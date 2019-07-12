Грозовые выходные: чего ждать украинцам от погоды в ближайшие дни

В Украине выходные, 13 и 14 июля, будут отмечены дождями и облаками, но не без жары.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"13 июля дожди, местами с грозами, вероятные в западных областях, на севере и местами на востоке. В центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха будет комфортной, днем +20 +26 градусов, на юге +24 +28 градусов. Ночью, конечно, холоднее, +12 +16 градусов, в Карпатах +8 +13 градусов", - написала она.

Аналогичная погода будет и в воскресенье, 14 июля. В частности, дожди с отдельными грозами пройдут на западе и севере, на остальной территории - без существенных осадков.

Что касается Киева, то в выходные здесь также ожидаются дожди, причем с грозами.

Как сообщал "Апостроф", 8 июля в Херсоне прошли сильные дожди: водой затопило улицы города.

Также стало известно, когда в Украину придет новое потепление.