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Украинцы празднуют Воскресение Христово: онлайн трансляция из Михайловского собора

воскресенье, 28 апреля 2019, 00:42
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В Михайловском соборе в Киеве проходит пасхальное богослужение, которое продлится до раннего утра воскресенья.

Как сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Православной церкви Украины Иван Сидор, служба в столице началась в 23:30.

Служба в соборе УГКЦ в Золочеве Львовской области:

Служба в Свято-Михайловском кафедральном соборе:

По информации Сидора, освятить пасхи прихожане смогут около 3:30 - 4:00.

"Также освятить пасхи в святой Софии можно будет в воскресный день с 6:00 до 12:00", - написал он.

Отметим, что это будет первое пасхальное богослужение в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви.

Ночью за правопорядком в столице Украины будут следить около 1500 полицейских.

Напомним, что в Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме примерно в 14:30 по Киеву сошел Благодатный огонь.

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