Наслаждаться теплом осталось недолго: синоптик дала свежий прогноз по Украине

В ближайшие дни в Украину придет атмосферный фронт, который принесет с собой похолодание и осадки в виде дождей.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко.

"Сегодня даже и не думайте сидеть целый день в помещении - хотя бы на часок надо выбраться на водух. Так тепло, как сегодня, завтра уже не будет", - говорится в сообщении.

19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винницкая-Киевская-Житомирская-Черниговская области, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях Украины.

За этой условной линией, по словам синоптика, существенные осадки не предусматриваются. Теплее во вторник ожидается на Востоке, Юге и во многих центральных областях.

В Киеве 19 марта ожидается похолодание до +8 +10 градусов, пройдет дождь.

"И до конца недели в столице сегодняшних роскошных градусов не будет. Неудивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха. Поэтому сегодня купаемся в апрельском тепле, как в отпуске на море, а завтра возвращаемся домой, в март", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.