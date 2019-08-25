Стреляют во все, что движется: как боевики пугают жителей Донбасса

Боевики оккупированных территорий Донбасса в очередной раз сорвали перемирие, не продержав порох сухим и пары дней. А вот на информационном фронте речи ни о каком перемирии не было и вовсе. Напротив, на фоне обновления власти в Украине оккупанты только нарастили информационные бомбардировки мирных жителей ОРДЛО, пустив в ход фейки, страшилки и откровенное вранье. В последних трендах пропаганды, разбирался "Апостроф".

Как срывали перемирие

Напомним, что бессрочное перемирие формально вступило в силу 21 июля, однако спустя всего несколько дней боевики начали готовить информационную почву для срыва договоренностей.

Сначала пропагандисты распространили новости о том, что в ВСУ создали специальные мобильные группы для срыва перемирия. По версии боевиков, действовать группы должны были весьма банально: перемещаться вдоль линии разграничения и обстреливать позиции оккупантов, провоцируя их на ответный огонь. Конечно, высший пилотаж – обстрелять "защитников" Донбасса с территории детского сада или, на худой конец, больницы и быстро убежать (на то они и "мобильные группы"), впрочем, дом мирного жителя в качестве щита также подойдет.

Потом боевики сообщили о некоем секретном приказе, который прошел в ВСУ. Согласно этому "приказу" в зону ООС для срыва перемирия были направлены снайперы, которым командование разрешило стрелять во все, что движется.

"Снайперам предоставлено право, цитирую: "самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности – член вооруженных формирований или гражданское лицо", – заявил так называемый начальник пресс-службы управления фейковой народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Впрочем, когда стало понятно, что мобильные группы и беспринципные снайперы – банальщина, и с таким подходом оправдывать обстрелы украинских войск и населенные пункты свободной Украины не выходит, пропагандисты придумали действительно талантливый фейк.

Итак, по версии боевиков, украинские военные сами нашпиговали свой тыл окопными зарядами, пригласили на передовую "пропагандистов из укроСМИ" и осуществили серию управляемых взрывов, представив их как артиллерийскую атаку оккупантов на позиции армии Украины.

По версии боевиков, украинские военные сами нашпиговали свой тыл окопными зарядами Фото: gettyimages.com

А чтобы каверзу "карателей" с неба не смогли разоблачить беспилотники СММ ОБСЕ, штаб ООС приказал командирам частей радиоэлектронной борьбы сбивать все европейские БПЛА. Более того, за плохую работу по принудительной посадке "птичек" ОБСЕ в ВСУ даже установили дисциплинарную ответственность.

"В указаниях оккупантов впервые прописана дисциплинарная ответственность командиров подразделений РЭБ ВСУ в случае выявления СММ ОБСЕ с помощью БПЛА запрещенной техники, позиций или иной дискредитирующей ВСУ информации", - отметил "официальный представитель" седативных препаратов на территории ДНР так называемый замначальника управления народной милиции Эдуард Басурин.

По "духу" из гранатомета

Ну и, конечно же, топ-тема, которая не сходит со страниц сепаратистских СМИ практически с самого начала войны – бардак в ВСУ. При этом банальное пьянство, мародерство и обстрел мирных жителей "карателями" боевиков уже не вставляют, вот и приходится значительно повышать дозы абсурда, чтобы получить хоть какой-нибудь "приход".

Итак, по версии оккупантов, в ВСУ процветает дедовщина, которая приобретает самые извращенные формы.

Якобы в 53-й бригаде "деды" целый месяц издевались над новобранцем: то заставляли сдавать нормативы по физической подготовке, то запрещали спать, иногда и просто били. Но когда старослужащим все это наскучило (а тут еще и "защитники" Донбасса как на зло не стреляют по позициям, соблюдая перемирие), "каратели" напились и решили выгнать несчастного новобранца в поле, но не для того, чтобы сажать картошку, а, чтобы стрелять ему под ноги из автоматов и посмотреть, как "дух" будет "танцевать". Однако новобранец так ловко изворачивался от пуль, что один из "дедов" решил усложнить ему задачу и выстрелил в солдата из подствольного гранатомета. Естественно, после такого "теста" развлечения резко закончились, ведь несчастный новобранец получил осколочные ранения. Впрочем, командование бригады этот факт не особо раздосадовал, ведь ранения солдата просто списали на очередной обстрел со стороны ДНР.

Но это еще только разогрев, ведь если нужно больше информационного треша, пропагандисты всегда готовы с радостью его производить.

Как сообщили на днях в сепаратистских СМИ, командование 54-й бригады без всякого там Kickstarter (сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов) придумало весьма удачный стартап. Суть его в следующем: когда в расположение бригады в зоне ООС прибывает подкрепление, командование бригады предлагает новоприбывшим воинам купить… карты минных полей. По версии боевиков, те, кто особо не высовывается, идут на такую сделку, однако офицеры 72-й бригады от покупки отказались, решив самостоятельно провести инженерную разведку местности. Естественно, результатом такой разведки стал подрыв группы саперов (ну, предупреждали ведь, что нужно покупать карту), который списали на обстрел ЛНР.

Якобы, командование бригады предлагает новоприбывшим воинам купить карты минных полей Фото: gettyimages.com

Кстати, дельцы из 54-й бригады продают в зоне ООС не только карты минных полей, но даже оборонительных позиций.

"Военнослужащие 54-й бригады продавали свои позиции вновь прибывшему соединению, а в случае отказа от сделки боевики 54-й бригады разбирали позиции до основания, забирая с собой все, что имеет хоть какую-то ценность, оставляя прибывшие подразделения в непригодных для жизни условиях", - на полном серьезе заявил так называемый начальник пресс-службы управления фейковой народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

И, конечно же, без зверств "нацистов" в сепаратистских СМИ - никуда. Как отмечают боевики, "нацисты" из полка "Азов" воспользовались перемирием и принялись нещадно обносить местный бизнес на подконтрольных территориях вблизи от линии разграничения.

Сначала верные заветам Гитлера азовцы на трех АЗС прифронтового Мариуполя заправили свою боевую технику на 6 тонн бензина и дизельного топлива. Платой за ГСМ от "Азова" были угрозы применения насилия. А после того как "нацисты" проголодались (питательных русскоязычных детей ведь на всех не хватает), они обнесли магазины, забрав продуктов на 70 тысяч гривен.