны осадки.