Путин - домой: на чем сошлись мировые лидеры во время саммита G7

Накануне во французском городе Биарриц завершился саммит стран G7, на котором, как опасались многие, могло случиться историческое возвращение России. Однако, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, Москву оставили вне элитного клуба, хотя и с намеком на то, что уже вскоре президента РФ Владимира Путина могут позвать на посиделки мировых лидеров.

"Апостроф" рассказывает об итогах саммита и о том, как лидеры "большой семерки" повздорили из-за России.

Кто есть кто

Главным лоббистом возвращения России в G7 выступил Трамп. Западные СМИ сообщают, что он даже вступил в своеобразную перепалку с лидерами других стран, настаивая на том, что Россию нужно срочно вернуть. Однако, идею Трампа восприняли без энтузиазма. Поддержал главу Белого дома лишь премьер Италии Джузеппе Конте. В свою очередь, премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна сохраняет нейтралитет относительно вопроса возвращения России.

При этом премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск отказались поддержать такую идею. Что интересно, еще менее чем неделю назад Макрон во время встречи с Путиным был не то, чтобы не против возвращения России, но скорее за.

… а врагов еще ближе. Что сказал Трамп

По итогам саммита Дональд Трамп был, очевидно, разочарован решением G7. Интересно, что человек, активно строящий стену, чтобы отделить США от всех остальных, выразил мнение, что "Россия внутри комнаты – это лучше, чем Россия снаружи". Понимайте, как хотите. Возможно это новый вариант старой доброй поговорки: держи друзей близко, а врагов – еще ближе. Кто знает.

Трамп уверен, что возвращение России могло бы помочь решению многих вопросов. Отвечая на вопрос журналистов о том, могла бы Москва сама просить о возвращении, Трамп выразил мнение, что сам Путин об этом просить не будет, так как он "очень гордый парень".

При этом Трамп заявил, что намерен пригласить Путина на следующий саммит G7, который запланирован на 2020 год в США. Однако глава Кремля приедет на саммит в качестве гостя, а не участника.

Что сказали другие

Макрон оказался на удивление непоследовательным, заявив, что возвращение России без решения украинского вопроса будет воспринято, как слабость стран Запада. Также он заявил, что вместе с Меркель готовит проведение переговоров по Донбассу в нормандском формате. Встреча при участии Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться в ближайшие недели – в начале сентября.

Макрон добавил, что консенсуса по России нет, но Трамп, в качестве хозяина саммита, имеет права пригласить Путина. Отметим, что аналогично поступил и сам Макрон, пригласив на саммит делегацию Ирана, даже не предупредив об этом своих партнеров.

Трюдо также высказался резко против возвращения России.

"Мы четко дали понять, что Канада не поддерживает возвращение России в G7", - подчеркнул он.

Премьер Канады добавил, что Россия все еще должна изменить свое поведение, за которое и была исключена из G8 в 2014 году. Трюдо подчеркнул, что Канада остается верным защитником суверенитета Украины.

Меркель также заявила, что ситуация в Украине - главное препятствие для возвращения России.

"Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса", - сказала канцлер.

Джонсон еще до саммита четко выразил позицию Великобритании.

"С учетом того, что произошло в Солсбери в Уилтшире, применения химического оружия на британской земле, сохраняющейся нестабильности, войны в Украине…, я очень близок с канцлером Меркель в мысли, что дело еще только предстоит урегулировать, чтобы Россия вернулась в G7", - заявил Джонсон.

Интересно, что против идеи Трампа выступили и в США. Так, экс-замминистра обороны США Майкл Карпентер напомнил главе Белого дома об Украине, которая является главной жертвой агрессии Кремля. Он предложил Трампу посоветовать Путину "оставаться дома, пока его войска не уберутся из Украины".

"Как насчет того, чтобы пригласить Украину на будущий саммит G7?" - написал он.

В России также считают, что возвращаться в "большую семерку" по приглашению одной страны будет неправильно.

"Для России членство в G7 или возвращение к G7 не является самоцелью", - сказал спикер Путина Дмитрий Песков.

Что в итоге приняли на саммите G7

По сути саммит "большой семерки" завершился ничем. Едва ли не впервые по результатам саммита не было подписано никакого документа. Есть лишь заявление на одной странице, написанное президентом Франции.

Кроме готовящихся переговоров по Украине в документе упоминаются Иран, Ливия и Гонконг, а также ситуация с ВТО.

В частности, G7 призывает к реформам ВТО для усиления защиты интеллектуальной собственности и быстрого преодоления несправедливых торговых практик.

Лидеры G7 считают, что Иран не должен получить ядерное оружие, и они должны поддерживать региональную стабильность.

В отношении Ливии, G7 призвала к длительному прекращению огня и мирным переговорам.

По протестам в Гонконге, G7 подтвердила существование и важное значение китайско-британской совместной декларации 1984 года по Гонконгу и призвала избегать насилия.

Также стало известно, что страны "большой семерки" отказались принять решение о выделении средств на борьбу с пожарами в Амазонии.

Что о приглашении России думают в Украине

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский.

"Вся эта история с "приглашением" напомнила мне известную ленту в начале 80-х "Я знаю, что ты знаешь, что я знаю". Президент Соединенных Штатов прекрасно знал, делая соответствующее заявление, о том, что решение не будет принято. Ведь в этом клубе решения принимаются единогласно. В свою очередь, Путин тоже прекрасно знал, что возвращение России в Клуб не произойдет ни при каких обстоятельствах", - написал в Facebook заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.