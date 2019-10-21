Это дно: в сети бурно обсуждают номер "Квартала" с хором Веревки о доме Гонтаревой

Пользователей сети возмутил скандал, в который попали студия "95 квартал" и Национальный хор имени Григория Веревки с шуткой о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом пишут в интернете.

Напомним, в анонсе номера ведущий Степан Казанин назвал пожар в доме Гонтаревой "ярким событием", а песню, посвященную этому - "зажигательным фолком". В пародийной композиции можно услышать следующие слова: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича".

Как сообщал "Апостроф", на номер "95 квартала" уже отреагировала сама Гонтарева. Также шутку прокомментировал украинский олигарх Игорь Коломойский.

Также нендиректор и художественный руководитель Национального хора имени Григория Веревки Зиновий Коринец прокомментировал скандальный номер.