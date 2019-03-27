РУС. | УКР.

среда, 27 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

27 марта

15:45
​В Украине резко снизят цены на газ для бизнеса: опубликованы цифры
15:42
На Киев обрушился мощный снегопад: эксклюзивные видео и фото
15:35
Знаменитая российская пара стала родителями
15:24
В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату
14:55
Суд Киева принял скандальное решение по звезде сериала "Сваты", поддержавшей захват Крыма
14:51
Люксембург оконфузился с жалобой в УЕФА из-за украинского бразильца: в сети смеются над документом
14:50
Потап удивил фотосессией с бывшей женой
14:49
Компенсация субсидий: стало известно, сколько денег выплатят украинцам
14:25
"Шахтер" одержал крупную победу над клубом Премьер-лиги в контрольном матче
14:25
Оккупанты сделали из крымских татар террористов: новые видео обысков и рассказы жен арестованных
14:16
У Медведчука и Бойко возникла проблема из-за полета в Россию: заявление глав МВД и ГПУ
14:10
Упоротяка: в сети высмеяли фото представленного в России талисмана Евро-2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Киев обрушился мощный снегопад: эксклюзивные видео и фото

среда, 27 марта 2019, 15:42

В среду, 27 марта, в Киеве пошел сильный снегопад.

Соответствующие фото и видео публикуют жители столицы в социальных сетях.

Снегопад начался в некоторых районах Киева днем, около 15:00. В частности, как можно увидеть на опубликованных видео и фото, снег идет в центре города, в районе Крещатика.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшие часы и до конца дня порывы ветра 15-18 м / с. Температура воздуха – около нуля.

Напомним, до этого 26 марта в Киеве также неожиданно выпал снег. Снежного покрова на улицах не было из-за плюсовой температуры, однако сам факт выпавшего снега удивил жителей украинской столицы.

Также о погоде до конца марта читайте в материале "Апострофа": Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: