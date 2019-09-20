Пенсионный фонд запустил мобильное приложение: это так плохо, что даже хорошо

Пенсионный фонд, кажется, услышал один из главных месседжей президента Владимира Зеленского о диджитализации страны и срочно бросился в бой за своих клиентов. С сентября ПФУ запустил в тестовом режиме собственное приложение для мобильных телефонов. То ли ради экономии, то ли четко понимая, кто у них целевая аудитория, в пенсионном фонде решили, что пока в свет выйдет только приложение для Android (версія 4.4 и выше). Версия для iOS находится в разработке и выйдет в обозримом будущем.

"Апостроф" рассказывает, что и для кого выпустили в Пенсионном фонде и что вообще из этого вышло.

Удобно, доступно, быстро?

Вот, что говорят о своем детище сами чиновники. Благодаря мобильному приложению "Пенсионный фонд" (скачать из Google Play) украинцы смогут получить доступ к электронным сервисам ПФУ в удобном формате.

Мобильное приложение является частью программы предоставления электронных услуг "Е-пенсия".

Что дает мобильное приложение "Пенсионный фонд":

онлайн доступ к электронным услугам ПФУ;

доступ всех работающих (застрахованных) лиц к информации, содержащейся в электронной учетной карточке соцстрахования относительно анкетных данных, заработной платы и приобретенного страхового стажа;

контроль за уплатой страхователями страховых взносов;

оперативный доступ к Электронному реестру листков нетрудоспособности;

возможность верификации документов и справок, сформированные в личном электронном кабинете;

получение и просмотр сообщений от ПФУ.

03.png 1 / 1 07.png 1 / 1 08.png 1 / 1 04.png 1 / 1 02.png 1 / 1 01.png 1 / 1 05.png 1 / 1 06.png 1 / 1

Как получить доступ. Что? Да!

К сожалению, просто скачать приложение и начать им пользоваться – не удастся.

Для доступа к сервису нужно иметь ключ квалифицированной электронной подписи. Это даст пользователю доступ ко всем возможностям.

Есть также вариант с использованием сервиса предварительной регистрации на вебпортале ПФУ. Нет, через мобильное приложение зарегистрироваться нельзя, только через браузер! Однако в таком случае при формировании справок все личные данные вам придется вводить вручную.

Удобно, доступно, быстро. На самом деле – нет.

Тем временем люди, которые уже успели воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд" на Android, от сервиса остались в некотором замешательстве. По результатам голосования 73 пользователей сервис в Google Play оценен на 3,5 звезд из 5 возможных.

Вот что они пишут:

Al Stepan

Чтобы зарегистрироваться надо переться к совковым бабам в управление Пенсионного фонда, стоять в очереди, чтобы подать бумагу-заявление, получить номерок и поооотом только можно будет попробовать зарегистрироваться.)))) Все преимущества сводятся к нулю благодаря безмозглым динозаврам.

Vladyslav Zakharenko

"Авторизация невозможна. В ключе отсутствует налоговый номер". Ключ ПриватБанка. Исправьте.

Olexandr Madi

Вы много видели пенсионеров, у которых есть электронный ключ для регистрации? Почему нельзя сделать регистрацию по номеру удостоверения и номера телефона?

Romich Sniejok

В программе есть все данные, вот только не понятно, почему не отображаются данные о зп за последний месяц, хотя она уже полностью выплачена. С регистрацией не было проблем, авторизовался своей цифровой подписью и все, сразу можно просматривать данные. По дизайну приложения, немного неудобно со стрелочкой назад, ожидаю попасть на стартовую страницу, а она все время возвращает по всему меню, где был. Немного не хватает жестов для вызова меню, но хорошо хоть продублировали кнопку внизу. В целом, давно ждал чего-то подобного, ибо вариант идти и регистрироваться в ПФ это был не вариант.

Oleh Mordach

Не працює логін по ЕЦП. Постійно помилка ''сервер не відповідає''

На что еще жалуются пользователи: недоступна авторизація через Mobile ID, Нет идентификации через Ощадбанк, нет возможности подавать заявления с телефона.

Пенсия и даже больше

Авторы приложения обещают, что оно будет исправно обновляться. Вот, что обещают добавить в приложение в будущем:

подача документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание;

изменение параметров информирования;

запись на прием в отделы обслуживания;

просмотр электронных листков нетрудоспособности по застрахованному лицу;

представление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицом;

согласования по регистрации электронных листков нетрудоспособности по обращению страхователей.

Что в итоге

Судя по всему, у ПФУ получилось создать что-то, что в отдаленному будущем, возможно, кому-то и пригодится. Сейчас же – это всего лишь слабо работающее приложение, с очень урезанным функционалом и непонятными заморочками с регистрацией.

Складывается впечатление, что программу запустили исключительно для того, чтобы покрасоваться перед новой властью. Мол, мы работаем, мы можем. Возможно в этом ее плюс. Когда чиновники ПФУ получат ответ за выпуск такого сырого продукта, возможно другие диджитализаторы Украины, подумают, прежде чем выпускать в свет свои недоработки.

Что касается мобильного приложения "Пенсионный фонд" и способности довести его до ума – вопрос открытый. Мало ли, программист устанет и уйдет на пенсию…