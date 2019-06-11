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Адская жара: синоптики рассказали о капризах погоды на неделю

Прогноз погоды на 11 - 16 июня

Артур Гор вторник, 11 июня 2019, 08:08
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Прогноз погоды на 11 - 16 июня Фото: pixabay.com

В Украину пришла настоящая летняя жара. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов страны воздух прогреется до 30 градусов выше нуля. Правда, спасением от жары будут кратковременные дожди. О капризах погоды на вторую неделю июня узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 11 июня, днем температура воздуха прогреется до 30-32 градусов тепла во всех регионах Украины. Ночное послабление от жары стоит ожидать только на западе страны: +15-17 градусов столбики термометров здесь покажут после захода солнца. На юге, севере, востоке и в центре ночные температуры будут более высокие: от 18 до 20 градусов с отметкой "плюс".

По прогнозам синоптиков, дожди с грозами в этот день пройдут на Западной Украине, а также зацепят Черниговскую и Сумскую области.

В среду, 12 июня, осадки пройдут только во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. На остальной территории страны сухо и немного облачно.

Температура воздуха в этот день продолжит расти. На юге, востоке, севере и в центре столбики термометров днем покажут от 31 до 33 градусов тепла, а ночью от 18 до 20. На пару градусов прохладнее днем будет на Западной Украине: от +29 до +31, а ночью столбики термометров здесь упадут до 18-20 градусов.

Прогноз погоды на 11 июня
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Прогноз погоды на 12 июня
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Прогноз погоды на 13 июня
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Прогноз погоды на 14 июня
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Прогноз погоды на 15 июня
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Аналогичная метеокартина будет наблюдаться до пятницы, 14 июня, включительно: кратковременные осадки на западе, +33 на юге, востоке, севере и в центре, и на пару градусов прохладнее на Западной Украине.

В субботу, 15 июня, погода немного поменяется. Жара отступать не собирается, ведь на юге, востоке, севере и в центре днем столбики термометров покажут все те же 32-33 градуса тепла, а ночью +20. На западе немного свежее: +29-31 днем и около 16-17 градусов тепла в ночное время суток. Дожди пройдут традиционно на западе страны, а также в северных областях. Но особого ощущения прохлады дожди не принесут.

В воскресенье, 16 июня, на Троицу изменения температурной картины синоптики не прогнозируют. Дожди пройдут только на Западной Украине, а на остальной территории страны ожидается абсолютно ясное небо.

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