За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

На прошлых выходных в Украине произошло сразу два шокирующих ДТП с большим количеством жертв. В субботу, 21 сентября, на 12-м километре трассы Одесса-Белгород-Днестровский столкнулись фура и рейсовая маршрутка. В результате ДТП 9 человек погибли, еще четверо получили тяжелейшие травмы. Уже на следующий день, 22 сентября, на 250-м километре трассы Киев-Чоп водитель рейсового автобуса останавливается на обочине, чтобы поменять колесо. В этот момент в автобус на скорости влетает бензовоз. Как результат – 9 пассажиров автобуса погибли, еще 10 человек пострадали. Всего за выходные в ДТП погибли 49 человек и 160 получили травмы. Почему на автодорогах Украины продолжают массово гибнуть люди, несмотря на громкие обещания прежней власти навести порядок, и что с этим намерена делать власть новая, разбирался "Апостроф".

Что нам обещали раньше

Напомним, что еще в июле прошлого года на автодорогах Украины произошла серия кровавых ДТП с участием рейсовых маршруток. Тогда меньше чем за неделю в авариях погибло 15 человек, еще 21 человек попал на больничную койку.

После этой череды трагедий чиновники бросились активно бороться со смертностью на дорогах. "Укртрансбезопасность" устроила масштабные облавы на перевозчиков, в МВД решили возвращать на дороги радары, Кабмин зачем-то открыл реестр перевозчиков, а глава Мининфраструктуры (теперь уже экс) Владимир Омелян и вовсе пообещал, что с 1 января 2019 года с автодорог страны исчезнут все грузовые авто, переделанные под пассажирские бусы. Но прошел январь, а за ним и февраль, март, апрель… А "спринтеры" с приваренными к полу салона стульями никуда не исчезли.

Не изменилась в лучшую сторону и статистика по ДТП. Так, по данным патрульной полиции, в июне этого года (по сравнению с июнем прошлого), количество ДТП в стране выросло на 14%, в июле еще на 14%, в августе еще на 8%, а всего с начала года рост числа ДТП составляет 6,6%.

Но оставим традиционную национальную забаву обвинения "попередников" для развлечения чиновников, и посмотрим, как же собирается новая власть бороться с ростом ДТП на дорогах.

Что нам обещают сейчас

Аудиторы

Для этих целей в парламенте уже успели принять два законопроекта. Первый из них – законопроект №1061 (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог), за который нардепы уже успели проголосовать, но пока только в первом чтении. Согласно этому проекту закона, парламентарии планируют ввести ряд новшеств. Самое главное из них – создание института аудиторов безопасности автомобильных дорог.

Что это такое? Законопроектом предполагается, что аудиторы будут обследовать и выявлять дефекты автомобильных дорог, чтобы изучить существующие и потенциальные риски возникновения ДТП и предоставить рекомендации по предотвращению аварий.

Аудит безопасности станет обязательным на международных и национальных автодорогах Фото: pixabay.com

При этом, аудит безопасности станет обязательным на международных и национальных автодорогах. Проводить его планируется на стадии технико-экономического обоснования при новом строительстве дороги, стадии проектирования и спустя год после введения в эксплуатацию автодороги. Кроме того, проверки безопасности автодорог, по предложению парламентариев, должны проводиться не реже одного раза в три года.

Стать аудитором сможет любой гражданин с профильным образованием (строительство, архитектура), который пройдет специальное обучение и получит соответствующий сертификат.

Зачем это нужно? Одна из основных причин ДТП на дорогах – ошибки в инфраструктурном планировании автодорог (неверное размещение пешеходных переходов, недостатки в схемах разметки, опасные инженерные решения), либо вообще отсутствие дорожной инфраструктуры: знаков, барьерных ограждений, островков безопасности, освещения. Все эти недостатки и должны будут выявить аудиторы и подсказать балансодержателю дороги как их устранить.

По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", создание института аудиторов, само по себе решение правильное и позитивное, но, как всегда, есть нюансы.

"Такие институты работают во многих странах Европы. Но главная проблема, с которой может столкнуться Украина – деньги на имплементацию рекомендаций аудиторов, - сказал "Апострофу" экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава. – Когда в стране более 90% дорог эксплуатируется сверх установленных сроков, то я боюсь, что рекомендации аудиторов просто будут оставаться на столах чиновников и никем не будут имплементированы".

Кроме того, еще нужно набрать и обучить аудиторов - а это не делается быстро.

"Чтобы этот механизм работал, такие специалисты должны быть прежде всего хорошо обученными. Фактически это будут контроллеры, которые на этапе проектирования, строительства и эксплуатации дороги будут следить за ее соответствием нормам. Сейчас такой контроль ведется несистемно", - пояснил "Апострофу" президент Всеукраинской общественной организации "Ассоциация безопасности дорожного движения" Михаил Берлин.

Да и сами нардепы признаются, что создание института аудиторов сопряжено с рисками. Например, коррупционными.

"Этот законопроект требует внимательного отношения и доработки, чтобы действительно обеспечить качественный аудит, а не создать еще одну коррупционную составляющую", - пояснила "Апострофу" первая замглавы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

Больше штрафов

Второй законопроект, который влияет на статистику по ДТП – №1047 (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля). Точнее, с 23 сентября это уже закон, ведь его подписал президент.

Этот закон устанавливает немалые штрафы за перегруженные фуры, которые курсируют по дорогам Украины: от 8,5 до 34 тысяч гривен.

Дорога из города Гребенка (область) до трассы Киев - Харьков Фото: Анатолий Яворский

"После того, как закон вступит в силу (следующий день после его публикации, - "Апостроф"), он позволит уменьшить перегруз транспорта, что обеспечит более длительный срок эксплуатации дорог, - добавляет Клименко. – Например, перегруз на 10% ускоряет амортизацию на 30%. Чем качественнее будут дороги, тем больше будет безопасных поездок и спасенных жизней".

Однако эксперты не ждут быстрого эффекта от повышения штрафов. Ведь старую истину о том, что важна не строгость наказания, а его неотвратимость, никто не отменял. А с неотвратимостью наказания могут быть проблемы. Ведь, во-первых, даже после повышения штрафов, никто не мешает контролерам от "Укртрансбезопасности" брать взятки от водителей перегрузов.

"Все надеются на положительные изменения, что перевозчики на фоне таких штрафов не будут допускать перегрузов. Но с другой стороны, нужно контролировать сотрудников "Укртрансбезопасности", которые часто выявляют факты перегрузов, но, получив неправомерное вознаграждение, отпускают фуру", - говорит "Апострофу" полтавский активист Дмитрий Бурмака, который борется с перегрузами в своем городе.

Во-вторых, даже если предположить, что ни один контролер "Укртрансбезопасности" не возьмет взятку, то эффективно следить за нарушителями ведомство все равно не может.

"Даже те весовые комплексы, которые были куплены за деньги Мирового банка, долгое время простаивают из-за того, что руководство "Укртрансбезопасности" не могло банально нанять людей, которые бы на этих комплексах работали, - отмечает Александр Кава. – "Укртрансбезопасность" работает только в дневное время. Соответственно нарушители этим активно пользуются, и если где-то установлен весовой комплекс, они просто дожидаются вечера и фуры с перегрузом спокойно проезжают".

"А весовой контроль должен быть постоянным и круглосуточным, на въезде в каждый город, - добавляет Бурмака. – Должна быть оборудована специальная площадка, чтобы весовой контроль проводился законно и в суде нельзя было оспорить действия "Укртрансбезопасности". Если контроль будет постоянным и круглосуточным, перевозчик будет понимать, что ему нет смысла перегружать фуру, а потом платить штраф. На данный момент таких контрольных постов очень мало. Да и сотрудников в штате "Укртрансбезопасности" катастрофически мало, чтобы обеспечить постоянный контроль. Если бы людей хватало, то контролеры бы стояли на стационарном посту на въезде в населенный пункт и фиксировали нарушения. Сейчас же они постоянно перемещаются с одной точки в другую по всей области и это не особо то эффективно".

Впрочем, в Мининфраструктуры обещают максимально исключить человеческий фактор оборудованием специальных площадок, которые позволяют взвесить грузовик прямо в движении на дороге. Информация с такого современного весового комплекса будет поступать в офис "Укртрансбезопасности". Таким образом, постоянного присутствия сотрудника на посту уже не требуется. Этим и решаются проблемы мизерного штата и коррупционных рисков. Но! Сейчас по всей стране работает всего два таких комплекса. Правда, в Мининфраструктуры уверяют, что построят 100 таких площадок, но будет это через год… а может полтора.