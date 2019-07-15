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Синоптики назвали дату, когда в Украине прекратятся дожди

понедельник, 15 июля 2019, 22:54
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В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 16-17 июля дожди и грозы будут практически на всей территории страны, но уже в четверг, 18 июля, в большинстве областей установится солнечная погода.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный синоптиками.

Так, 16 июля Украину будет заливать дождями, температура воздуха составит в среднем +22+24 градуса днем.

17 июля некоторым регионам повезет - будет немного солнца.

18 июля дожди прогнозируются только в шести областях страны.

19 июля на большей части страны также будет хорошая погода.

20 июля снова ожидаются осадки.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

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