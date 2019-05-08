Танки из картона и "колорадки": в сети публикуют видео массовых детских парадов в России

В России активно готовятся к Дню победы 9 мая, используя при этом маленьких детей для проведения парадов.

Видео с мероприятий публикуют в сети.

Так, малышей с детских садов одевают в военную форму с Георгиевскими ленточками и устраивают патриотические действа. Их учат маршировать и петь соответствующие песни, рассказывать стихи. Детей в образах солдат и офицеров разных родов войск выстраивают колоннами для мероприятия.

Кроме этого детям дают задания сделать патриотические поделки своими руками. К такой выставке малыши принесли бумажные танки и самолеты, пластилиновых солдатиков.

Как сообщал "Апостроф", в сети обсуждают фотографию из оккупированного Россией Крыма, где на 9 мая проходил парад матерей с детьми.

Также напомним, в Севастополе аннексированного Крыма местный фотограф предложила всем желающим сделать фотографии своих детей в военной форме времен Второй мировой и с ящиком боеприпасов.