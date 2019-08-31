На войну с Надеждой: как бизнесвумен стала разведчицей и нашла на фронте любовь

В течение последних суток боевики шесть раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе. Один из наших военнослужащих погиб. Однако на войне хозяйничает не только смерть. "Апостроф" рассказывает про бизнесвумен, которая пошла на фронт, стала там разведчицей и нашла мужа.

"У меня был не хреновый бизнес", - вспоминает разведчица Надежда Богович. До войны она была преуспевающим предпринимателем. Открыла в Ивано-Франковске службу такси, занималась грузоперевозками. С началом АТО стала волонтером, затем пошла воевать в ДУК ПС, а сейчас официально служит в ВСУ. И судя, по ее рассказам, прошлая жизнь пугает ее сильнее обстрелов.

"Я была такой перегруженной, вы не представляете. Не из-за дел. Надо было утром ехать на маникюр, потом на массаж, а потом в солярий. У меня из-за этого времени на дочку не было. Это сейчас я живу, а тогда существовала", - признается разведчица, сменившая офисный стиль одежды на майку цвета хаки и такие же штаны.

С первым мужем она давно развелась, воспитывала дочку одна и не думала о том, что найдет новую любовь. Тем более на передовой. И, вот, год назад в Ивано-Франковских СМИ вышла статья: "Боец с позывным "Рыжая" ради мужа пошла на войну". Журналисты написали, что наша героиня расписалась с земляком и побратимом Юрием (позывной "Сирота"), но выдали желаемое за действительное.

Кольцо меняли три раза

С Надей и Юрием мы встретились неподалеку от наших позиций в Марьинке. Бойцы вернулись с полигона, Сирота занялся чисткой автоматов, Богович вышла встречать волонтеров: из Житомира приехали Юлия Толмачева и ее помощник Сергей Ченчевой. Они быстро обмениваются новостями, разгружают микроавтобус, и наконец, мы просим подробно рассказать лав-стори.

"О том, что "Сирота" хотел сделать мне предложение, знали все, но мне не говорили. Шпионы", - смеется Надя.

И, поскольку, готовился сюрприз, о примерке обручального кольца не могло и речи быть.

"Как-то сидим на базе в Жованке (часть разрезанного войной поселка Зайцево, где линия фронта может проходить по улочкам и огородам), кто-то снимает с пластиковой бутылки кольцо, которое находится под крышкой, и говорит: "Давайте посмотрим у кого какой толщины пальцы, это же важно, чтобы на курок нажимать". Все засовывают пальцы в это кольцо. Я, дура, тоже. Пацаны смотрят на меня, говорят: "Толстые у нее пальцы", я возмущаюсь, спорю с ними: "Нормальные у меня пальцы. Нормально я стреляю", - продолжает смеяться Надя.

В итоге, жених с друзьями три раза менял кольцо и наконец вручил его на день рождения невесты.

"Нам тогда волонтеры привезли несколько упаковок колы в жестяных банках. Сидим пьем, первый тост, второй. На третий все встают. Ну, все встали, и я встала. Кто-то кричит: "Сирота", тебе слово". Ну, думаю про любовь скажет и сядем. Вместо этого кто-то включает музыку, кто-то начинает снимать видео, а Юра заходит с орхидеями, становится на колени и протягивает кольцо. Я, как дура, расплакалась. Не думала, что меня еще может что-то так прочухать", - признается Надя.

Свидетелем должен был быть Андрей Маслов, позывной "Футболист". Он погиб 21 мая 2018 года. Через две с небольшим недели, 8 июня, погиб командир подразделения Владимир Майборода, позывной "Май". О свадьбе не могло быть и речи.

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"Мы решили, пройдет год и распишемся. Но время прошло, а друзья все гибнут и гибнут. Роспись – праздник, его нужно отмечать. А как праздновать? Ну, как праздновать? Лично у меня "Фугас" (Эдуард Лобода, получил смертельное ранение 3 июля этого года) - 66-й друг, который погиб на войне. Как праздновать?", - выдыхает Надя.

"Я бы по минному полю побежала только бы с ним ничего не произошло"

Наши герои встретились в 2016 году, воевали у одного командира, но не были знакомы лично.



Наши герои встретились в 16 году Фото: Апостроф

"Он думал, что я волонтер, что у меня есть муж, хотя я уже развелась. О Юре мне говорили: "Сирота" – шустрый пацан", но я его в глаза не видела и только много позже узнала, что он действительно круглый сирота. И первый раз мы поговорили в госпитале в Ивано-Франковске, куда он попал после ранения. Мы пришли его проведать с друзьями, а я - бывший бизнесмен, у меня 300 друзей – 300 мужиков, и шутки соответствующие. Я с ними тогда поспорила, что пересплю с ним. Вернулись на Восток, в один вечер что-то между нами блеснуло и… Он мне не дал", - ехидно признается Надя.

"Скотыняка!", - подключается к разговору волонтер Сергей Ченчевой, а Надя уже другим серьезным тоном продолжает.

"После этого у нас завязались отношения, начали переписываться. Искра-то, была, но на войне не всегда задумываешься о сексе, это не на первом месте. Важнее другое. И однажды, я уехала с Востока, и через несколько дней читаю новости о том, что на шахте "Бутовка" четыре "200" и восемь "300". Я начала всех обзванивать и наконец услышала: "Не переживай, он "трехсотый", все будет нормально". После этого мы уже с ним не расставались, разве что на несколько дней, - Надя недолго замолкает, потом признается. - На войне трудно быть вдвоем. Я переживаю чтобы с ним что-то не произошло, он переживает за всех. Когда распределяет задания, назначает меня старшей, но группы прикрытия. Это ест меня изнутри, я могу больше, не только прикрывать. Но как я пойду против него? И я понимаю почему иду не рядом с ним. Он знает, что меня надо держать подальше, потому что, если что-то случится... Да, я бы по минному полю побежала только бы с ним ничего не произошло".

К разговору опять подключаются волонтеры.

"Я тебя скажу, что она - безбашенная вообще. Надя переодевалась бомжихой, брала бутылку водки и шла в разведку", - рассказывает Юля Толмачева.

"Бутылку пива", - поправляет Надя и говорит, что за годы войны было много разных "интересных нюансов".

"Нюанс" с полицей

"Звонят мне как-то из местной полиции: "Мы бы хотели с вами поговорить". Я тогда всем говорила, что я - волонтер, но они настаивали: "Просто уточним, заезжали вы на шахту "Бутовка" или нет". Я собралась ехать к полицейским, а "Май" меня останавливает: "Погоди, едем с тобой. "Сироты" нет, не дай Бог с тобой что-то случится, что мы ему скажем?", - начинает рассказ Надя.

Бойцы сели в машину, которую готовили к выезду на передовую, в багажник был заполнен боеприпасами и оружием.



Бойцы сели в машину, которую готовили к выезду на передовую Фото: Апостроф

"Подъехали. Меня уже ждут у дверей, и, о-па. Двое мне руки заломили, в "ментуру" запихнули и повели на третий этаж. По дороге руки выше, и выше. Кто-то говорит: "Давай наручники". Я в ответ не молчу: "Х...чники". Разговаривают со мной на русском: "Щас тебя вообще п...да будет! У вас незаконное вооруженное формирование, ты убивала людей!" - "Я? Я крім хліба нічого на позиції не возила! Так, якби я когось убила, то вже б сиділа", - Надя в лицах пересказывает диалог, изображая "театральную" невинность.

Через десять минут "допроса" у нее зазвонил телефон, командир начал беспокоиться.

"Звонит "Май": "Надежда, что там? Все нормально?" - "Ненормально" - "Что?" - "Погрожують" - "Ты на каком этаже?" - "Третій, праворуч від входу". Полицейский меня перебивает: "Рот закрыла. Отвечай на вопросы". Говорю: "Я не розумію російську мову. Розмовляйте зі мною українською. І ти чого тикаешь на мене?". Он в ответ замахивается на меня прикладом. А я сразу поняла, зачем у меня спросили на каком я этаже: "Спробуй! У вікно подивися". Он от того окна аж отлетел. Побратимы вышли из машины с оружием и смотрят на наш этаж. У полицейских сразу мова появилась: "Вибачте", "Перепрошуємо". И опять звонит "Май": "Включи громкую связь? Слышно всем? Она сказала "Плюс". У вас пять минус. Если она скажет "минус" - ждите". Полицейские замерли: "Что будет, если ты скажешь "минус"? – "П...да будет". Они опять "Вибачте", "Давайте, ми вас проведемо до виходу", "Обережно тут висока сходинка", - Надя со смехом завершает рассказ о "нюансе".

"Наконец-то у нас мужик в доме появился"

"Расскажи, как я убегал от обстрела с цветами", - "Сирота" ненадолго отрывается от разобранного оружия.

"Во! Вот история", - оживляется Надя и признается, что с "выходов" ее жених всегда приносит ей цветы.

"И вот, как-то поехали они с Тарасом Степурой корректировать "минометку". Жду, их нет. Мы начали переживать: валят по нам, насыпают будь здоров... Наконец, приезжает с букетом цветом, а Тарас на эмоциях рассказывает: "Я "летаю" (управляю беспилотником), корректируем, а "Сирота" пошел цветов нарвать. И тут по нам начали 120-мм прилетать. Мы бежать, и твой "Сирота", вдруг, разворачивается и бежит навстречу взрывам: "Я цветы забыл!", - пересказывает историю Надя и показывает на телефоне фото тех полевых цветов.

Спрашиваем про то, часто ли они ссорятся. Уж, слишком идеальным получается ее рассказ. Надя начинает издалека.

"Подарили нам как-то Ford Maverick. У нас такая радость была! Мы ему так радовались, капец! Но десяти дней не прошло, мы попадаем на нем под обстрел. По нам работают ДШК, хотят, чтобы мы остановились, чтобы можно было нас в плен взять. И мы оттуда, на двух дисках и двух колесах на 140 километрах в час прорываемся. Когда уже было безопасно, оставили машину, пошли пешком. Утром, просыпаюсь и говорю: "Машину жалко. Давай колеса поменяем и вывезем ее?". "Сирота" отказывается: "От нее уже, наверное, один пепел остался". Я не унимаюсь, настаиваю на своем. Пришли – стоит наш Ford. Начали менять колеса, и тут опять обстрел! И "Сирота" крутит гайки и ворчит: "Вот! Послушайся бабу! Жить она не хочет! Машина у нее одна в голове", - опять в лицах пересказывает историю Надя, а ее жених все также сосредоточенно чистит и смазывает автоматы.

Последний наш вопрос: "Что для вас любовь?"

"Дурдом радуга", - тихо ворчит "Сирота". "Я не знаю, – пожимает плечами Надя. – У меня часто спрашивают: "За что ты его любишь?" Невозможно на это ответить. За что? Сказать, что за что-то одно, особенное – нет. За все. Я не думала, что смогу так полюбить. Но когда увидела, что он без меня не может, то осознала, что и сама не могу без него".

Надежда Богович:" У меня часто спрашивают: За что ты его любишь?" Фото: Апостроф

Напоследок она рассказывает о том, что и 20-летняя дочь полностью одобрила ее выбор.

"После знакомства она сказала: "Мам, у него маниакальный взгляд". После двух дней общения призналась: "Наконец-то у нас в доме мужик появился". Мне приходилось всю жизнь быть сильной, бороться, выживать. У меня сильный характер, но так хотелось, чтобы кто-то стукнул кулаком по столу, прикрикнул на меня… Да, наши отношения с Юрой – не только цветы. Мы можем ссориться, кричать друг на друга. Но через пять минут он говорит: "Солнышко, прости" и мне более ничего не нужно. Что такое любовь? Жизнь", - говорит Надя.