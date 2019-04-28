Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Фото: Александр Гончаров/Апостроф
В воскресенье, 28 апреля, в Украине отмечают Светлое Христово Воскресение, или праздник Пасхи - один из главных христианских праздников.
В этот день христиане вспоминают чудо воскрешения Исуса Христа.
После торжественного богослужения традиционно происходит освящение пасхи.
Собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров побывал в Храме Рождества Крестового (Киев, Оболонь) и запечатлел освящение пасхальных корзинок.
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Накануне в иерусалимском храме Гроба Господня произошло схождение Благодатного огня, что является также одним из важнейших событий праздника Пасхи. В тот же день, 27 апреля, Благодатный огонь был доставлен в церкви всего мира, в частности, и в церкви Киева.
Стоит отметить, что пасхальные богослужения стартовали по всей Украине поздно вечером в Страстную субботу.
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