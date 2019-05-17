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Появились видео огромного торнадо в Украине, снятые с близкого расстояния

пятница, 17 мая 2019, 13:22
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Украинцы продолжают выкладывать новые кадры мощного торнадо, прошедшего в Новоград-Волынском (Житомирская область).

На этот раз в сети опубликовали видео, снятые с близкого расстояния.

"Жесть. Я такое только в фильмах видел", - пишет автор одного из роликов.

На одном из видео можно увидеть масштабность этого редкого для Украины явления. Такое ощущение, будто торнадо закрыло собой весь горизонт.

Как сообщал "Апостроф", недавно появилось впечатляющее фото молнии, снятое под Киевом.

Кроме того, в Киеве после дождя поплыли дороги и переход метро.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

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