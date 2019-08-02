Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

До старта нового школьного учебного года остается ровно месяц. В учебном году 2019-2020 школьники вместе с педагогами вновь будут осваивать образовательные подходы новой украинской школы, а в Минобразования уверяют, что "как обычно" не будет, и до 1 сентября чиновники успеют напечатать учебники, и их даже хватит на всех учеников страны. Однако у украинских школ остается одна проблема, которую не в силах решить даже самые передовые учебные программы и продвинутые педагоги – катастрофический дефицит мест в классах. Почему так происходит, разбирался "Апостроф".

Проблема "элитки"

Согласно статье 14 закона Украины "Об общем среднем образовании", наполняемость классов учреждений общего среднего образования не может превышать 30 учеников. На практике все - совсем иначе.

Например, по данным портала "Открытая школа" в Ирпенской школе №2 в 2017 году было сразу 5 первых классов, в которых обучалось 173 школьника, то есть - по 34 ученика на класс. Аналогичная ситуация в этой школе сложилась и с наполняемостью третьих классов. А в школе №3 города Вишневое - по 37 учеников в пяти вторых классах. Еще больше шокирует ситуация с наполняемостью в столичной школе №329 "Логос". По информации, обнародованной на сайте школы, в учебном году 2017-2018 было создано 26 классов начальной школы: с первого по четвертый. В этих классах проходило обучение 1044 школьника, то есть в среднем - по 40 детей в классе.

"Наши классы переполнены реально под завязку. Дети там - на голове друг у друга, - жалуется "Апострофу" отец ученика одной из школ Дарницкого района столицы Николай. - Конкретно в нашем классе - 34 учащихся. Первая парта стоит почти в упор к доске, что, конечно же, является нарушением санитарных норм. В остальных классах на параллели - по 36. Все дети пришли по спискам, поэтому, что классы будут переполнены, было известно еще до того, как их окончательно сформировали. В прошлом году у родителей даже собирали подписи для обращения в Киевсовет, чтобы выделили деньги на расширение школы за счет достройки 4-го этажа. Подобные архитектурные меры хотят применить к нескольким школам района".

По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", существует две главных причины такого школьного перенаселения. Причина первая – желание самих родителей пристроить своего ребенка в условно "элитную" школу.

"По Киеву есть школы, в которых классы полупустые, - рассказывает "Апострофу" юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко. - Это связано с тем, что там или учителя преподают хуже, или у школы плохая репутация, и все родители, естественно, хотят отдать ребенка в более престижную школу, как принято считать".

Но "элитных" школ на всех не хватает, и даже если родителю посчастливилось втиснуть свое чадо в престижное заведение с учителями "от бога", это еще не значит, что в переполненном классе ребенок получит качественное образование.

Если родителю посчастливилось втиснуть свое чадо в престижное заведение с учителями "от бога", это еще не значит, что в переполненном классе ребенок получит качественное образование Фото: UNIAN

"Сейчас дети абсолютно другие. Если лет 20-30 назад детей учили молчать, не спорить с учителем, вести себя тихо, то сейчас дети более свободны и, понятное дело, что учителю сложнее работать с такими детьми, которые знают о своих правах уже с первого класса. А когда таких детей больше тридцати в классе! Кроме того, быстро схватывают информацию обычно дети-экстраверты, но таких - половина. Вторая половина - более скованные дети, и в течение урока они думают, как бы им тут выжить в школе, а не как получить информацию. К таким детям нужен более индивидуальный подход. Поэтому родители уже с первого класса вынуждены нанимать репетиторов, ведь дети не успевают", - говорит "Апострофу" детский психолог Лариса Россол.

Впрочем, со временем такой дисбаланс должен исчезнуть, ведь, во-первых, по новым правилам приема, первоочередное право на зачисление в конкретную школу имеют дети по месту прописки. И только если у школы остаются свободные места после зачисления всех желающих по прописке, на вакантные места могут претендовать дети из "чужих" районов. А, во-вторых, реформа Минобразования, в итоге должна стереть разницу между условно престижной и не престижной школой.

"Сейчас у нас внедряется новый образовательный стандарт для младших классов, и постепенно новые образовательные стандарты будут внедряться в средней школе. Соответственно, какой-то другой программы более "престижной" или "элитной" не может быть, так как у всех будет единая образовательная программа", - резюмировал Роман Бондаренко.

Невыгодное строительство

Вторая, и, наверное, самая главная причина школьной перенаселенности – плотная застройка крупных городов новыми ЖК, которая далеко не всегда сопровождается появлением социальных объектов. Ситуация типичная для Киева и пригородов столицы: застройщик выгоняет новенький многоэтажный жилой дом, а социальная инфраструктура остается старая, и просто не справляется с обеспечением потребностей новоселов.

Конечно, строить школы за свой счет застройщик не обязан – это прерогатива местных властей, однако бизнес обязан финансово участвовать в развитии социальной инфраструктуры, если уж решил возвести на коммунальной земле жилой комплекс. Об этом говорит закон "О регулировании градостроительной деятельности". В статье 40 этого закона сказано, что застройщик, который планирует построить какой-либо объект на земельном участке, "обязан принять участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта". Принять участие застройщик должен живыми деньгами, уплатив так называемый паевой взнос в местные органы власти. Без этого взноса объект строительства не будет введен в эксплуатацию. Сколько именно денег должен заплатить населенному пункту застройщик, решает местная власть, но эта сумма не должна превышать 4% от общей сметы стоимости строительства. Например, в 2017 году застройщики заплатили в местные бюджеты 1,8 миллиарда гривен.

Шемовнев: "Городу школы и детские сады не особо и нужны" Фото: UNIAN

"Но это только живые деньги, ведь вся инфраструктурная нагрузка застройщика также засчитывается ему как паевое участие. Например, если застройщик проложил новые сети, реконструировал систему освещения, построил дорогу", - поясняет "Апострофу" пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев.

В 2017 году Кабмин Гройсмана инициировал законопроект об отмене паевого участия застройщиков в развитии инфраструктуры, мол, этих денег все равно ни на что не хватает, а инвесторов такое положение дел только отпугивает, но инициатива правительства с треском провалилась в парламенте.

Действительно, с одной стороны, в условиях дефицита школ, больниц и детских садиков лишать населенные пункты еще и денег от застройщиков, означает вообще похоронить надежды на улучшение социальной инфраструктуры. Но проблема в том, что паевые взносы инфраструктурные проблемы не решают. А должны.

"Нет никакого специального фонда для паевых взносов. Все эти деньги в бюджете просто растворяются, - добавляет Шемовнев. - Во-вторых, целевое назначение этих средств, как говорит закон, "на развитие инфраструктуры", но на что конкретно пойдут эти деньги - на садики и школы, либо на строительство дороги или реконструкцию парка, отследить практически невозможно. При таком непрозрачном механизме сохраняется и коррупционная составляющая".

Но даже если бы спецфонд и существовал и паевые взносы застройщиков строго направлялись на строительство школ, то далеко не факт, что новые школы стали бы работать.

"Если говорить совсем откровенно, то городу школы и детские сады не особо и нужны. Школы ведь нужно содержать и закладывать в бюджет деньги на их текущие ремонты, коммунальные услуги, питание, персонал. А это экономически не особо выгодно городу. Знаю случай, когда застройщик сам построил садик по договоренности с городом возле своего ЖК, а потом город отказался принимать садик на баланс. В итоге застройщик просто сделал этот садик частным", - резюмировал Глеб Шемовнев.