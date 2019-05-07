Смена руководителя военной операции на Донбассе: зачем это нужно

В понедельник стало известно о грядущей смене командующего Операцией Объединенных сил (ООС). Вместо Сергея Наева им станет генерал Александр Сырский. Вероятные причины и последствия такого решения "Апострофу" прокомментировал военный эксперт Михаил Жирохов.

Александр Сырский – это достойный командир. Он командовал 72-й отдельной механизированной бригадой, потом отправился на повышение в Генштаб, где курировал миротворческие операции. После начала войны, его назначили начальником штаба АТО. Затем он стал начальником сектора "С".

Когда зимой 2015 года начались бои под Дебальцево, Сырский фактически взял на себя командование. Был с Виктором Муженко в самом Дебальцево. Возвращаясь через Логвиново 7 февраля он попал под обстрел.

Из тех, кто тогда был в Артемовске (сейчас - Бахмут) Александр Сырский создал оперативную группу "Барс", которая заняла господствующие высоты за Логвиново и начала помогать выходить украинским бойцам из Дебальцево.

Читайте: Наступление России на Азовское побережье: как не пропустить момент.

В 2016 году он получил звание генерал-лейтенанта, а с 2016 года он является вторым человеком в Краматорске. Это правая рука Сергея Наева – штабной начальник, который просто хорошо выполняет свою работу.

Сам же Сергей Наев оказался на своем месте. Все те задачи, которые перед ним ставились, он выполнил. Можно, конечно, что угодно говорить про те 24 кв. км "серой зоны", которые при нем были заняты, но на самом деле, это довольно большая территория. Созданы два плацдарма для возможного наступления на Горловку, а также в районе Старобешево.

Именно поэтому смысл проведения этой кадровой ротации мне не очень понятен. Зачем это делать именно сейчас, если очень скоро президентом станет новый человек – Владимир Зеленский, у которого будет своя команда. Будет ли Сырский "свадебным генералом" или же его назначение связано с каким-то тайными договоренностями – покажет время. В военном ведомстве по этому поводу пока предпочитают не распространяться.