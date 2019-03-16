Во Франции снова начались ожесточенные протесты: яркие фото и видео

В субботу, 16 марта, во Франции началась новая волна протестов "желтых жилетов".
Об этом сообщает BFM TV.
Вместе со всем также и возобновились стычки протестующих с полицией. В частности, участники акции начали бросать в правоохранителей брусчатку, а полицейские в ответ применили слезоточивый газ.
Отмечается, что полиция задержала уже 31 человека. По предварительным данным, у протестующих могли обнаружить запрещенные предметы, что стало причиной их ареста.
Акции протеста "желтых жилетов" во Франции начались в ноябре 2018 года. Так, с этого времени каждую субботу протестующие выходят на улицы. Сначала они протестовали против роста цен и налогов, а впоследствии акция превратилась в выражение недовольства политикой правительства, которое не стремится, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
#Paris #GiletsJaunes #ActeXVIII #Acte18 #Yellowvests #France pic.twitter.com/CFtk2enPtX— nonouzi (@Gerrrty) 16 марта 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", в столице Албании (Тиране) тысячи людей вышли на улицы, дабы выразить свое недовольство против курса нынешней власти и коррупции, из-за чего полиции пришлось применить слезоточивый газ, биты и арматуру.