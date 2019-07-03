И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец зарегистрировала законопроект, в котором предлагает запретить нецензурную лексику. Среди прочего предлагается сформировать перечень матерных слов, запрещенных к употреблению. За нарушение закона, в случае его принятия, полагается штраф или общественные работы. "Апостроф" решил узнать мнение известных украинских исполнителей по поводу этой инициативы.

Альберт (Олег) Цукренко – лидер группы "Хаммерман уничтожает Вирусы".

В своем творчестве эта группа активно использует нецензурную лексику:

Не знаю ни одного случая в истории человечества, когда бы кому-то удалось запретить лексику, без которой нельзя обойтись. По крайней мере, я не знаю ни одного случая, когда бы это удалось сделать в клубах и концертных залах, куда идут люди, чтобы послушать именно это.

Если такой законопроект примут, он не будет выполняться, а почему он появился – посмотрите на лицо Ольги Богомолец. Это типичнейший представитель ханжеской части нашего общества. Свои сексуальные и религиозные проблемы она перекладывает на более здоровую часть нашего общества. Я думаю, что и Ольга Богомолец не представляет, как можно добиться его выполнения. Непонятно, почему у нее именно сейчас появилась эта идея.

Сергей Притула – шоумен и телеведущий:

Относительно моей реакции, откровенно, я не совсем готов воспринимать всерьез подобные инициативы. Я не думаю, что это плохо, но это немного выбивается из актуального настоящего. В тот момент, когда у нас висят угрозы, связанные с отменой люстрации, когда суды занимаются черт знает чем, у нас, оказывается, есть время заниматься матерными словами в языке. И если я все правильно понимаю и подозреваю, то даже в случае принятия подобного закона, он сразу же пойдет туда, куда его пошлют противники дематюкации.

Я даже не совсем понимаю, что имеется в виду. Если речь идет о телевидении, то у нас уже давно это работает - есть стоп-лист слов, которые нельзя употреблять в эфире. Даже когда оно употребляется, оно все равно запикивается (заменяется звуковым сигналом, - "Апостроф") согласно норм, которые сейчас существуют. Если вдруг появляется матерное слово или неприличный жест, мат запикивается, а ротовая полость заблюривается (замазывается, - "Апостроф"), чтобы даже по губам не было понятно, что человек в этот момент сказал. Если же человек во время эфира использует некий неприличный жест по типу согнутой в локте руки - это также заблюривается. Поэтому телевизионный медиарынок уже и так давно модерирует подобные истории. Что же нынешние депутаты хотят еще добавить?

Пусть госпожа Богомолец начнет со своих коллег по парламенту. Если не ошибаюсь, несколько лет назад нардеп Барна с наивысшей в Украине трибуны, с трибуны украинского парламента, в центре украинского парламентаризма предложил принять законопроект о том, что "Путин - ху*ло". Пусть депутаты сначала поработают над какими-то внутренними политиками применения нецензурной лексики в стенах парламента, которую мы регулярно слышим, а уж потом начнут рассказывать людям, кто как и где должен материться.

В принципе я разделяю позицию Барны, что "Путин - ху*ло", другой вопрос - насколько корректно использовать подобную лексику в стенах парламента. У меня все.