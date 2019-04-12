Стадион - так стадион: что известно о подготовке дебатов между Порошенко и Зеленским

В четверг, 11 апреля, президент Петр Порошенко и кандидат на эту должность - Владимир Зеленский устроили перепалку в эфире телеканала 1+1. Соперники не могли сойтись в дате проведения дебатов. Петр Порошенко ждал Зеленского 14 апреля на НСК "Олимпийский", а Владимир Зеленский настаивал на встрече там же, но 19 апреля. Однако, по состоянию на пятницу, 12 апреля, пока нет признаков подготовки к дебатам на стадионе в ближайшее воскресенье.

Как известно, история вокруг проведения дебатов между Порошенко и Зеленским началась на прошлой неделе. Шоумен снял провокационный видеоролик и вызвал Порошенко на ораторскую дуэль на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ответ от гаранта не заставила себя долго: президент выпустил свое видео, где заявил, что согласен на условия оппонента, мол, "стадион так стадион".

А дальше началась длинная и скучная игра с датой дебатов, которая продолжается до сих пор. В команде шоумена уверены, что встречаться нужно 19 апреля, непременно на стадионе. В лагере Порошенко придерживаются другого мнения: 19 апреля нужно встречаться в студии "Суспільного телебачення", как и установлено законом, а на стадионе можно пообщаться раньше, например, 14 апреля в 14 часов 14 минут.

На самом деле, в законе "О выборах Президента Украины" нет обязательного требования проводить дебаты именно в студии "Суспільного". Статья 62, которая посвящена дебатам, определяет, что "Суспільне" обязательно должно вести трансляцию дискуссии, а другие телеканалы также имеют право трансляции, причем бесплатной. Как пояснил "Апострофу" председатель правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания, проводить дебаты вне телестудии мешает не закон, а подзаконный акт: постановление ЦИК №472 от 5 мая 2014 года. Вот в этом документе уже прямо указано, что дебаты должны проходить в студии "Суспільного", а кандидаты обязаны прибыть в офис вещателя не позднее, чем за 30 минут до начала эфира.

В то же время, Зураб Аласания заверил "Апостроф", что НОТУ не видит препятствий для трансляции дебатов, если они все же состоятся на стадионе.

Споры о дате проведения дебатов, едва не закончились прямым конфликтом между Порошенко и Зеленским, прямо в студии телеканала 1+1, в четверг 11 апреля. Президент опять заявил, что ждет своего соперника 14 апреля на стадионе, а Зеленский, перебивая своего оппонента, настаивал на дате 19 числа.

Кстати, в администрации самого "Олимпийского" отмечают, что к ним поступили заявки на проведение дебатов от представителей Порошенко и Зеленского. Комик и здесь стоит на своем: 19 апреля, а вот сторона президента подала заявки сразу на две даты: 14 и 19 апреля. Выглядит это несколько странно, ведь соратники и штабисты Порошенко неоднократно подчеркивали, что 19 апреля не рассматривается ими как место встречи с Зеленским на стадионе. Зачем же тогда подавать заявку?

По словам спикера штаба Зеленского Дмитрия Разумкова, все дело в том, что 19 апреля было согласовано со штабом Порошенко. "И с нашей стороны, и со стороны нашего оппонента в принципе было согласовано 19 число и стадион. Они еще, почему-то, ведут речь о 14 апреля, хотя это не коррелируется с нормой закона о времени проведения дебатов", - пояснил "Апострофу" Разумков.

Окончательный вариант контракта на проведение ораторского боя должен был быть подписан промоутерами кандидатов 11 апреля на переговорах с администрацией стадиона. Однако переговоры, продлившись всего 20 минут, завершились ничем.

Если до воскресенья стороны так и не достигнут консенсуса, 14 апреля Петр Порошенко, вероятно, все же явится на "Олимпийский" используя это для своей предвыборной агитации.

Впрочем, на данный момент говорить о том, что к дебатам ведется вообще хоть какая-то подготовка, не приходится. Например, в администрации стадиона пока официально не сообщают, в каком именно формате состоится это мероприятие, а самое главное, будут ли на него продавать билеты.

"Сейчас еще идет переговорный процесс. Даты действительно бронировались, но больше никаких деталей нет, - рассказали "Апострофу" в пресс-службе стадиона. – К нам обращаются люди, которые хотят приобрести билеты, но информации по поводу билетов абсолютно нет. Этот вопрос еще не обсуждается".

Молчит и пресс-служба президента. Даже столичные правоохранители не знают будут ли работать в усиленном режиме в воскресенье. "Будем знать уже ближе ко времени", - ответила "Апострофу" спикер столичных копов Оксана Блищик.

Можно только предположить, что охранять общественный порядок в этот день будет не менее 1,5 тысячи копов, ведь именно столько полицейских обычно задействуют на топовых матчах украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". А ведь ещё будет Госохрана и СБУ.

Впрочем, в крупных группах в соцсетях, которые выступают в поддержку президента уже полным ходом идет мобилизация сторонников президента на 14 апреля. Там уверяют, что вход на НСК "Олимпийский" будет свободным, предварительной записи не требуется, но важно захватить с собой документы, ведь перед входом на стадион будут установлены рамки металлоискателей.

Даже сами столичные правоохранители не знают будут ли работать в усиленном режиме в воскресенье фото: GettyImages

"Никаких колюще-режущих и других травмоопасных предметов. Поскольку будут работать рамки контроля, приходите около 13:00", - пишут в Facebook-группе "А що там у ПП".

Неготовность к дебатам и споры вокруг даты их проведения наталкивают на мысль, что ни один из кандидатов особо не хочет принимать в них участия.

"Просто каждый штаб выполняет свои задачи, - поясняет "Апострофу" политтехнолог Ярослав Макитра. – Задачи, которые ставит перед собой команда Порошенко — это, во-первых, продемонстрировать, что Владимир Зеленский боится дебатов, а, во-вторых, все же их провести или выступить самому. А задачи команды Зеленского: избежать форматных дебатов, которые предусмотрены законом и навязать свою форму, свое содержание, возможно, очень далекие от требований законодательства. Плюс, они хотят встретиться как можно позже, 19 апреля, как и предусматривает закон, чтобы у Порошенко было меньше времени разогнать месседжи, ведь вероятно, Порошенко будет выглядеть более убедительно. Команда Зеленского сейчас меньше всего заинтересована в каких-то потрясениях, поскольку Зеленский, как показывает последняя социология, выигрывает второй тур".