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Готовьтесь к холоду: синоптик дала свежий прогноз на начало августа

вторник, 30 июля 2019, 13:33
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С начала августа в Украину снова придет похолодание, которое распространится по всем областям.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на свой странице в Facebook.

Июль закончится легким похолоданием. Уже в среду, 31 июля, температура воздуха на севере и северо-востоке - Черниговская, Харьковская, северные районы Киевской областей - составит +18...+22 градуса.

В большинстве областей течение дня будет комфортно, днем столбики термометра покажут +22...+27 градусов.

На юге Украины, на Закарпатье, в Днепре и районах, в Кропивницком и окрестностях, а также в Донецкой области еще удержится жаркая погода - будет +27...+32 градуса.

Однако уже 1 августа на всей территории страны посвежеет на 3-6 градусов. Кратковременные дожди с локальными грозами в среду пройдут в западных областях, на востоке и местами в Днепропетровской области. В большинстве регионов существенных осадков маловероятны.

В Киеве 31 июля в течение дня ожидаются комфортные +24 градуса, солнечно с переменной облачностью. Далее жары в столице не предвидится. 1 августа температура воздуха прыгнет до +18...+20 градусов, а дальше будет в пределах +22...+26 градусов.

Как сообщал "Апостроф", жаркие июльские выходные в Украине сменятся небольшим похолоданием в начале августа.

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