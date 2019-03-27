На Киев обрушился мощный снегопад: эксклюзивные видео и фото

В среду, 27 марта, в Киеве пошел сильный снегопад.

Соответствующие фото и видео публикуют жители столицы в социальных сетях.

Снегопад начался в некоторых районах Киева днем, около 15:00. В частности, как можно увидеть на опубликованных видео и фото, снег идет в центре города, в районе Крещатика.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшие часы и до конца дня порывы ветра 15-18 м / с. Температура воздуха – около нуля.

Напомним, до этого 26 марта в Киеве также неожиданно выпал снег. Снежного покрова на улицах не было из-за плюсовой температуры, однако сам факт выпавшего снега удивил жителей украинской столицы.

Также о погоде до конца марта читайте в материале "Апострофа": Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта.