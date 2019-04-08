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Теплый весенний экватор: синоптики дали прогноз на неделю

Прогноз погоды на 9 - 14 апреля

Артур Гор понедельник, 8 апреля 2019, 19:01
Прогноз погоды на 9 - 14 апреля Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Календарная весна приближается к экватору, соответственно и температура воздуха продолжает расти, радуя украинцев по-настоящему весенней погодой. Правда, синоптики призывают не спешить с оптимизмом, ведь вместе с теплом в Украину придут и осадки практически по всей территории страны. Какой же будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 9 апреля, на территории Западной Украины и севере страны ожидаются дожди. Впрочем, осадки будут не очень обильными. В остальных же регионах страны будет сухо, но облачно.

На этом метеорологические огорчения украинцев заканчиваются, ведь температура воздуха обещает быть в этот день более чем комфортной. Так, теплее всего будет на юге страны и Закарпатье: столбики термометра днем в этих регионах покажут от 18 до 20 градусов тепла, а в ночное время суток от 7 до 9 с отметкой "плюс". На севере, востоке и в центре немного прохладнее, но не существенно: +16-18 градусов в дневное время суток и на 10 градусов прохладнее в ночное.

В среду, 10 апреля, осадки оставят запад и север Украины и переместятся в центральные и южные регионы страны, правда, в Крыму будет сухо.

Прогноз погоды на 9 апреля
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Прогноз погоды на 10 апреля
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Прогноз погоды на 11 апреля
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Прогноз погоды на 12 апреля
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Прогноз погоды на 13 апреля
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Также в этот день немного похолодает. Прохладнее всего будет на западе страны: от 12 до 14 градусов тепла днем и 5-7 в ночное время суток. Однако на Закарпатье и юге Украины немного теплее: 15-17 тепла в дневное время суток и 7-9 после захода солнца.

На севере в центре и востоке страны в этот день столбики термометров покажут от 16 до 19 градусов с отметкой "плюс", а ночью температура воздуха немного упадет и будет держаться на уровне 6-8 тепла.

В четверг, 11 апреля, дожди накроют практически всю территорию страны, при этом синоптики прогнозируют, что осадки ожидаются как днем, так и ночью. Сухо будет только на юге страны и в Запорожской области.

На фоне дождей, температура воздуха упадет еще на несколько градусов. Так, на западе стоит ожидать от 10 до 12 градусов тепла днем и 4-6 - в ночное время суток. Жителям Закарпатья и центральных регионов Украины будет немного комфортнее: от 12 до 15 тепла в дневное время суток и +6 в ночное.

На севере Украины столбики термометров днем покажут от 11 до 13 тепла, а ночью около 4-6 градусов с отметкой «плюс». Теплее всего в этот день будет на юге и востоке страны: +14-17 днем и 6-8 градусов тепла в ночное время суток.

В последний день рабочей недели, 12 апреля, температурная картина останется неизменной, а вот прогноз по осадкам снова удивит. На этот раз дожди ожидаются на западе и востоке страны, при этом, на территории Западной Украины синоптики прогнозируют обильные осадки как днем, так и ночью, а на востоке непродолжительные дожди только в дневное время суток.

В субботу, 13 апреля, большая вероятность осадков будет сохраняться на западе, юге, в центре и востоке Украины, а на севере будет сухо, но облачно. Около 12 градусов тепла столбики термометров покажут на территории Западной Украины и севере страны, в остальных же регионах синоптики прогнозируют комфортные 15-17 градусов с отметкой "плюс".

Воскресенье, 14 апреля, ожидается достаточно пасмурным и прохладным: около 10-11 тепла ожидается на западе, севере, востоке и в центре и +15-16 - в южных регионах Украины.

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