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Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Прогноз погоды на 12-17 ноября

Адриан Радченко вторник, 12 ноября 2019, 07:39
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Прогноз погоды на 12-17 ноября Фото: pixabay.com

Начало второй ноябрьской недели прошло под аккомпанемент дождя. Но уже во вторник синоптики обещают сухой, хоть и пасмурный день. Каких сюрпризов погоды ожидать в ближайшую неделю, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидромецентра, во вторник, 12 ноября, по всей территории страны будет сухая погода. Вместе с тем, днем в западных областях ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью холоднее всего будет на западе - от 2 до 5 градусов выше нуля. 4-6 градусов тепла синоптики прогнозируют на севере и в центре, +5-7 будет на юге и от 7 до 10 градусов с отметкой "плюс" будет ночью на юге.

Днем на западе столбики термометров покажут +11-13, на севере ожидается +9-11, в центре и на востоке от 10 до 14 градусов тепла, а на юге будет +15-18. Теплее всего будет в Крыму - там солнышко прогреет воздух до 17-19 градусов.

В среду, 13 ноября, потеплеет на западе. Ночью будет 6-9 градусов тепла, а днем ожидается от 13 до 17 градусов с отметкой "плюс". Правда, в Закарпатской области днем пройдут дожди.

Холоднее всего будет в восточных областях - ночью ожидается +3-5, а днем будет +9-11 при холодном ветре из России.

В центре и на севере синоптики прогнозируют +11-14 градусов (+4-7 ночью), а на юге все еще будут теплые температуры - 15-19 градусов тепла днем и +8-11 в темное время суток.

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Незначительное похолодание будет в четверг, 14 ноября. На западе, севере и в центре ночью будет +5-9, а днем столбики термометров покажут +11-14. Кроме того, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях пройдут дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

Ясный и солнечный день будет в восточных областях. Но днем солнышко прогреет воздух всего до +9-11. Ночью на востоке ожидается 3-5 градусов тепла.

Теплее всего будет на юге - до 11 градусов тепла ночью и +13-15 днем. В Крыму ожидается 15-17 градусов с отметкой "плюс".

Прогноз погоды на 12 ноября
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Прогноз погоды на 13 ноября
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Прогноз погоды на 14 ноября
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Прогноз погоды на 15 ноября
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Прогноз погоды на 16 ноября
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В последний рабочий день недели, 15 ноября, будут даже заморозки. Но только ночью и только в Луганской области (до 1 градуса мороза). На остальной территории ночью сохранится плюс - от +1-3 на востоке и севере до +6-9 на западе и юге.

Днем холоднее всего будет в северных и восточных областях (+8-10). Тепло будет на юге (+14-16), в Закарпатской области (+15-17) и на Крымском полуострове (+16-18). На остальной территории ожидается от 10 до 14 градусов тепла.

Дожди в пятницу пройдут в западных областях, кроме Житомирской и Хмельницкой. Но уже в субботу ожидается ясная погода по всей стране. Температурная картина в выходные будет такой же, как и в пятницу.

Осторожно, туман

Синоптики предупреждают водителей о сильном тумане на протяжении недели с видимостью 200-500 метров. Туман ожидается в темное время суток, а также утром, когда украинцы традиционно едут на работу. Водители, будьте осторожны.

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