Синоптик предупредила о мокрой погоде на Ивана Купала

На предстоящих выходных, 6-7 июля, в разных областях Украины ожидаются дожди и грозы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

Температура воздуха прогнозируется прохладная. В субботу ожидается +23 +26 градусов, на юге до +28 градусов. В воскресенье будет немного теплее, днем +24 +28 градусов, на юге – до +30. В Сумской области и Карпатах +20 +24 градусов.

Что касается осадков, то, по словам Диденко, в субботу ночью дожди и грозы пройдут на Севере, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях. Также будут дожди в Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Днем осадки вероятны на востоке и местами на западе Украины.

В воскресенье, на Ивана Купала, краткосрочные дожди ожидаются на Западе и Севере страны, а вечером – и в центральной части.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале следующей недели украинцев ожидают кратковременные дожди и понижение температуры.