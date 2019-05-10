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Троянский конь из Европы: как в Украине создают опасные производства

Норковое производство набирает обороты

Павел Вышебаба пятница, 10 мая 2019, 11:26
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Нидерландская компания CEDelft - независимая консалтинговая компания, которая занимается вопросами защиты окружающей среды и оценкой воздействия на окружающую среду различных производств - сделала большое исследование, в мире считается крупнейшим по влиянию норкового производства на экологию. ОО "Единая планета" в рамках Кампании ХутроOFF перевела его основную часть на украинский. Правозащитник и общественный деятель, коммуникационный директор Международного центра перспективных исследований Павел Вышебаба в эксклюзивном комментарии "Апострофу" рассказал об особенностях этого исследования, а также объяснил, какими могут быть последствия мехового производства и угрозы для Украины в связи с этим.

На сегодняшний день Украина находится под опасностью перемещения мехового производства почти со всей Европы. Если мы посмотрим на карту, то в 18-ти европейских странах принят или законодательный запрет на меховое производство, или созданы условия, при которых производство де-факто не может работать.

Исследование CEDelft рассмотрело весь цикл производства меха: от выращивания корма до готового продукта. В частности ставится вопрос, насколько меховое производство оправдано, а также сравнивается с другими материалами для одежды по 18-ти показателям. Оказывается, что по 17 из 18 показателей, мех - наиболее неэкологичный материал.

"Я бы не хотел единолично оценивать актуальность этой проблемы, но могу процитировать мнение 20 наиболее авторитетных природоохранных общественных организаций Украины. Они обратились с открытым письмом к председателю Верховной Рады и всем народным депутатам с просьбой безотлагательно принять законопроект №10019 о запрете производства меха в Украине, который продемонстрирует всей Европе, что сюда перемещать меховое производство не надо", - отметил соучредитель ОО "Единая Планета" Павел Вышебаба.

По информации Министерства аграрной политики и Государственной службы статистики, в Украине действует 21 предприятие по производству меха. За 2018 год в Украине был забой 850 тысяч животных.

"Это означает, что у нас идет увеличение этого производства, так как в 2018 году по сравнению с 2017 годом был забой на 120 тысяч животных больше", - отметил Вышебаба.

Он убежден, что Украина должна идти путем цивилизованных стран и принять законодательный запрет на меховое производство, поэтому ОО "Единая Планета" выступила с такой инициативой.

"Это было требование общества, потому что петиция о запрете производства меха набрала рекордное количество голосов за всю историю сайта Верховной Рады, - продолжает эксперт. - Была создана рабочая группа по написанию соответствующего законопроекта, которую возглавил нардеп и юрист Андрей Помазанов. 36 народных депутатов зарегистрировали этот законопроект под №10019 от 7 февраля 2019 года. Сейчас идет процедура его рассмотрения. Мы ждем выводов Экологического комитета, экспертного управления, Кабмина относительно законопроекта. Именно поэтому мы помогаем переводить иностранные исследования, чтобы такие выводы соответствовали действительности", - пояснил Вышебаба.

Если законопроект №10019 будет принят, производство меха в Украине прекратится 1 января 2025.

"Да, мы даем, как и все цивилизованные страны, переходный период на то, чтобы работники этих ферм могли получить другую профессию, - подчеркнул Павел Вышебаба. - Законопроектом предусмотрено, что работники ферм получат новую профессию и будут трудоустроены".

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Ведь важно смотреть на опыт, который Украина уже имеет с меховыми производствами.

Например, меховая ферма в селе Шульговка Днепропетровской области, работает всего 4 года. Но уже есть большие последствия для местных жителей.

"Во-первых, цены на дома упали почти вдвое. На научном языке это называется "выбросы в воздух и загрязнение воздуха". На практике это вонь, которая не дает нормально дышать местным жителям. Во-вторых, загрязнение поверхностных вод, питьевой воды и необходимость ставить фильтры в каждом доме противоречат интересам общества. Незначительные экономические выгоды в краткосрочной перспективе будут нивелированы большим ущербом для общин, в частности экономической, в будущем", - пояснил Павел Вышебаба.

Кроме того, добавил эксперт, меховое производство в большой степени автоматизировано.

"На фермах, где забивают десятки тысяч животных, работает 20-30 работников, то есть это отнюдь не решает проблему безработицы на селе. За то, что 30 человек получают зарплату, 3000 человек вблизи этой фермы страдают от вони, заболеваний дыхательных путей, аллергических реакций и загрязнения окружающей среды. Поэтому интересы общин отнюдь не учтены, а вред наносится непоправимый. Нам всем необходимо над этим задуматься и действовать", - подытожил Павел Вышебаба.

Активисты кампании за запрет производства меха в Украине анонсировали многолюдную акцию "Украина без живодерен" под стенами Верховной Рады, которая состоится 28 мая в 9:30. Участники события будут призывать народных депутатов безотлагательно принять законопроект №10019.

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