Синоптики назвали дату, когда в Украине прекратятся дожди

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 16-17 июля дожди и грозы будут практически на всей территории страны, но уже в четверг, 18 июля, в большинстве областей установится солнечная погода.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный синоптиками.

Так, 16 июля Украину будет заливать дождями, температура воздуха составит в среднем +22+24 градуса днем.

17 июля некоторым регионам повезет - будет немного солнца.

18 июля дожди прогнозируются только в шести областях страны.

19 июля на большей части страны также будет хорошая погода.

20 июля снова ожидаются осадки.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.