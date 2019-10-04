Аналитик рассказал СМИ, как действует фискальная мафия в Украине

Несмотря на декларативные заявления новой власти о перезагрузке фискальных служб, схемы и лица, отвечавшие за них, похоже, пока никуда не делись. Аналитик "Топливной ассоциации Украины" Андрей Дорошенко рассказал в материале для "Цензора", как работает "фискальная мафия".

Чиновники, покрывавшие схему ухода от налогообложения ряда компаний, а также возмещения фиктивного НДС. Чиновники ГФС, которые использовали свое служебное положение для личного обогащения:

1. Александр Халковский - директор департамента предотвращения и выявления коррупции ГФС;

2. Игорь Шкурат - начальник департамента внутренней безопасности ГФС;

3. Игорь Шепетин - заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности ГФС;

4. Станислав Худар - руководитель отдела аналитической работы и ведения баз данных Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной фискальной службы.

Руководители департаментов организовали незаконную схему обогащения, обеспечивая ее существование. Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное производство, в котором установлен ряд компаний, которые занимались противоправной деятельностью, направленной на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Прокуроры считают, что чиновники ГФС покрывали членов преступной группировки, которая занималась незаконной конвертацией денег с помощью зерновых культур, отправляемых на экспорт, а также созданием фиктивного налогового кредита.

Каждый из вышеупомянутых чиновников ГФС отвечал за свое направление, обеспечивая тем самым существование схемы. Старшие партнеры схемы: Халковский, Шепетин, Шкурат обеспечивали протекцию на верхах и решение проблем с СБУ, а Худар непосредственно контактировал с исполнителями схемы.

В частности, Александр Халковский отвечал за противодействие коррупции в фискальной службе, но фактически возглавил ее. Ранее СМИ связывали Халковского с Власовым, именно они завоевали доверие бывшего премьер-министра и его человека в налоговой Мирослава Продана, "борьбой" с контрабандой в зоне АТО.

Как известно, контрабанда в зоне АТО идет фурами, но ее не замечали в фискальной службе во времена Продана. Далее Халковский пошел по карьерной лестнице вверх, став заместителем начальника Одесской таможни. Там он напрямую работал с импортерами. Именно в это время предприниматели жаловались на работу Одесской таможни: растаможка контейнера занимала минимум две недели. Журналисты также писали о масштабных поборах на Одесской таможне. Так, например, растаможка одного контейнера могло стоить 1500-2000 долларов, где уже были учтены "интересы" для всех ведомств: силовиков, таможенников, пограничников. В конце 2018 Халковский снова пошел на повышение, на этот раз в Киев. Под него специально был создан департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции. Но вместо того, чтобы бороться с коррупцией, Халковський решил ее возглавить.

Панорама коттеджного городка, где расположен дом Александра Халковского в селе Вишенки под Киевом

В результате такой деятельности у чиновника налоговой Халковского появился элитный дом в садовом обществе "Остров" в селе Вишенки под Киевом и земельный участок, с закрытым въездом на территорию и круглосуточной охраной. По оценкам экспертов рынка недвижимости, цена такого дома стартует от $200 тыс долларов.

Где мог заработать простой чиновник налоговой службы такие средства на недвижимость, неизвестно. Можно только догадываться, что их могли принести его схемы на государственной службе.

Вопрос с правоохранителями решало руководство департамента внутренней безопасности ГФС. Главной задачей данного отдела было выявлять должностные преступления, однако руководитель департамента Игорь Шепетин, а до этого его предшественник Игорь Шкурат, решили не раскрывать схему работы их коллег, а приняли непосредственное участие в ней.

Шкурат и Шепетин ранее работали в СБУ, после чего перешли на работу в ГФС. Игорь Шкурат возглавлял Винницкое управление СБУ. Однако когда головой ГФС стал другой выходец из Винницы, Мирослав Продан, Шкурат тоже переезжает в Киев. Связи с силовиками и руководством обеспечивали существование конвертационных центров, которые непосредственно курировались Станиславом Хударом.

"Халковский, Шкурат, Шепетин, Худар покрывали членов организованной преступной группировки, которая занималась незаконной конвертацией денег с помощью зерновых культур, отправляемых на экспорт, а также созданием фиктивного налогового кредита. Используя служебное положение, решали вопросы по разблокированию налоговых накладных. В частности Станислав Худар давал непосредственно указания членам ОПГ по кадровым, финансовым и юридическим вопросам", - говорится в решении суда.

Из сообщения следует, что среди компаний, которые участвовали в схеме, присутствовало ООО "Фермерское хозяйство "Бесконечный горизонт". В судебном реестре указано, что компания осуществляла прикрытие незаконной деятельности связанной с формированием искусственного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также экспортом сельскохозяйственной продукции за пределы таможенной территории Украины по трехсторонним договорам с предприятиями-нерезидентами, зарегистрированными в офшорах с нарушением таможенного и налогового законодательства Украины, что привело к невозврату валютной выручки на территорию Украины.

Станислав Худар в декларации за 2017 в разделе финансовые обязательства указал, что он одолжил у ФХ "Бесконечный горизонт" 2,8 млн гривен. В 2018 году он снова задекларировал ту же сумму, то есть за календарный год он ничего не выплатил компании. Это может свидетельствовать об очень выгодных условиях займа со стороны компании, которая подозревается в уклонении от налогообложения. Очевидный конфликт интересов.

Выдержка из декларации Станислава Худара за 2018 год

Фермерское хозяйство "Бесконечный горизонт" в июле 2019 года сменило место регистрации на Киев (до этого было "прописано" в Николаевской области, затем в Одесской). Компания в Киеве зарегистрирована по адресу массовой регистрации компаний.

Данные аналитической системы Youcontrol

Фермерское хозяйство "Бесконечный горизонт" ("Нескінченний обрій") находится на налоговом учете в городе Киеве и создано для транзита "фиктивного налогового кредита".

За период 2018-09.2019 хозяйством осуществлено приобретение подсолнечника на сумму 58 324 800 грн и реализовано на сумму 58 880 000, но параллельно за этот же период оно осуществило экспорт подсолнечника на сумму 26 513 100 грн, в связи с чем можно сделать вывод, что реализация подсолнечника осуществлялась лишь на бумаге без фактического наличия товара.

Поставщиком подсолнечника для хозяйства "Бесконечный горизонт" было "Торг Экспо", совершавшее транзит "схемного налогового кредита", созданного предприятием "Трейд Брок", код ЕГРПОУ 38895528, путем подмены номенклатуры приобретенного и реализованного товара, а именно приобретение "Транспортные средства в ассортименте" и продажи "Семена подсолнечника".

На всех предприятиях, задействованных в данной схеме, отсутствуют работники и материальные активы для ведения операционной деятельности.



Схема транзита фиктивного налогового кредита компанией "Нескінченний обрій"

Предприятие АГРОСНАБТРЕЙД, созданное для транзита "фиктивного налогового кредита", а именно товара "КАС, нитроаммофоска" для предприятий реального сектора экономики. В течение 2018-09.2019 года было реализовано товара на 20 839 200 грн. Основными поставщиками "фиктивного налогового кредита" были:

- ВЕРЕТЕНО (Киев), совершавшее приобретение "набор ковшиков, решетка для гриля, весы товарные, сковородки и прочее...", а реализовывавшее "Нитроаммофоск, КАС";

- ИФШТАМП (Киев), совершавшее приобретение "сковородки, сита, мясорубки, самокаты, дсп, плинтуса и прочее...", а реализовывавшее "КАС";

- ТОПНАПСЕРВИС (Николаев), совершавшее приобретение "сушеные фрукты", а реализовывавшее "КАС, Гербициды Гардо Голд";

- ТРИТОН ИФ (Киев), совершавшее приобретение "набор ковшиков, решетки, веса, мебель, кондиционеры и прочее...", а реализовывавшее "Нитроаммофоска".

Рабочих, помещений и складов у данных предприятий не обнаружено, что говорит о фиктивной хозяйственной деятельности.

Схема создания фиктивного налогового кредита компанией "Агроснабтрейд"

Предприятие ФХ "Сказочная долина", созданное для транзита "фиктивного налогового кредита", а именно товаров "кукуруза, семена подсолнечника" для предприятий реального сектора экономики.

В течение 2018-09.2019 года было реализовано товара на 91 629 600 грн. Основными поставщиками "фиктивного налогового кредита" были:

- ФХ РОДНОЙ КРАЙ (Николаев), совершавшее приобретение "апельсины, лимоны, мандарины, кукурузу и прочее..", а реализовывавшее "Кукуруза, арахис";

- АС-ИНВЕСТ ГРУПП (Киев), совершавшее транзит "схемного НК" сформированного "скрутчиком" ГРАНДЕЙЛ (Киев) совершавшей приобретение "грузовых автомобилей", а реализовывавшее "семена подсолнечника";

- ЕВРО-БИЛДИНГ ГРУПП (Днепр), совершавшее приобретение "втулки, автоматы перекоса, услуг строительных в ассортименте", а реализовывавшее "кукуруза";

- КАПИТАЛ ПЛЮС СЕРВИС (Одесса), совершавшее приобретение "отливки медные, подсолнечник, строительные работы, работы по модернизации и прочее...", а реализовывавшее "кукуруза".

- ЛИМЕРЗ (Николаев), совершавшее транзит "схемного нк", сформированного "скрутчиком" ФХ РОДНОЙ КРАЙ (НИКОЛАЕВ), совершавшее приобретение "апельсины, лимоны, мандарины, кукуруза и прочее...», а реализовывавшее "кукурузу, арахис".

Ни работающих, ни помещений ни складов у данных предприятий не обнаружено.

Схема для транзита "фиктивного налогового кредита" ФХ "Сказочная долина"

Предприятие ОПТИМА ГРУПП ЮГ, созданное для транзита "фиктивного налогового кредита", а именно товаров "КАС, нитроаммофоска" для предприятий реального сектора экономики.

В течение 2018-09.2019 года было реализовано товара на 21 954 000 грн. Основными поставщиками "фиктивного налогового кредита" были:

- ЭКСПЕРТ ТРЕЙД ПЛЮС (Одесса), совершавшее приобретение "бананы, мандарины, лимоны, куклы в ассортименте, игрушки, искусственные цветы и прочее...", а реализовывавшее "нитроаммофоска, КАС, гербициды".

- ТОПНАПСЕРВИС (Николаев), совершавшее приобретение "абрикосы сушеные, посуда, светильники, сигареты и прочее...", а реализовывавшее "нитроаммофоска, КАС".

Ни работающих, ни помещений, ни складов у данных предприятий не обнаружено.

Схема для транзита «фиктивного налогового кредита» "Оптима групп Юг"

Все вышеперечисленные компании фигурируют в уголовном производстве. В ходе досудебного расследования установлено, что они занимались противоправной деятельностью, направленной на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, формированием фиктивного налогового кредита и возврата НДС из бюджета.

Компании зарегистрированы с местом массовой регистрации компаний в Николаеве, Одессе, Киеве. Постоянная смена руководителей компаний и владельцев, на балансе юридических лиц ничего нет, трудоустроенных работников тоже нет - все это свидетельствует о фиктивном характере их деятельности.

Вследствие противозаконных действий дельцов из фискальной службы бюджет ежегодно недополучал миллионы гривен. По оценкам экспертов, бюджет Украины вследствие уклонения от налогообложения, существования "конвертационных центров" недополучает 100-150 млрд грн ежегодно. Оборот вышеупомянутой схемы - 1,2 млрд грн.

Ежегодная прибыль в 400 млн гривен оседала в карманах чиновников, покрывающих схему. Правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное производство против чиновников Государственной фискальной службы, но чем это закончится, неизвестно. Несмотря на подозрение в злоупотреблении служебным положением, они продолжают занимать свои должности. Хочется верить, что при новой власти нам не придется долго ждать тюремные приговоры коррупционерам. Общественность будет и в дальнейшем следить за ходом данного дела.