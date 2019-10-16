Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

В Украине готовятся радикально переписать Трудовой кодекс, поскольку сейчас в стране продолжает действовать его советское наследие, на которое без боли и слез смотреть нельзя. Как ожидается, новый Трудовой кодекс может убрать значительное число бюрократии в Украине и серьезно защитить права трудящих. За новый кодекс выступает и президент Украины Владимир Зеленский.

"Апостроф" рассказывает все, что сейчас известно о новом трудовом кодексе, который должны принять до 1 января 2020 года.

Не читал, но хвалю

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что пока не читал подготовленный проект закона, но убежден, что его "причешут" и он точно будет лучше того, что есть в Украине сейчас. Главное – не будет "совка".

"Сейчас они (Кабмин, – "Апостроф".) работают над трудовым современным законодательством и Трудовым кодексом… Там есть много предложений и мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен, что мы все сделаем и услышим общество", – сказал Зеленский.

При этом он признал, что сам кодекс не видел.

"Не буду врать, я не видел еще Трудовой кодекс, мне не приносили… Я ожидаю, что у нас не будет советского Трудового кодекса, а будет Трудовой кодекс независимой страны, современный", – отметил он.

Что по факту

Самые большие споры в обществе вызвали нормы, согласно которым в Украине можно будет увольнять с работы инвалидов, ветеранов АТО, а также беременных и женщин, которые находятся в декрете. Именно за них Зеленскому и пришлось оправдываться на пресс-марафоне.

Считается, что с "материнским" вопросом разберутся так, чтобы никто не остался в проигрыше. Возможно часть обязательств перед женщиной, находящейся в декрете или в положении, возьмет на себя государство, поскольку сейчас работодателю приходится самостоятельно решать этот вопрос.

Опасаются в обществе и того, что работодатели могут получить более упрощенную схему увольнения сотрудника, поскольку сейчас даже имея претензии к своему работнику, доказать его некомпетентность или неспособность выполнять свои задачи – практически невозможно.

Эксперты отмечают, что такое новшество крайне важно, но и опасно. Если нормы будут иметь "плавающие" формулировки, может возникнуть ситуация, когда работодатель будет использовать эту норму в свою пользу, чтобы избавится от конкретного человека, без выплаты ему компенсации.

В частности, в проекте закона звучит идея об аттестации таких сотрудников, чтобы доказать их профнепригодность. Однако заниматься этим должны не только люди, поставленные работодателем, но и структура, которая будет оценивать адекватность таких аттестаций.

Есть опасения и по поводу упразднения Трудовых книжек, о чем "Апостроф" подробно писал здесь.

Также вызывает опасение экспертов и желание изменить систему выплаты больничных, которые сейчас компенсирует государство. Кабмин же хочет убрать эту роль, оставив больного работника и работодателя один на один. Пока непонятно, какой именно будет схема, а потому инициатива вызывает серьезные опасения.

А плюсы у нового кодекса вообще есть?

Конечно, помимо защиты прав работодателей, будет сделан и серьезный шаг к защите работников. В частности, восстановленному через суд работнику теперь будет причитаться либо восстановление, либо компенсация.

Украинцы также получат право устраивать забастовки на работе. Формально оно есть и сейчас, но по факту – выполнить все по закону невозможно. А уже в ближайшем будущем – получите-распишитесь. Впрочем, есть и подвох, слишком активных фанатов страйков-забастовок работодатели смогут оставить без зарплаты или уволить.

Фрилансеры и люди, работающие из дому, также получат в новом кодексе больше прав. Оформить их на работу станет проще, а значит – их права будут лучше защищены.

Годовой отпуск будет увеличен до 28 дней. Однако в этот же срок впишут от 7 до 10 дней, когда можно будет поболеть без подачи справки от врача на работу.

Кроме того, будут созданы условия для стимуляции приема на работу молодежи до 27 лет. Работодатели смогут не платить социальный взнос за такого сотрудника, а зарплата такого работника не будет облагаться налогом на доходы физлиц.

Отношения в офисе также возьмут под контроль. Больше никаких унижений на работе, никакого харассмента, никаких моральных или психологических издевательств.