По стопам Путина: как украинцев хотят наказывать за "оскорбление" кандидатов

18 марта президент России Владимир Путин подписал вызвавшие широкий общественный резонанс законы о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернете.

В украинском информпространстве российский законодательный пассаж восприняли с иронией: страна, которая фейков экспортирует больше, чем нефти и газа (чего только стоят классические былины о распятом мальчике или умерщвленных снегирях), вдруг сама ввела штрафы от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей (от 12 тысяч до 600 тысяч гривен) за недостоверную информацию.



Пользователи в украинском сегменте соцсетей принялись активно шутить по поводу нового российского закона, но на самом деле ничего необычного для РФ не произошло, ведь штрафы за новости удачно вписываются в тоталитарную концепцию Кремля. Но смех украинцев был недолгим: 12 марта на сайте ВР появился очень похожий законопроект, который также предлагает ввести штрафы за распространение недостоверной информации. Зачем это нужно украинским нардепам, разбирался "Апостроф".

Закон Лапина

Автор резонансного законопроекта – депутат от "Народного фронта" Игорь Лапин. Народный избранник предлагает дополнить уголовный кодекс отдельной статьей № 151-1 "Распространение недостоверных сведений в средствах массовой информации, сети Интернет".

Часть первая этой статьи предусматривает за распространение информации, которая порочит честь и достоинство другого лица, штраф (до 500 необлагаемых налогом минимумов) или исправительные работы сроком до 1 года.

Впрочем, в действующем гражданском кодексе статьей 297 и так предусмотрено право человека обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, но, по словам Игоря Лапина, такие процессы могут длиться несколько лет, и даже если истец докажет, что его оклеветали, нет никакого законодательного механизма, который бы позволял удалить фейковую новость, например, из сети.

Однако самое интересное начинается во второй части статьи 151-1. В ней предлагается наказывать граждан штрафами до тысячи необлагаемых минимумов и исправительными работами сроком до года за распространение недостоверных сведений "если они соединены с обвинениями в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или совершены во время избирательного процесса относительно кандидатов в депутаты, членов партий – субъектов избирательного процесса, кандидатов на пост президента Украины".

Эксперты отмечают, что очевидно пассаж о кандидатах – привет Денису Бигусу и всем журналистам-расследователям, мол, нечего под выборы обвинять политиков, если сами свечку не держали.

Но сам автор законопроекта уверил "Апостроф", что акцент на кандидатов был сделан не для того, чтобы влиять на СМИ.

"Это акцент защиты гражданина. Кандидат еще не политик, он еще не президент. Есть гражданин, который выстраивал свое имя 50 лет, а разве вы не в курсе, как перед выборами в СМИ вбрасывается "чернуха"? Для этого я и предлагаю изменения в гражданский кодекс, чтобы такие дела рассматривались по упрощенной процедуре, чтобы не было так: "У него дочь проститутка. Так у него же три сына! Ну не важно, выборы уже закончились". Какие проблемы, я ведь защищаю гражданина? Какая мне разница, кто будет кандидатом в президенты, тем более, что этот вопрос не решится сегодня-завтра. Это вообще не относится к сегодняшним выборам", - пояснил "Апострофу" Игорь Лапин.

Дальше – больше. Согласно законопроекту Лапина, суд может даже приостановить действие лицензии для СМИ или ограничить доступ к сайту с недостоверной информацией на время судебного разбирательства и в период избирательного процесса.

Игорь Лапин уверяет, что главное отличие его законопроекта от российского закона в том, что в РФ для блокировки ресурса с фейком достаточно только решения Роскомнадзора. То есть фейк в России все, что не понравится Роскомнадзору. Украинский же политик предлагает дожидаться решений судов.

Примечательно, что в новейшей истории Украины неоднократно предпринимались попытки ввести ответственность за распространение сомнительной информации. Некоторые из них даже были успешными. Например, в печально известных диктаторских законах от 16 января вводилось наказание за клевету. Клевета определялась как "распространение заведомо недостоверных сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица", что практически совпадает с определением Игоря Лапина в законопроекте. Более того, статья о клевете была в уголовном кодексе под тем же самым номером, что и предложенная юридическая новелла в новом законопроекте фронтовика: 151-1.

А осенью прошлого года протолкнуть свой законопроект №9306, предусматривающий ответственность за клевету в СМИ пытались нардепы от БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин, но их закон до сих пор остается без рассмотрения.

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Зачем это нужно

Так почему же украинские нардепы так упорно, из года в год, стараются ввести в законодательное поле понятие "недостоверной информации" и наказать за ее распространение? С одной стороны, искушение взять под контроль СМИ или ресурс в интернете, особенно в период выборов, у политиков, к какому бы лагерю они не примыкали, всегда велико.

Но с другой стороны, на пятом году войны с РФ, противостоять информационному напору соседа – практическая необходимость.

Кстати, даже в ЕС озаботились проблемой засилья дезинформации накануне выборов в Европарламент, которые состоятся уже в мае. Еще осенью прошлого года Брюссель подписал с сетевыми гигантами Google, Twitter и Facebook кодекс правил по борьбе с дезинформацией. Также еврочиновники создали цифровую платформу "Rapid Alert System", которая в теории должна позволить участникам ЕС обсуждать случаи дезинформации и моментально реагировать на них с привлечением представителей власти. Соответственно, масштаб проблемы серьезный.

Но возможно ли ее решить с помощью инструментов, которые предлагают в ВР?

"Скорее всего, этот закон просто будет использован против СМИ, поэтому я категорически против подобных законопроектов, - говорит "Апострофу" экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова. – У нас и сейчас действует законодательство, по которому можно защищать свою честь и достоинство от неправдивой информации. Так пусть это делается через суды, просто необходимо, чтобы суды рассматривали подобные дела не по году, а более оперативно. Зачем давать правоохранителям дополнительные инструменты, ведь пока спецслужбы не самоочистятся, гражданскому обществу нет смысла наделять их новыми полномочиями".

Справедливости ради стоит отметить, что подобные ограничительные меры действуют и в Европе.

"Во Франции действует закон, который позволяет приостанавливать лицензию вещателя, если он распространяет фейки. В Германии правоохранители даже проводили обыски, после того как комментарии в соцсетях были идентифицированы как "язык ненависти". По сути, в мире никто в решение этих проблем не инвестирует достаточно ресурсов", - говорит "Апострофу" замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Другое дело, что судебная власть в развитых странах очевидно более независима, чем в Украине, а значит, информационные ограничения в ЕС действительно продиктованы защитой информпространства, а не желанием повлиять на неудобные СМИ.

Впрочем, по словам экспертов, опрошенных "Апострофом", действенных механизмов борьбы с фейками в мире просто не существует, и даже европейское законодательство не панацея от недостоверной информации.

В теории, чтобы ограничить влияние фейков на группы людей, необходимо развитие коллективного критического мышления, основанного на общих принципах информационной гигиены: отличать факты от комментариев, проверять первоисточники, да и вообще скептически относится к любой информации.

"Но это чисто теоретически. На практике это воплотить невозможно, – говорит "Апострофу" эксперт по информационно-психологической безопасности Сергей Нестеренко. – Никакие ограничительные меры не помогут, потому что информпространство глобально. Если фейк создан с учетом принципов, по которым человеческий мозг обрабатывает информацию, его практически невозможно отличить от правды. Если говорить о теории, то человек вообще не способен воспринимать реальность напрямую. Он воспринимает ее через фильтры восприятия, которые у многих схожи. Если фейк вписывается в эти фильтры, он будет воспринят как правда. На самом деле, многое из того, что мы считаем незыблемой истиной – это давно придуманный кем-то фейк. Поэтому любые запреты в этой области – это не более, чем расширение арсенала инструментов контроля за официально зарегистрированными СМИ. В остальном, никакого эффекта от карательных мер не будет. Поскольку, опять-таки, информпространство глобально, и его невозможно контролировать".