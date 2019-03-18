РУС. | УКР.

понедельник, 18 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Словно небо прорвало: синоптики рассказали о погоде на неделю

Прогноз погоды в Украине на 19-24 марта

Артур Гор понедельник, 18 марта 2019, 19:20
Прогноз погоды в Украине на 19-24 марта Фото: GettyImages

Экватор первого месяца календарной весны уже пройден, однако стабильного потепления и ясного неба над территорией Украины все еще не наблюдается. Впрочем, синоптики уверяют, что погода на текущей неделе будет достаточно комфортной, хотя и дождливой. Что стране обещают синоптики, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 19 марта, на территории Западной Украины и на севере страны ожидаются осадки. Правда, на западе дожди будут слабые, а вот на севере - более обильные.

Теплее всего в этот день будет на юге, востоке и в центре Украины. В этих регионах днем столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов тепла, а ночью температура воздуха резко упадет: до 1-4 градусов тепла на юге и в центре, и даже до 2 градусов мороза на востоке.

прогноз погоды на 19 марта
1 / 1
прогноз погоды на 21 марта
1 / 1
прогноз погоды на 22 марта
1 / 1
прогноз погоды на 23 марта
1 / 1
прогноз погоды на 20 марта
1 / 1

На севере Украины 19 марта будет намного прохладнее: 8-10 градусов с отметкой "плюс" в дневное время суток и около 3-5 тепла - после захода солнца.

Прохладнее всего в этот день будет на Западной Украине: от 6 до 8 тепла столбики термометров покажут в дневное время суток и 2-5 градусов с отметкой "плюс" можно будет наблюдать ночью.

В среду, 20 марта, температурная картина кардинально не изменится, только на западе страны дневные температуры вырастут на 1-2 градуса, на остальной же территории Украины - без резких колебаний температуры. А вот осадки в этот день покинут страну: ясное и солнечное небо синоптики прогнозируют над всей Украиной.

Читайте: С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна

В четверг, 21 марта, сохранится солнечная и сухая погода, только на Западной Украине, кроме Закарпатья, целый день небо будет затянуто облаками, однако дожди они не принесут.

В этот день дневные температуры на востоке страны немного упадут: столбики термометра покажут от 5 до 8 градусов с отметкой "плюс". А вот ночного "минуса" уже не будет: минимальная температура ночью на востоке будет достигать 1-2 градусов тепла.

Немного похолодает днем на юге и в центре Украины: от 8 до 11 градусов тепла в этих регионах будет днем и 1-4 градуса с отметкой "плюс" столбики термометров покажут ночью. А вот на севере и западе страны, наоборот, потеплеет. Здесь дневные температуры воздуха установятся на уровне 9-11 градусов тепла, а ночные - упадут до нуля.

Конец рабочей недели синоптики прогнозируют дождливым. Осадки минуют только южные регионы страны и Запорожскую области, на остальной же территории Украины ожидаются дожди, правда, не очень обильные.

В этот день практически по всей территории Украины установится единая температура воздуха: от 7 до 10 градусов тепла днем и 1-3 градуса с отметкой "плюс" столбики термометра покажут в ночное время суток. Только на юге немножко теплее: 9-11 тепла синоптики ожидают здесь днем и 2-4 градуса тепла - ночью.

Выходные же синоптики обещают украинцам достаточно теплые: температура около 10-12 градусов выше нуля будет держаться на всей территории страны, однако в эти дни возможны осадки.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путинский режим бесповоротно падет - Влад Росс

Путин уйдет в путину или его утопят, а мечты Януковича о возвращении на Родину сбудутся – знаменитый астролог Влад Росс сделал свой прогноз Апострофу

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Дмитрий Корчинский

Скандал в оборонпроме полезен для Украины, но это не значит, что Гладковских не нужно расстрелять - заявил Апострофу Дмитрий Корчинский

Как победить Дракона, которого невозможно побороть революцией

Вы знаете, что Леонардо да Винчи был геем?. Писатель Любко Дереш рассуждает, как научиться уважать иных

Новости

18 марта

22:35
Главный тренер сборной Украины неожиданно отреагировал на натурализацию нападающего "Шахтера"
22:31
"Представителя" Путина в Крыму приговорили к крупному сроку
22:03
Путин выдал очередной лицемерный перл о дружбе россиян с украинцами: видео
21:35
Возьму палку и буду гнать: Усик откровенно рассказал, что может сделать для церкви
21:35
Смертельная стрельба в Утрехте: появилась новая информация об убийце
21:05
Кэти Перри вышла в свет в платье от украинского дизайнера
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси
Марш национальных дружин в центре Киева
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: