Этот смутный объект желания: что власти Украины хотят увидеть в бюджете-2020

Кабинет министров завершил работу над разработкой программы своей деятельности и направил ее на утверждение в Верховную Раду. С учетом этой программы должен быть скорректирован проект госбюджета на 2020 год, который ранее также был подан Кабмином в парламент. "Апостроф" разбирался, что собой представляет предварительная редакция главного финансового документа страны на будущий год, и как его принятие повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Кабинет министров утвердил программу своей деятельности. Соответствующее решение правительства было принято в воскресенье, 29 сентября. В тот же день документ поступил в Верховную Раду для последующего рассмотрения и одобрения.

Кабмин принял за правило четко придерживаться буквы закона в плане подачи в парламент ключевых документов. Так, 15 сентября в Раду был направлен проект госбюджета на 2020 год. Притом, что изначально члены правительства, включая премьер-министра Алексея Гончарука, подчеркивали, что основные показатели бюджета будут корректироваться с оглядкой на программу Кабинета министров. Которая, как уже было сказано выше, была доработана и подана на утверждение Верховной Радой, в строгом соответствии с законом, несмотря на то, что время "Ч" пришлось на выходной.

В поисках роста

Проект бюджета-2020 по меткому определению некоторых специалистов, получил название "проект проекта". Тем не менее, документ отдан на суд парламентариев, которые его заслушали 20 сентября. Сейчас он находится в стадии рассмотрения и, как уже было сказано, ко второму чтению, которое по традиции будет окончательным перед утверждением в целом как закон, должен учесть наработки, изложенные в программе деятельности правительства.

Пробежимся по основным параметрам проекта бюджета, который, как уже было отмечено, является лишь нечетким ориентиром для более поздней редакции.

В 2020 году рост ВВП должен составить 3,3%. Для справки – в программе правительства записано, что в ближайшие 5 лет экономика страны (суть - тот же ВВП) вырастет на 40%. В среднем, это получается 8% в год. Правда, Алексей Гончарук ранее говорил о том, что в следующем году рост должен составить 5%, но это – все равно больше того, что записано в проекте бюджета.

Близкие к этому показатели фиксируются в текущем году - во втором квартале 2019-го экономический рост составил 4,6%. Однако здесь можно говорить об определенном стечении статистических обстоятельств. Данные за третий квартал пока неизвестны, но консенсус-прогноз – замедление роста ВВП до 3,5%. Что само по себе совсем неплохо. При этом необходимо обратить внимание на то, что промышленность, транспортная сфера находятся сейчас в состоянии стагнации, и даже "двигатель" украинской экономики – агросектор – в некоторые месяцы показывает негативную динамику. Соответственно, в 2019 году рост ВВП можно ожидать на уровне 3-3,5%.

А вот в 2020 году рост может даже замедлиться и составить менее 3%. Что никак не согласуется с указанными выше целями правительства. Но при этом сама программа Кабинета министров не дает ответа на вопрос, за счет чего может быть обеспечена более высокая динамика развития экономики.

Программа Кабмина не дает ответа на вопрос, за счет чего может быть обеспечена более высокая динамика развития экономики Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Однако потенциал для роста есть, и находится он в плоскости взаимоотношений с бизнесом, в том числе, иностранным - от того, насколько привлекательной и надежной будет Украина для капитала, зависит объем потенциальных инвестиций в нашу страну и, как следствие, - устойчивое экономическое развитие.

Крепкая гривна, умеренные цены

Что касается инфляции, то она в 2020 году, согласно проекту бюджета, должна замедлиться до 6%, с 7,4% - в текущем году. Нужно признать, что, скорее всего, запланированный показатель 2019 года будет выполнен (по крайней мере, рост цен не должен превысить 8%).

Цены в Украине растут, несмотря на то, что в последнее время укрепляется гривна. Связь между инфляцией и валютным курсом, безусловно, существует (наша страна в большой степени зависит от импорта), но эта связь нелинейна. При этом полное отсутствие инфляции или, тем более, дефляция (снижение цен) часто является индикатором проблем в экономике. При этом доходы граждан растут быстрее цен (в 2019 году рост составит 9%), и есть надежда, что в будущем эта тенденция сохранится.

Валютный курс, действительно, пока благоприятен для гривны. Такая ситуация обусловлена, в первую очередь, рекордным урожаем зерна в текущем году, что позитивно влияет на показатели экспорта и, соответственно, - торгового баланса страны во втором полугодии 2019-го. Кроме того, положительный эффект оказывает мировая конъюнктура цен на железную руду (еще одна важная статья дохода отечественного экспорта) - совсем недавно она составляла 100 долларов/тонна (на сегодня - 90 долларов/тонна), а год назад - всего 60 долларов/тонна.

При этом цены на импортируемый газ в нынешнем году вдвое ниже, чем в прошлом, нефть, которую мы тоже покупаем, несмотря недавний ценовой скачок из-за взрывов на объектах нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, оказавшийся, к счастью, краткосрочным, также остается относительного недорогой и торгуется по цене чуть выше 60 долларов/баррель (марка Brent).

Кроме того, иностранные инвесторы охотно вкладываются в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Их привлекают высокие процентные ставки, макрофинансовая стабильность и оптимистические ожидания, в том числе, обещанных новой властью реформ. Так, с начала 2019 года в гривневые ОВГЗ зашли 3,5 миллиарда долларов, и это дало возможность Национальному банку Украины (НБУ) выкупить с рынка почти 4 миллиарда долларов, которые пошли на пополнение международных резервов нашей страны.

Пока гривна остается стабильной, но ситуация в мире может измениться (есть опасения раскручивания глобального финансового кризиса), что неизбежно негативно отразится и на курсе гривны, и на всей отечественной экономике.

Как найти триллион

Согласно предварительной смете, в будущем году ВВП Украины составит 4,552 триллиона гривен. Для сравнения – в 2019 году бюджет страны предусматривал размер ВВП на уровне 4,015 триллиона гривен. Общий размер бюджета будущего года будет чуть более 1 триллиона гривен. Его доходы предусмотрены на уровне 1,026 триллиона гривен, расходы – 1,08 триллиона гривен. То есть бюджет в 2020 году останется дефицитным. При этом дефицит бюджета не должен превысить 2,09% ВВП, тогда как для 2019 года этот показатель составлял 2,28%.

Также в проекте бюджета заложено сокращение величины государственного долга с 62% в 2019 году до 54,1% - в 2020-м.

Минимальная зарплата должна вырасти с 4173 гривен до 4723 гривен, а средняя зарплата, соответственно, - с 10 329 гривен до 12 043 гривен.

Минимальная зарплата должна вырасти с 4173 гривен до 4723 гривен Фото: Getty Images

В проекте "проекта" бюджета указан и размер прожиточного минимума, который на конец 2020 года должен достичь 2189 гривен. Однако в проекте (проекта) бюджета содержится запись, согласно которой Кабинету министров поручается изыскать способы увеличить размер прожиточного минимума уже в следующем году до более чем 4000 гривен, то есть почти вдвое, по сравнению с текущими расчетами. По данному вопросу программа Кабинета министров не вносит ясности, потому, очевидно, в окончательной редакции бюджета формулировка останется такой же или близкой к оной.

Показательно, что в проекте бюджета-2020 рост номинального ВВП должен составить 13,4%, тогда как расходы и доходы бюджета, как ожидается, увеличатся чуть более, чем на 5%. Не исключено, что это сделано намерено для пересмотра расходной части бюджета в дальнейшем (а пересматривать есть что – один прожиточный минимум чего стоит). При этом Верховная Рада планирует принять ряд законопроектов, которые в той или иной мере могут повлиять, как на расходную, так и на доходную часть бюджета.

В ожидании МВФ

Уже известно, что проект бюджета в первом чтении, то есть в той редакции, в которой его подал Кабмин, Рада рассмотрит 18 октября. Велика вероятность, что документ будет утвержден парламентариями в нынешнем виде с условием, что его необходимо доработать ко второму – окончательному чтению. Ожидается, что в текст законопроекта коррективы внесет правительство – в соответствии со своей программой действий, но также не исключены и другие поправки, например, со стороны профильного комитета Рады, депутатских фракций и отдельных народных депутатов. Второе чтение проекта бюджета может состояться уже в ноябре.

Как известно, отсутствие бюджета на 2020 год стало одной из причин того, что работа миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве в сентябре не принесла результата в переговорах об открытии новой программы финансирования МВФ для Украины, на которую рассчитывают власти страны. Другие причины – неопределенность ситуации вокруг ПриватБанка и вопрос независимости НБУ. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшое время переговоры продолжатся, и программа, как ожидается (украинской стороной) будет подписана в декабре.

До декабря бюджет должен быть принят - такая перспектива весьма реалистична. Но для МВФ важно, чтобы бюджет, в первую очередь, был реалистичным. И тогда миссия фонда вновь приедет в Киев для продолжения переговоров, как на это надеется Гончарук и Ко. Однако не стоит забывать, что если другие условия МВФ выполнены не будут, рассчитывать на продолжение сотрудничества Украине не стоит.