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​Последний день дождей: синоптик обнадежила Украину прогнозом погоды

понедельник, 13 мая 2019, 12:09
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В ближайшие дни в Украине прекратится сезон майских дождей и гроз.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра в Украине еще дожди погуляют, погремят грозами - и все! Ну, 15 мая попытаются что-то там сказать, но уже так, вдогонку, местами. С 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды. Так что, кому сеять- сажать без дождя надо, гулять или организовывать мероприятия на открытом воздухе - уже пишите сценарии и готовьте семена с саженцами", - написала метеоролог.

В ближайшую неделю, по ее словам, высока вероятность дождей все же остается в западных областях. Периодические осадки могут наблюдаться в Винницкой и Одесской областях.

Температура воздуха будет высокой, в течение дня + 20+25 градусов, только завтра на Западе похолодает до +13+19 градусов, а иногда и до +10+14 градусов. Холод придет из соседней Польши.

В Киеве 14 мая ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до +22+23 градусов.

В дальнейшем теплая погода в столице будет преобладать, и дожди постепенно подсыхать.

Как сообщал "Апостроф", рабочая неделя в понедельник, 13 мая, в Украине начнется с дождливой погоды с грозами.

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