Война в Украине нужна Путину с одной целью: что делать Зеленскому

Лидер фракции БЮТ Юлия Тимошенко 3 июня заявила, что переговоры с Россией надо начинать с чистого листа, поскольку Минские договоренности не работают. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заверил, что у него есть конкретные решения для переговоров, которые не предусматривают территориальные уступки. Есть ли у Украины возможности для нового формата переговоров с Россией и насколько они реалистичны, "Апострофу" рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

Лица, стоящие за Зеленским не понимают, что происходит. Борис Шефир (руководитель Студии "Квартал 95", брат первого помощника президента Зеленского, – "Апостроф") сказал, что войну затеяли люди, которые "хотят немного подзаработать деньжат". То есть война не имеет объективных причин, по их мнению. И они считают, что когда устранят людей, которые затеяли эту войну, чтобы зарабатывать (они Порошенко имеют в виду), то прекратят и саму войну. Они просто не понимают реалий мира, в котором мы живем. Но это декларируемая ими политика, которая заключается в том, что мы будем отступать, пока не помиримся, и все будет сделано для прекращения огня. Поэтому они попытаются ее реализовать. Потому что это часть предвыборных обещаний. И пока они не потерпят крах на этом пути, они будут это делать. Они будут пытаться идти на переговоры, а там будут готовы к определенным уступкам. Это ошибка, которая нам всем дорого обойдется. Но сколько мы за это заплатим, я не знаю.

Что касается Юлии Тимошенко, то там другая ситуация. Она очень хочет стать премьер-министром, а для этого надо, чтобы как можно больше депутатов из ее партии попали в Верховную Раду. Сейчас 73% украинцев хотят прекращения огня, она попыталась оседлать эту тему. Но если бы 73% украинцев были бы за войну, то она первой выступала бы за войну - на белом коне скакала бы. Поэтому это конъюктурные заявления. Они добавят ей в лучшем случае 2%. Но может усилиться критика и она потеряет какие-то проценты. Трудно спрогнозировать ситуацию, потому что это же Украина. Все зависит от того, как это подхватят СМИ, дадут ли ей эфиры соответствующие каналы. Может Юля, как всегда, не угадает. А с другой стороны, народ чихать хотел на Вашингтон. Тарифы и война – это две темы, которые больше всего волнуют украинцев, если верить последнему опросу.

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Минский формат довольно удачно написан и создан при международном посредничестве. Если бы российская сторона выполняла договоренности, то и эта дорожная карта была бы путем к миру. Но Украина-то все выполняет, а вот Россия ни одного положения Минских договоренностей не выполнила. Кроме, возможно, снижения интенсивности обстрелов из запрещенного в Минске оружия. Да и это они периодически нарушают.

Надо понимать, что России эта война нужна для того, чтобы решать свои вопросы с коалиционным Западом. Россия не собирается прекращать эту войну. Она хочет ослабить Украину. Этот процесс называется в политтехнологии "финляндизация". То есть сделать зависимую страну со слабой армией, которая отказалась бы от противостояния, а в лучшем варианте – дала гарантии не вступления в ЕС и НАТО. А поскольку напрямую это сделать трудно, то надо вернуть эти так называемые "республики" в состав Украины, дать им возможность влиять на внутреннюю политику, а через нее – на внешнюю. Потому что главная цель России на краткосрочном этапе – создание условий для невозможности вступления Украины в ЕС и в НАТО. Они ее упорно добиваются. А наши политические идиоты играют под эту дудку. Но даже они через год-полтора поймут, что с Россией невозможно договориться. А если они попробуют договориться за счет уступок, их просто снесут люди, которые воевали в этой войне и пострадали от нее.

Через 9 дней Зеленский будет в Вашингтоне и тогда риторика изменится. Ему там вправят мозги, расскажут и о мире, и обо всем остальном. Там рассматривают Украину как часть коллективной безопасности НАТО. Потому что сейчас в Европе состояние такое, как было во время холодной войны. НАТО анонсировало более 20 военных учений в ближайшее время. Это уровень подготовки, которого не было со времен, возможно, Второй мировой войны. Оперативная готовность России к региональной войне с НАТО в Беларуси, странах Балтии, Польше, Украине - это где-то 2021 год. И НАТО недавно опубликовало отчет своих экспертов, в котором говорится, что они не успевают развернуть против России свои группировки войск и инфраструктуру. Для этого им необходимо 5 лет и $250 млрд. Поэтому для США разговоры о мире от Зеленского - совсем не ко времени.