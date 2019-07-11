Ни жарко, ни холодно: стало известно, чего ждать от погоды до конца июля

В ближайшие дни украинцам не стоит надеяться на то, что в стране произойдет изменение синоптической картины.

С таким заявлением выступил начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Былик.

"Погода в Украине останется, такой же, как и в минувшие дни. В ближайшее время, но по всей территории страны будет прохладно, возможны кратковременные дожди", - отметил специалист.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач заверяет, что вскоре в Украину вернется жара, которая будет чередоваться с дождями.

"Но сильной жары не будет, так как возможны дожди. В середине июля умеренное тепло будет чередоваться с холодом, а вот осадков не будет. Вторая декада месяца ожидается дождливой и прохладной. А вот конец июля не улучшит общую картину: возможны дожди, а погожих и теплых дней будет мало", - подчеркнул он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптики предупредили украинцев про опасность.