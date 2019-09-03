Поспешишь - людей насмешишь: как не продать украинские земли за бесценок

Сейчас снова набирает оборотов тема снятия моратория на продажу земли. Понятно, что это одно из обещаний власти, которое необходимо выполнять. Но предыдущий опыт "быстрого" запуска реформ доказал, что ни к чему хорошему это не приведет. При этом, цена ошибки очень высока. Такое мнение высказал "Апостроф" аналитик Международного центра перспективных исследований по экономическим вопросам Егор Киян.

Во-первых, представители нынешнего правительства не презентовали комплексную "дорожную карту" будущих реформ. В свою очередь, непоследовательные и несистемные реформы создают риски для будущего социально-экономического развития страны. Как минимум, под прикрытием "реформ" может происходить раздел сфер влияния и борьба за контроль над финансовыми потоками и ресурсами.

Поэтому, в условиях деформированной украинской системы судопроизводства, политических и экономических институтов, риск монополизации рынка земли крупными бизнес-группами достаточно большой.

Предыдущий же опыт, в частности "успех" большой приватизации (выполнение плана всего лишь на 1% за 2018) и "достижение" запуска рынка электроэнергии (который привел к росту цен для промышленных потребителей на 30%) подтверждают "болезненность" системы в целом.

Сейчас же остается всего лишь 3 месяца до провозглашенной необходимости отменить мораторий на продажу земли. В обстоятельствах не системности реформ его отмена вряд приведет к лучшим результатам.

Во-вторых, запуск рынка земли и ее продажа хотя и даст определенные проценты к темпам роста, но он будет временным. Возникает необходимость добавления механизмов и рычагов, которые бы балансировали рынок и поддерживали его жизнь. Иначе после "большой закупки" отдельных стейкхолдеров рынок просто окажется нежизнеспособным. Формально будет существовать, а практически - нет.

В этом русле необходимо отметить, что, покупательная способность населения и стоимость ресурсов в настоящее время низкая. Поэтому запуск рынка земли в ближайший период с одной стороны не принесет максимальной выгоды для экономики, а с другой - не даст возможности доступа малому и среднему бизнесу (МСБ) к рынку из-за низкой покупательной способности. Вспомним еще и то, что переоценка земли, которая хоть как-то могла бы определить "справедливую" стоимость такого ресурса, еще не проводилась (должна была состояться в 2020 году).

Показателен пример Молдовы, где рынок ввели, землю активно скупают, но желаемого последствия для экономики нет. Соответственно, землю скупают за бесценок. А ограниченность доступа МСБ и его низкая покупательная способность хорошо демонстрируется на примере Мадагаскара и других африканских стран, где рынок привел к тому, что за год мелкие предприниматели потеряли землю и вынуждены работать на европейских плантациях.

В-третьих, сейчас неверным является утверждение об оживлении "соприкасающихся" сфер экономики. Например, тезис о том, что банковская сфера выиграет от открытия рынка земли, не является достаточно правильным. Например, Базельские принципы и инструкции НБУ запрещают предоставлять землю банкам в качестве гарантии кредитов. Есть и другие ограничения, возложенные на финансовую и банковскую сферу в украинских реалиях. С другой стороны, на фоне "урегулированности" банковской сферы, существует "неурегулированность" других сфер. В свою очередь, "асинхронное оживление" за счет таких дисбалансов ни к чему хорошему не приведет.

Наконец, непонятным является вопрос контроля за земельным рынком. В стране, где не научились собирать даже существующие налоги и существует значительный теневой сектор, такая ситуация только "развяжет" руки спекулянтам и "черному рынку". К тому же, нечетким является механизм сдерживания увеличения объемов земли латифундистами и "земельными баронами", что, опять же, приведет к тому, что крестьянин останется без своей земли.

Понятно, что риторика открытия рынка земли прежде всего поддерживается большими стейкхолдерами и международными партнерами, которые не понимают всех особенностей украинской экономики. При этом есть замечательные примеры того, как другие страны живут с различными моделями регулирования оборота земли - далеко не везде есть полная и "дикая" продажа земли. Даже в те и же Европе есть аренда земли на длительный период, если она используется по назначению. При этом, цена арендной платы достигает почти 300 евро/га, когда в Украине - 100-120 евро/га (и это несмотря на качество нашей почвы).

Поэтому ситуация с рынком является не столь радужной и линейной, как пытаются представить. На данном этапе не следует обманывать себя в том, что это станет толчком к экономическому развитию.

Соответственно, только минимизировав перечисленные риски, можно запускать земельный рынок. Нынешнее положение вещей приведет к тому, что рынок земли будет открыт и сразу "умрет" вместе с МСБ. Имея активный земельный пул в 17 млн га, не хотелось, чтобы его капитализация достигла лишь 3 млрд долларов. Эта сумма является "невнятной" как на фоне других возможностей, так и потерь украинской экономики.

Поэтому задача - не просто поставить галочку напротив "выполнено", а сделать так, чтобы это принесло максимальную выгоду и перспективы для экономики. Важно, чтобы после запуска рынка ситуация стала лучше, а не хуже.

Ведь продавать что-то намного проще, чем создавать.