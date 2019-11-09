Чернобыль бьет рекорды: как поехать в зону отчуждения, во сколько это обойдется

Триумфальный сериал американского телеканала HBO "Чернобыль" не только наделал много шуму в мире кино, покорив невероятное количество зрителей и разозлив Россию, но и сделал услугу для Украины. Чернобыль, как туристический объект, в 2019 году достиг пика своей популярности, приняв огромное количество туристов со всего мира. "Апостроф" рассказывает о сложившейся ситуации и о том, как законно попасть в Чернобыль и насколько это может быть опасно.

Что произошло

Госагентство по управлению зоной отчуждения на днях сообщило, что с начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 тысяч человек. Отмечается, что это абсолютный годовой рекорд для ЧАЭС, при том что впереди еще остались два месяца.

В ведомстве признают, что основной поток туристов активизировался именно на фоне массовой "истерии", вызванной сериалом. Также увеличению количества туристов способствовало введение электронных пропусков для посещения зоны и создание дополнительной инфраструктуры.

Отмечается, что почти 80% туристов, посетивших зону отчуждения – иностранцы. Наибольший интерес среди них проявили туристы из Великобритании – более 15 тысяч человек. Также множество туристов приезжали из Польши, Германии, США и Чехии. Больше всего, конечно же, Чернобыльская зона продолжает волновать и самих украинцев. В 2019 году более 22 тысяч жителей нашей страны посетили Чернобыль.

При этом зона отчуждения как туристический объект сейчас только развивается. В частности, Госагентство за последние месяцы открыло новые водные и воздушные маршруты. Также в зоне появились информационные стенды на двух языках, а кроме того – было увеличено количество гидов.

Увидеть Чернобыль и…

Официально попасть в зону отчуждения сейчас довольно просто. В интернете полно объявлений от турфирм и сталкеров-одиночек, которые проведут вас по самым интересным местам зоны. И речь именно о том, что вы действительно увидите все своими глаза на очень близком расстоянии. А не где-то там вдалеке...

Впрочем, это не останавливает любителей экстрима, которые хотят увидеть все сами, а иногда и пощупать все своими руками (что, кстати, не всегда безопасно). Зона ЧАЭС охраняемая, но, конечно, идеальных границ не существует, чем часто пользуются нелегалы.

Но, поговорим о легальных вариантах. Наиболее удобно договориться о выезде в зону из Киева. Есть варианты экскурсий на день. Одна из тур-фирм предлагает выезд из Киева в 8 утра, а возвращение в 19-21 час. Стоит такое развлечение от 49 долларов. В стоимость входит поездка на автобусе, сопровождение гида, страховка и разные "плюшки" на память. По желанию, вас в зоне также могут накормить. Но это еще плюс 5 долларов. Нужен дозиметр? Выложите еще 10 долларов за аренду. Но и это еще не все. Для иностранцев цена дневного тура в два-три раза выше – в зависимости от даты - 99 или 149 долларов.

Есть и индивидуальные туры. Их цены уже более "радиоактивные" - от 10 тысяч гривен за человека или 14 тысяч гривен за компанию из трех человек за однодневный тур. Можно собраться и компанией из 10 друзей. Стоить это будет 27 тысяч гривен. Для граждан Украины будет немного дешевле.

Также есть 12-часовые групповые зимние туры для тех, кто хочет увидеть по-настоящему "мертвую" зону. Цена стартует от тысячи гривен.

Также есть 12-часовые групповые зимние туры для тех, кто хочет увидеть по-настоящему "мертвую" зону Фото: pixabay.com

Интересным вариантом может стать и авиаэкскурсия в Чернобыльскую зону. Это, кстати, единственный вариант побывать в зоне с ребенком младше 18 лет. Транспорт можно выбрать по желанию: вертолет или небольшой самолет. Стоимость для одного на самолете от 708 до 831 доллара, если нужен трансфер и гид. Для троих – 236-258 долларов. Цены для вертолета – 1998–2117 долларов за одного и 676–687 долларов за троих. Продолжительность экскурсии на самолете – 120 минут, а на вертолете – 75. За отдельную плату экскурсию можно продлить.

Можно добраться в зону и самостоятельно, но делать это не рекомендуется. Чернобыльская зона – довольно опасный объект: опасная фауна, а иногда и флора, здания в полуразрушенном состоянии и, конечно же, радиоактивное облучение.

Потом всю одежду нужно сжечь?

Нет. Угрозы радиоактивному облучению, в случае если вы не нарушаете правила экскурсий, у вас не будет. Одежду можно не уничтожать. Однако во время пребывания в зоне отчуждения запрещено класть или ставить что-либо на землю. Это касается как верхней одежды, так и техники - например, фотоаппарата. Тем, кто захочет поснимать со штатива, советуют придумать какую-либо защиту для его ножек, которую можно будет выбросить при выезде.

Есть и правило относительно еды. Есть на открытом воздухе запрещено. Употреблять пищу можно в транспорте или же в столовой. Там готовят обеды и ужины из привозных продуктов.

Что нужно иметь при себе

Самое главное - документы. Даже если вашим визитом в зону занимается тур-фирма, на въезде в зону у вас все равно проверят документы. Воспринимайте это как поездку в другую страну.

Также неплохо захватить с собой сменную одежду и дождевик на случай плохой погоды.

Если ваш тур не предусматривает питания, захватите с собой еду и воду. Ларечков и супермаркетов в зоне вы не найдете.

Неплохо также иметь при себе минимальную походную аптечку.

И не забывайте, сувениры из зоны ЧАЭС вы всегда можете купить при въезде, а вот пытаться вывезти что-то памятное из самой зоны - незаконно и опасно.