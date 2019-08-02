Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

До старта нового школьного учебного года остается ровно месяц. В учебном году 2019-2020 школьники вместе с педагогами вновь будут осваивать образовательные подходы новой украинской школы, а в Минобразования уверяют, что "как обычно" не будет, и до 1 сентября чиновники успеют напечатать учебники, и их даже хватит на всех учеников страны. Однако у украинских школ остается одна проблема, которую не в силах решить даже самые передовые учебные программы и продвинутые педагоги – катастрофический дефицит мест в классах. Почему так происходит, разбирался "Апостроф".
Проблема "элитки"
Согласно статье 14 закона Украины "Об общем среднем образовании", наполняемость классов учреждений общего среднего образования не может превышать 30 учеников. На практике все - совсем иначе.
Например, по данным портала "Открытая школа" в Ирпенской школе №2 в 2017 году было сразу 5 первых классов, в которых обучалось 173 школьника, то есть - по 34 ученика на класс. Аналогичная ситуация в этой школе сложилась и с наполняемостью третьих классов. А в школе №3 города Вишневое - по 37 учеников в пяти вторых классах. Еще больше шокирует ситуация с наполняемостью в столичной школе №329 "Логос". По информации, обнародованной на сайте школы, в учебном году 2017-2018 было создано 26 классов начальной школы: с первого по четвертый. В этих классах проходило обучение 1044 школьника, то есть в среднем - по 40 детей в классе.
"Наши классы переполнены реально под завязку. Дети там - на голове друг у друга, - жалуется "Апострофу" отец ученика одной из школ Дарницкого района столицы Николай. - Конкретно в нашем классе - 34 учащихся. Первая парта стоит почти в упор к доске, что, конечно же, является нарушением санитарных норм. В остальных классах на параллели - по 36. Все дети пришли по спискам, поэтому, что классы будут переполнены, было известно еще до того, как их окончательно сформировали. В прошлом году у родителей даже собирали подписи для обращения в Киевсовет, чтобы выделили деньги на расширение школы за счет достройки 4-го этажа. Подобные архитектурные меры хотят применить к нескольким школам района".
По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", существует две главных причины такого школьного перенаселения. Причина первая – желание самих родителей пристроить своего ребенка в условно "элитную" школу.
"По Киеву есть школы, в которых классы полупустые, - рассказывает "Апострофу" юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко. - Это связано с тем, что там или учителя преподают хуже, или у школы плохая репутация, и все родители, естественно, хотят отдать ребенка в более престижную школу, как принято считать".
Но "элитных" школ на всех не хватает, и даже если родителю посчастливилось втиснуть свое чадо в престижное заведение с учителями "от бога", это еще не значит, что в переполненном классе ребенок получит качественное образование.
"Сейчас дети абсолютно другие. Если лет 20-30 назад детей учили молчать, не спорить с учителем, вести себя тихо, то сейчас дети более свободны и, понятное дело, что учителю сложнее работать с такими детьми, которые знают о своих правах уже с первого класса. А когда таких детей больше тридцати в классе! Кроме того, быстро схватывают информацию обычно дети-экстраверты, но таких - половина. Вторая половина - более скованные дети, и в течение урока они думают, как бы им тут выжить в школе, а не как получить информацию. К таким детям нужен более индивидуальный подход. Поэтому родители уже с первого класса вынуждены нанимать репетиторов, ведь дети не успевают", - говорит "Апострофу" детский психолог Лариса Россол.
Впрочем, со временем такой дисбаланс должен исчезнуть, ведь, во-первых, по новым правилам приема, первоочередное право на зачисление в конкретную школу имеют дети по месту прописки. И только если у школы остаются свободные места после зачисления всех желающих по прописке, на вакантные места могут претендовать дети из "чужих" районов. А, во-вторых, реформа Минобразования, в итоге должна стереть разницу между условно престижной и не престижной школой.
"Сейчас у нас внедряется новый образовательный стандарт для младших классов, и постепенно новые образовательные стандарты будут внедряться в средней школе. Соответственно, какой-то другой программы более "престижной" или "элитной" не может быть, так как у всех будет единая образовательная программа", - резюмировал Роман Бондаренко.
Невыгодное строительство
Вторая, и, наверное, самая главная причина школьной перенаселенности – плотная застройка крупных городов новыми ЖК, которая далеко не всегда сопровождается появлением социальных объектов. Ситуация типичная для Киева и пригородов столицы: застройщик выгоняет новенький многоэтажный жилой дом, а социальная инфраструктура остается старая, и просто не справляется с обеспечением потребностей новоселов.
Конечно, строить школы за свой счет застройщик не обязан – это прерогатива местных властей, однако бизнес обязан финансово участвовать в развитии социальной инфраструктуры, если уж решил возвести на коммунальной земле жилой комплекс. Об этом говорит закон "О регулировании градостроительной деятельности". В статье 40 этого закона сказано, что застройщик, который планирует построить какой-либо объект на земельном участке, "обязан принять участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта". Принять участие застройщик должен живыми деньгами, уплатив так называемый паевой взнос в местные органы власти. Без этого взноса объект строительства не будет введен в эксплуатацию. Сколько именно денег должен заплатить населенному пункту застройщик, решает местная власть, но эта сумма не должна превышать 4% от общей сметы стоимости строительства. Например, в 2017 году застройщики заплатили в местные бюджеты 1,8 миллиарда гривен.
"Но это только живые деньги, ведь вся инфраструктурная нагрузка застройщика также засчитывается ему как паевое участие. Например, если застройщик проложил новые сети, реконструировал систему освещения, построил дорогу", - поясняет "Апострофу" пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев.
В 2017 году Кабмин Гройсмана инициировал законопроект об отмене паевого участия застройщиков в развитии инфраструктуры, мол, этих денег все равно ни на что не хватает, а инвесторов такое положение дел только отпугивает, но инициатива правительства с треском провалилась в парламенте.
Действительно, с одной стороны, в условиях дефицита школ, больниц и детских садиков лишать населенные пункты еще и денег от застройщиков, означает вообще похоронить надежды на улучшение социальной инфраструктуры. Но проблема в том, что паевые взносы инфраструктурные проблемы не решают. А должны.
"Нет никакого специального фонда для паевых взносов. Все эти деньги в бюджете просто растворяются, - добавляет Шемовнев. - Во-вторых, целевое назначение этих средств, как говорит закон, "на развитие инфраструктуры", но на что конкретно пойдут эти деньги - на садики и школы, либо на строительство дороги или реконструкцию парка, отследить практически невозможно. При таком непрозрачном механизме сохраняется и коррупционная составляющая".
Но даже если бы спецфонд и существовал и паевые взносы застройщиков строго направлялись на строительство школ, то далеко не факт, что новые школы стали бы работать.
"Если говорить совсем откровенно, то городу школы и детские сады не особо и нужны. Школы ведь нужно содержать и закладывать в бюджет деньги на их текущие ремонты, коммунальные услуги, питание, персонал. А это экономически не особо выгодно городу. Знаю случай, когда застройщик сам построил садик по договоренности с городом возле своего ЖК, а потом город отказался принимать садик на баланс. В итоге застройщик просто сделал этот садик частным", - резюмировал Глеб Шемовнев.