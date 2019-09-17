Уже к концу осени в Украине могут отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее поручение Кабмину и депутатам своей фракции дал президент Владимир Зеленский. Если все пройдет так, как и запланировал глава государства, до 1 декабря в стране завершится земельная реформа, которая тянулась почти 20 лет. Впрочем, у идеи открытого рынка земли хватает и противников, которые уверены, что если отпустить украинские земли в свободное плавание, то через несколько лет одно из главных богатств страны окажется в чужих руках, в том числе, и в руках российского бизнеса. В аргументах сторон разбирался "Апостроф".

История вопроса

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в начале 2001 года. Парламентарии установили, что украинцы, которые владеют земельными паями, не могут их отчуждать в какой бы то ни было форме – только передавать в наследство. В конце этого же года нардепы приняли Земельный кодекс, в котором сохранили действие моратория до 2005 года. Но в 2004 году действие моратория продлили, то же сделали и в 2006 году, 2008… В последний раз мораторий пролонгировали в 2018 году.

Однако новая власть решила, что искусственно сдерживать рынок земли так же, как это делают, например, в Венесуэле, на Кубе или в Конго – бессмысленно, поэтому к решению вопроса нужно приступать как можно скорее. Тем более, что землей в Украине и так торгуют, просто рынок этот находится в тени, и все делается в обход моратория. Речь идет, например, о передаче земель в многолетнюю аренду. По данным Всемирного банка, за период с 2016 по 2017 год, на такие транзакции приходилось более 70% всех сделок с землей в Украине. А ведь есть еще и теневой рынок аренды земли, из-за которого, по оценкам Института социально-экономической трансформации, государственный бюджет теряет от 6 до 22 миллиардов гривен дохода в год.

Но как уверяют в правительстве, если рынок земли выйдет из тени и станет легальным, это даст существенный толчок к экономическому росту Украины, ведь в страну придут новые инвестиции.

"С точки зрения экономики мы получим до 2% роста ВВП ежегодно. Не только в первый год после открытия рынка, но и в последующие несколько лет. Дополнительно около миллиарда долларов каждый год будет означать повышение пенсий, зарплат и социальных гарантий", - говорит "Апострофу" финансовый эксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Запустить рынок земли планируется не раньше середины 2020 года, однако закон, который бы регламентировал всю процедуру продажи земли, нардепы должны принять до конца осени. По крайней мере, на этом настаивает Зеленский.

Профильный закон – краеугольный камень будущего рынка земли, ведь сейчас противники инициативы указывают на ряд рисков: продажу земли по заниженной стоимости, вытеснение мелких фермеров крупными агрохолдингами, непрозрачные процедуры. На днях в СМИ уже успела просочиться информация относительно основных новелл будущего закона. Например, совокупная площадь земли в собственности одного лица не сможет превышать 35% площади земель общины, 15% земель области и 0,5% земель страны. Кроме того, все земли, которые разрешат продавать, станут уходить с молотка только на электронных аукционах, а цены будут фиксироваться в обязательном порядке.

Все земли, которые разрешат продавать, станут уходить с молотка только на электронных аукционахВ Фото: pixabay.com

Появятся или нет эти пункты в конечном законе – покажет время. Однако самый главный страх противников земельной реформы в том, что как только рынок земли в Украине откроют, этот ресурс тут же скупят иностранцы.

Земля не для всех

И дело в том, что в правительстве, в принципе, не собираются ограничивать иностранцев в праве покупки украинской земли.

"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать. В том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет у украинцев - физических лиц и украинцев - юридических лиц", - заявлял премьер-министр Алексей Гончарук.

Но одно дело, если часть украинской земли захотят купить немцы или французы, открыв свое юрлицо в Украине, и совсем другое, если обширные угодья по этой же схеме начнет скупать российский бизнес.

С одной стороны, запрет на продажу земли гражданам государства-агрессора можно было бы предусмотреть в самом законе, как это было сделано, например, в законе "О приватизации государственного и коммунального имущества".

И над такими ограничениями для россиян уже думают под куполом ВР.

"Да, этот вопрос будет решен, он сейчас обсуждается. Просто сейчас мы делаем конструкцию, на уровне чего это должно приниматься: на уровне закона, только закона либо решениями каких-то других органов", - рассказал "Апострофу" член фракции "Слуга народа", глава аграрного комитета ВР Николай Сольский.

"Но мы далеки от идеализма. На сегодняшний день нет рынка земли, но земля продается завуалированно, с использованием схем, - поясняет "Апострофу" вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Ярослав Кардаш. - Работают целые бригады юристов, которые находят лазейки в законодательстве и проводят такие операции. Нас купят с потрохами через подставных лиц. Мы же видим, какие игры ведет Россия, и они сделают все, чтобы подорвать продовольственную безопасность Украины".

Действительно, часть земель вполне себе может скупить полноправный гражданин Украины, но потом просто подарить их российскому бизнесу. Что в этом плохого? Кроме моральной стороны вопроса, есть риск что россияне просто не будут ничего выращивать на скупленных угодьях, тем самым, ослабляя экспортные позиции Украины в пользу своих собственных.

"Есть реальная угроза продовольственной безопасности, ведь есть пример Болгарии, которая разрешила продажу земли, распродала ее, и на сегодняшний день Болгария завозит продукты питания из-за границы, а на своих землях мало что выращивается, - добавляет Ярослав Кардаш. - Кроме того, у нас нет достоверной информации от Госгеокадастра, и масса земли без кадастровых номеров, ее нет на картах, и не проведена инвентаризация".

Кроме того, большие площади украинской земли в русских руках в перспективе могут обернуться новыми территориальными претензиями.

Большие площади украинской земли в русских руках в перспективе могут обернуться новыми территориальными претензиями Фото: pixabay.com

Конечно, юристы правительства, которые сейчас работают над земельным законом, обязаны будут максимально предусмотреть подобные риски. Но чтобы понять насколько эти риски реальны, сперва стоит ответить на два принципиальных вопроса.

Продадут ли землю РФ?

То есть решатся ли вообще собственники паев расстаться со своими наделами?

Согласно социологическому опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы" среди собственников земли, в случае снятия моратория только 7% опрошенных расстанутся со своими паями целиком или частично. 48% опрошенных вообще не будут ничего делать, еще 11% оставят свои земли у арендаторов.

Но даже если часть земли и попадет в руки российского бизнеса, спасти угодья от запустения должен все тот же профильный закон.

"Тут же можно прописать предохранительные механизмы в законопроекте для тех, кто землю будет покупать и ничего на ней не делать, - говорит "Апострофу" первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Иван Фурсенко. - Такие механизмы, кстати, действуют в странах ЕС. Например, в Литве, Латвии и Эстонии. В случае, если инвестор покупает земельный участок и на протяжении трех лет ничего на нем не производит с добавочной стоимостью, то земля возвращается в коммунальную собственность и ищется новый хозяин. Точно такие же вещи мы спокойно можем прописать в национальном законодательстве, чтобы снять все вопросы".

Нужна ли России украинская земля?

Это второй принципиальный вопрос. "Как будто бы у нас есть очереди русских, которые хотят прийти сюда и все скупить, - отмечает Фурса. - Во-вторых, даже если русские скупили какое-то количество земли, то что? Что они с этого получат? Они потратят миллиарды долларов, и что дальше? Будут или не будут выращивать кукурузу?"

"Вряд ли Россия будет скупать украинскую землю по той простой причине, что у нее самой хватает земли, и она находится в свободной продаже, - добавляет Иван Фурсенко. - Россия сама ищет инвестора, кто бы на эти земли пришел и работал".

Но ведь для скупки украинской земли, в теории, у РФ остается резон политический.

"Например, вокруг какого-то населенного пункта могут скупить землю, чтобы создавать манипуляции с социально-общественной обстановкой, как это любит Россия, делая ставку на национальные меньшинства, - комментирует ситуацию "Апострофу" военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. - Сценарий следующий: определенное национальное меньшинство объединяется вокруг населенного пункта с последующей скупкой территорий, и потом это можно использовать для игры на каких-то социально-общественных нарративах, например - "мы здесь сами себе хозяева, сами тут владельцы".

Впрочем, реализация такого сценария по большей мере выглядит фантастикой.

"Ведь продажа сельскохозяйственных земель не является продажей территорий государства. Речь идет о пользовании этой землей. В каких бы отношениях с собственником не находилась эта земля, она все равно является государственной", - резюмировал Коваленко.

А вот более реальный сценарий - получение иностранцами, в том числе и россиянами, украинской земли вообще бесплатно.

"При реальном открытии рынка земли, если он будет непродуманным, у нас есть реальная угроза потерять и землю, и национальную безопасность, - говорит "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. - Когда я был членом СНБО, этот вопрос рассматривался на заседании, и на тот период, около 10 лет назад, определялось, что 85% земли находится в скрытом залоге больших корпораций России, Турции, Китая и украинских олигархов. Они многих собственников загнали в долги, и при открытии рынка земли они не просто массово скупят землю, что тоже возможно, но и просто получат за долги бесплатно. Это и будет начало конца независимого аграрного производства".