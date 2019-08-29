Военная помощь Украине от США: Трамп сделал громкое заявление

Президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть военную помощь, которую его страна оказывает Украине. Как известно, в 2019 году Штаты планируют выделить Киеву около 250 миллионов долларов.

Как сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме, Трамп хочет понять, действительно ли средства используются лучшим образом с точки зрения интересов его страны.

Решение американский лидер принял после визита на саммит "Большой семерки", где он говорил о возвращении России в G7 и преуменьшал военное вторжение РФ в Украину.

"У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов", − отметили в Конгрессе США на заявление Трампа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 28 августа президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.